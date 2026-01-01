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AI and creative app templates

Whether you want to build your own AI-powered tools or launch creative apps you can offer to clients, start with customizable templates – and turn your idea into a revenue stream.
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AI age progression (Oldify/Babify)

AI age progression (Oldify/Babify)

AI fairytale generator

AI fairytale generator

AI hairstyle simulator

AI hairstyle simulator

AI image generator

AI image generator

AI recipe builder

AI recipe builder

AI stylist app

AI stylist app

AI Writer (children's story generator)

AI Writer (children's story generator)

Blog post generator (dark)

Blog post generator (dark)

Image enhancer (modern)

Image enhancer (modern)

Image enhancer (playful)

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Image upscaler

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Resume builder

Resume builder

Slogan generator (modern)

Slogan generator (modern)

Slogan generator (playful)

Slogan generator (playful)

Social media post generator

Social media post generator

Συχνές ερωτήσεις για τα πρότυπα Hostinger

Τα πρότυπα εφαρμογών AI και Creative είναι προκατασκευασμένες διατάξεις εφαρμογών Web που έχουν σχεδιαστεί για τη δημιουργία εργαλείων που βοηθούν με δημιουργικές εργασίες – από τη σύνταξη και τη δημιουργία εικόνων έως το σχεδιασμό και τη δημιουργία περιεχομένου. Παρέχουν μια αρχική δομή που μπορεί να προσαρμοστεί και να υποστηριχθεί από την ενσωματωμένη AI του AI Builder – χωρίς να απαιτούνται λογαριασμοί τρίτων ή τεχνική ρύθμιση – για τη δημιουργία δικών σας βοηθών AI, δημιουργικών εργαλείων και γεννήτριων.

Τα πρότυπα εφαρμογών AI και δημιουργικότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία βοηθών γραφής με AI, γεννητριών εικόνων, εργαλείων σχεδιασμού, δημιουργών περιεχομένου και άλλων. Είναι κατάλληλα για προσωπικά έργα καθώς και για τη δημιουργία και την προσφορά δημιουργικών εργαλείων σε πελάτες ή στο κοινό σας.

Δεν απαιτούνται γνώσεις προγραμματισμού. Με το Hostinger Horizons, μπορείτε να προσαρμόσετε τα πρότυπα απλά περιγράφοντας τις αλλαγές που επιθυμείτε. Το AI θα δημιουργήσει και θα ενημερώσει την διαδικτυακή σας εφαρμογή με βάση τις οδηγίες σας.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λειτουργική web εφαρμογή σε λίγα λεπτά και να την βελτιώσετε σε ώρες, ανάλογα με το πόση προσαρμογή θέλετε. Το πρότυπο παρέχει την αρχική δομή, ενώ το AI βοηθά στη δημιουργία λειτουργιών και στην προσαρμογή της διεπαφής.

Ναι. Πολλοί δημιουργοί χρησιμοποιούν πρότυπα AI Builder για να δημιουργήσουν εργαλεία με τεχνητή νοημοσύνη που προσφέρουν στους πελάτες ή να δημοσιεύσουν για το κοινό τους. Μόλις η εφαρμογή σας είναι ζωντανή, μπορείτε να χρεώσετε για πρόσβαση, να την προσφέρετε ως υπηρεσία ή να την ενσωματώσετε σε μια υπάρχουσα επιχείρηση.

Δεν μπορείτε να βρείτε το πρότυπο που χρειάζεστε;

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