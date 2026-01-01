Όλα τα πρότυπαΙστοσελίδεςΕφαρμογέςΕνημερωτικά δελτία

Entertainment app templates

Whether you want to build a fun quiz for your audience or launch a viral app you can monetize with subscriptions or ads, start with customizable templates.
Παραγωγικότητα
Οικονομικός
AI & Εργαλεία δημιουργικότητας
Γεννήτριες
Αριθμομηχανές & μετατροπείς
More
All templates
Interactive gift wishlist

Interactive gift wishlist

Quiz maker (minimalist)

Quiz maker (minimalist)

Random name picker

Random name picker

Συχνές ερωτήσεις για τα πρότυπα Hostinger

Τα πρότυπα εφαρμογών ψυχαγωγίας είναι προκατασκευασμένες διατάξεις εφαρμογών ιστού που έχουν σχεδιαστεί για τη δημιουργία εργαλείων που διασκεδάζουν, εμπλέκουν και χαροποιούν τους χρήστες – από τεστ και παιχνίδια, μέχρι ιογενείς εμπειρίες και διαδραστικά εργαλεία αφήγησης. Παρέχουν μια αρχική δομή που μπορεί να προσαρμοστεί και να υποστηριχθεί από την ενσωματωμένη AI του AI Builder – χωρίς να απαιτούνται λογαριασμοί τρίτων ή τεχνικές ρυθμίσεις – για τη δημιουργία δικών σας εφαρμογών ψυχαγωγίας.

Τα πρότυπα εφαρμογών ψυχαγωγίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία κουίζ προσωπικότητας, παιχνιδιών γνώσεων, εργαλείων που γίνονται viral, διαδραστικών δημιουργών ιστοριών, εφαρμογών ανάγνωσης ταρώ με AI, εργαλείων αναζήτησης ομοιωμάτων διασημοτήτων, δημιουργών σατιρικών κειμένων και πολλών άλλων. Είναι κατάλληλα τόσο για προσωπικά έργα όσο και για τη δημιουργία ελκυστικών εμπειριών για το κοινό ή τους πελάτες σας.

Δεν απαιτούνται γνώσεις προγραμματισμού. Με το Hostinger Horizons, μπορείτε να προσαρμόσετε τα πρότυπα απλά περιγράφοντας τις αλλαγές που επιθυμείτε. Το AI θα δημιουργήσει και θα ενημερώσει την διαδικτυακή σας εφαρμογή με βάση τις οδηγίες σας.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λειτουργική web εφαρμογή σε λίγα λεπτά και να την τελειοποιήσετε σε λίγες ώρες, ανάλογα με το βαθμό προσαρμογής που επιθυμείτε. Το πρότυπο παρέχει την αρχική δομή, ενώ το AI βοηθά στη δημιουργία λειτουργιών και στην προσαρμογή της διεπαφής.

Ναι. Τα εργαλεία ψυχαγωγίας προσφέρονται ιδιαίτερα για τη δημιουργία εσόδων – οι εμπειρίες που γίνονται viral και οι διαδραστικές εμπειρίες προσελκύουν μεγάλο κοινό που επιστρέφει επανειλημμένα. Μόλις η εφαρμογή σας τεθεί σε λειτουργία, μπορείτε να χρεώνετε για την πρόσβαση, να συνδέσετε το Google AdSense ή να την ενσωματώσετε σε μια υπάρχουσα επιχείρηση ως πρόσθετη πηγή εσόδων.

Δεν μπορείτε να βρείτε το πρότυπο που χρειάζεστε;

Δημιουργήστε με το Horizons
Κατασκευάστε πλήρως λειτουργικές ιστοσελίδες και εφαρμογές απλά συνομιλώντας με το AI.

Σας αρέσει αυτό που βλέπετε;

Υπάρχουν πολλά ακόμη να ανακαλύψετε. Περιηγηθείτε στην πλήρη βιβλιοθήκη των προτύπων Hostinger.
Εξερευνήστε όλα τα πρότυπα
Σας αρέσει αυτό που βλέπετε;

Μας ενδιαφέρει το απόρρητό σας

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies τα οποία είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της και για τη λήψη δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με αυτή, καθώς και για σκοπούς μάρκετινγκ. Με την αποδοχή, συμφωνείτε με την αποθήκευση cookies στη συσκευή σας για σκοπούς διαφήμισης, εξατομίκευση και αναλυτικά στοιχεία, όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.