Calculator and converter app templates

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Συχνές ερωτήσεις για τα πρότυπα Hostinger

Τα πρότυπα εφαρμογών υπολογιστή και μετατροπέα είναι προκατασκευασμένες διατάξεις εφαρμογών ιστού που έχουν σχεδιαστεί για τη δημιουργία εργαλείων που εκτελούν υπολογισμούς, μετατροπές και εκτιμήσεις με βάση τις εισερχόμενες από το χρήστη πληροφορίες – από υπολογιστές υποθήκης και εργαλεία BMI έως μονάδες και μετατροπέες θερμοκρασίας. Παρέχουν μια αρχική δομή που μπορεί να προσαρμοστεί και να υποστηριχθεί από την ενσωματωμένη AI του AI Builder – χωρίς να απαιτούνται λογαριασμοί τρίτων ή τεχνικές ρυθμίσεις – για τη δημιουργία δικών σας εργαλείων υπολογιστή και μετατροπέα.

Τα πρότυπα εφαρμογών αριθμομηχανής και μετατροπέα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία αριθμομηχανών στεγαστικών δανείων, ιχνηλατών ΔΜΣ, μετρητών θερμίδων, αριθμομηχανών περιθωρίου κέρδους, εργαλείων προσφοράς τιμών, μετατροπέων μονάδων, μετατροπέων θερμοκρασίας και άλλων. Είναι κατάλληλα για προσωπική χρήση καθώς και για την ενσωμάτωση χρήσιμων εργαλείων στην ιστοσελίδα σας ή για τη δημιουργία τους για τους πελάτες σας.

Δεν απαιτούνται γνώσεις προγραμματισμού. Με το Hostinger Horizons, μπορείτε να προσαρμόσετε τα πρότυπα απλά περιγράφοντας τις αλλαγές που επιθυμείτε. Το AI θα δημιουργήσει και θα ενημερώσει την διαδικτυακή σας εφαρμογή με βάση τις οδηγίες σας.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λειτουργική web εφαρμογή σε λίγα λεπτά και να την βελτιώσετε σε ώρες, ανάλογα με το πόση προσαρμογή θέλετε. Το πρότυπο παρέχει την αρχική δομή, ενώ το AI βοηθά στη δημιουργία λειτουργιών και στην προσαρμογή της διεπαφής.

Ναι. Τα εργαλεία υπολογιστή και μετατροπέα είναι από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να ενισχύσετε την εμπλοκή σε έναν υπάρχοντα ιστότοπο - δίνουν στους επισκέπτες έναν λόγο να μείνουν περισσότερο και να επιστρέφουν. Με το Hostinger AI Builder, μπορείτε να δημιουργήσετε και να ενσωματώσετε το δικό σας εργαλείο υπολογιστή χωρίς να πληρώνετε για λύσεις τρίτων.

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