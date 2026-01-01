Η Fleetbase είναι μια πλατφόρμα λογισμικής και διαχείρισης μεταφορών ανοικτού κώδικα που μετατρέπει μια ενιαία ανάπτυξη σε ένα ολοκληρωμένο backend λειτουργίας - διαχείριση παραγγελιών, αποστολή οδηγών, σχεδιασμός διαδρομής, παρακολούθηση ζωντανών οχημάτων και ειδοποιήσεις πελατών. Η αρθρωτή αρχιτεκτονική της, που χτίζεται γύρω από εγκατεστημένες επεκτάσεις όπως Fleet-Ops, Storefront και Pallet, επιτρέπει στις ομάδες να εκτελούν ροές εργασίας παράδοσης, on-demand, αποθήκευσης και υπηρεσιών πεδίου σε ένα κοινόχρηστο επίπεδο ταυτότητας, δικαιωμάτων και API.

Η αυτόνομη φιλοξενία της Fleetbase στο δικό σας VPS διατηρεί τις διευθύνσεις πελατών, τις τοποθεσίες οδηγών και το ιστορικό παραγγελιών μέσα στην υποδομή που ελέγχετε, αποφεύγει τις τιμές ανά θέση καθώς ο στόλος αυξάνεται και παρέχει στους προγραμματιστές άμεση πρόσβαση στο REST API, τα γεγονότα υποδοχής και τα webhooks που απαιτούνται για τη δημιουργία προσαρμοσμένων οδηγών ή εφαρμογών πελατών.