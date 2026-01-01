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Πρότυπα εφαρμογών υγείας και ομορφιάς

Είτε θέλετε να παρακολουθείτε τη φυσική σας κατάσταση είτε να λανσάρετε ένα εργαλείο ευεξίας επί πληρωμή για την κοινότητά σας, ξεκινήστε με προσαρμόσιμα πρότυπα και υλοποιήστε τις ιδέες σας πιο γρήγορα.
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Συχνές ερωτήσεις για τα πρότυπα Hostinger

Τα πρότυπα εφαρμογών υγείας και ομορφιάς είναι προκατασκευασμένες διατάξεις εφαρμογών ιστού που έχουν σχεδιαστεί για τη δημιουργία εργαλείων που βοηθούν τους ανθρώπους να παρακολουθούν, να βελτιώνουν και να διαχειρίζονται τη σωματική και ψυχική τους ευεξία – από προγράμματα παρακολούθησης φυσικής κατάστασης και προγραμματιστές γευμάτων έως ημερολόγια ψυχικής υγείας και αριθμομηχανές ΔΜΣ. Παρέχουν μια αρχική δομή που μπορεί να προσαρμοστεί πλήρως στις ανάγκες σας, ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σας εργαλεία υγείας και ομορφιάς χωρίς κωδικοποίηση ή τεχνικές ρυθμίσεις.

Τα πρότυπα εφαρμογών υγείας και ομορφιάς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία συσκευών παρακολούθησης φυσικής κατάστασης, μετρητών θερμίδων, προγραμματιστών γευμάτων, γεννητριών προπόνησης, ημερολογίων ψυχικής υγείας, συσκευών παρακολούθησης ύπνου, οδηγών διαλογισμού και άλλων. Είναι κατάλληλα για προσωπική χρήση καθώς και για τη δημιουργία και την προσφορά εργαλείων ευεξίας στους πελάτες ή το κοινό σας.

Δεν απαιτούνται γνώσεις προγραμματισμού. Με το Hostinger Horizons, μπορείτε να προσαρμόσετε τα πρότυπα απλά περιγράφοντας τις αλλαγές που επιθυμείτε. Το AI θα δημιουργήσει και θα ενημερώσει την διαδικτυακή σας εφαρμογή με βάση τις οδηγίες σας.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λειτουργική εφαρμογή ιστού σε λίγα λεπτά και να την βελτιώσετε σε ώρες, ανάλογα με το πόση προσαρμογή θέλετε. Το πρότυπο παρέχει την αρχική δομή, ενώ η Τεχνητή Νοημοσύνη βοηθά στη δημιουργία λειτουργιών και στην προσαρμογή της διεπαφής.

Ναι. Τα εργαλεία υγείας και ομορφιάς έχουν μεγάλη ζήτηση από άτομα που θέλουν να βελτιώσουν τον τρόπο ζωής τους. Χρησιμοποιήστε τα για την παρακολούθηση της υγείας σας και σταματήστε να πληρώνετε για ακριβές εφαρμογές ευεξίας – ή προχωρήστε ένα βήμα παραπέρα και προσφέρετε την εφαρμογή σας ως υπηρεσία επί πληρωμή στους πελάτες σας και προσθέστε μια νέα ροή εσόδων στην επιχείρησή σας.

Δεν μπορείτε να βρείτε το πρότυπο που χρειάζεστε;

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