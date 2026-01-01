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Πρότυπα οικονομικών εφαρμογών

Δημιουργήστε ασφαλείς οικονομικές εφαρμογές με προσαρμόσιμα πρότυπα – ιδανικά για τη διαχείριση προσωπικών προϋπολογισμών ή την κυκλοφορία εργαλείων fintech για τους πελάτες σας.
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Συχνές ερωτήσεις για τα πρότυπα Hostinger

Ένα πρότυπο εφαρμογής είναι μια προκατασκευασμένη εφαρμογή που μπορείτε να προσαρμόσετε για να δημιουργήσετε γρήγορα το δικό σας εργαλείο ή υπηρεσία. Τα πρότυπα εφαρμογών Hostinger Horizons παρέχουν μια έτοιμη δομή, λειτουργίες και σχεδιασμό που μπορείτε να τροποποιήσετε συνομιλώντας με την Τεχνητή Νοημοσύνη – δεν απαιτείται κωδικοποίηση. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε ως σημείο εκκίνησης για να δημιουργήσετε πίνακες ελέγχου, εσωτερικά εργαλεία, συστήματα κρατήσεων, οικονομικές εφαρμογές, εργαλεία παραγωγικότητας και άλλες εφαρμογές ιστού.

Δεν χρειάζεστε εμπειρία προγραμματισμού για να δημιουργήσετε μια web εφαρμογή. Τα εργαλεία AI χωρίς κώδικα, όπως το Hostinger Horizons, σας επιτρέπουν να περιγράψετε την ιδέα σας με τα δικά σας λόγια και να δημιουργήσετε αμέσως μια λειτουργική web εφαρμογή.

Τα προκατασκευασμένα πρότυπα του Horizons μπορούν να χρησιμεύσουν τόσο ως έμπνευση όσο και ως σημείο εκκίνησης για την εφαρμογή σας. Απλά προσαρμόστε τα, ζητώντας από το AI να δημιουργήσει μια πλήρως λειτουργική εφαρμογή - χωρίς να γράψετε ούτε μια γραμμή κώδικα.

Μάθετε περισσότερα στον οδηγό μας για το πώς να φτιάξετε μια web εφαρμογή.

Αυτή τη στιγμή, είναι διαθέσιμα μόνο πρότυπα web εφαρμογών. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ευρύ φάσμα web εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων εσωτερικών εργαλείων, πινάκων ελέγχου, επιχειρηματικών εφαρμογών, συστημάτων κρατήσεων, προϊόντων SaaS και διαδραστικών εφαρμογών.

Τα προ-σχεδιασμένα μας πρότυπα υποστηρίζουν διαφορετικούς στόχους και κλάδους, όπως οικονομικά εργαλεία, συσκευές παρακολούθησης της φυσικής κατάστασης και εφαρμογές διαχείρισης χρόνου, καθώς και άλλες επιχειρηματικές ή προσωπικές λύσεις. Επεκτείνουμε συνεχώς τη βιβλιοθήκη μας με νέα σχέδια.

Τα πρότυπα της Hostinger Horizons παρέχουν μια έτοιμη δομή που μπορείτε να προσαρμόσετε στις ανάγκες σας. Μπορείτε να αλλάξετε το σχεδιασμό, να προσαρμόσετε τα χαρακτηριστικά, να προσθέσετε νέα λειτουργικότητα ή να αφαιρέσετε στοιχεία με απλή προτροπή στο AI. Αυτό καθιστά εύκολη την προσαρμογή του προτύπου στη συγκεκριμένη περίπτωση χρήσης σας - είτε δημιουργείτε έναν πίνακα ελέγχου, ένα εσωτερικό εργαλείο, ένα σύστημα κρατήσεων ή έναν άλλο τύπο web εφαρμογής.

Αν χρειάζεται μόνο να επεξεργαστείτε κείμενο ή κώδικα, μπορείτε να το κάνετε απευθείας χωρίς να χρησιμοποιήσετε πιστώσεις μηνυμάτων.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Hostinger Horizons για να δημιουργήσετε νέες εκδόσεις της εφαρμογής ή της ιστοσελίδας σας ή να κάνετε πιο προηγμένες αλλαγές, εφόσον διαθέτετε αρκετές πιστώσεις μηνυμάτων. Απλά περιγράψτε τις αλλαγές που θέλετε να κάνετε σε ένα μήνυμα προς τον AI web app builder.

Με το Hostinger AI Builder, μπορείτε να δοκιμάσετε την εφαρμογή σας σε ένα περιβάλλον sandbox και να διορθώσετε γρήγορα τα προβλήματα ζητώντας από την AI να κάνει προσαρμογές – χωρίς να απαιτείται κωδικοποίηση ή χειροκίνητη ελάφρυνση.

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Με τα πρότυπα εφαρμογών, μπορείτε να δημιουργήσετε και να εκκινήσετε μια λειτουργική εφαρμογή μέσα σε λίγα λεπτά ή ώρες, ανάλογα με το πόση προσαρμογή χρειάζεστε.

Μπορείτε να αρχίσετε να επεξεργάζεστε τα πρότυπα δωρεάν χρησιμοποιώντας τις συμπεριλαμβανόμενες πιστώσεις μηνυμάτων. Ωστόσο, για να αποκτήσετε πρόσβαση σε περισσότερες ειδοποιήσεις και να ξεκινήσετε την εφαρμογή σας σε απευθείας σύνδεση, θα πρέπει να επιλέξετε ένα από τα πληρωμένα προγράμματα. Τα προγράμματα AI Builder είναι προσιτά, ξεκινώντας από 6,99€ ανά μήνα, και σας επιτρέπουν να αναπτύξετε και να ξεκινήσετε εφαρμογές χωρίς βαριά προκαταβολή.

Επεκτείνουμε συνεχώς τη βιβλιοθήκη προτύπων μας για να παρέχουμε περισσότερα παραδείγματα και έμπνευση. Ωστόσο, οι εφαρμογές ιστού που μπορείτε να δημιουργήσετε δεν περιορίζονται στα πρότυπα που είναι διαθέσιμα στη βιβλιοθήκη.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης για να ζωντανέψετε σχεδόν οποιαδήποτε ιδέα για εφαρμογή ιστού. Μπορεί να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μια πλήρως λειτουργική εφαρμογή ή να δημιουργήσετε γρήγορα ένα MVP. Η διαδικασία είναι εξίσου απλή με την επεξεργασία ενός προκατασκευασμένου προτύπου - ξεκινήστε με μια προτροπή και συνεχίστε να βελτιώνετε την εφαρμογή σας συνομιλώντας με την τεχνητή νοημοσύνη.

Δεν μπορείτε να βρείτε το πρότυπο που χρειάζεστε;

Δημιουργήστε με το Horizons
Κατασκευάστε πλήρως λειτουργικές ιστοσελίδες και εφαρμογές απλά συνομιλώντας με το AI.

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Υπάρχουν πολλά ακόμη να ανακαλύψετε. Περιηγηθείτε στην πλήρη βιβλιοθήκη των προτύπων Hostinger.
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