Εφαρμογή Fleetbase με ένα κλικ.
Ανοικτή πλατφόρμα logistics για επιχειρήσεις στόλου, αποστολή, δρομολόγηση και διαχείριση παράδοσης τελευταίας μίλια.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Fleetbase
Η Fleetbase είναι μια πλατφόρμα λογισμικής και διαχείρισης μεταφορών ανοικτού κώδικα που μετατρέπει μια ενιαία ανάπτυξη σε ένα ολοκληρωμένο backend λειτουργίας - διαχείριση παραγγελιών, αποστολή οδηγών, σχεδιασμός διαδρομής, παρακολούθηση ζωντανών οχημάτων και ειδοποιήσεις πελατών. Η αρθρωτή αρχιτεκτονική της, που χτίζεται γύρω από εγκατεστημένες επεκτάσεις όπως Fleet-Ops, Storefront και Pallet, επιτρέπει στις ομάδες να εκτελούν ροές εργασίας παράδοσης, on-demand, αποθήκευσης και υπηρεσιών πεδίου σε ένα κοινόχρηστο επίπεδο ταυτότητας, δικαιωμάτων και API.
Η αυτόνομη φιλοξενία της Fleetbase στο δικό σας VPS διατηρεί τις διευθύνσεις πελατών, τις τοποθεσίες οδηγών και το ιστορικό παραγγελιών μέσα στην υποδομή που ελέγχετε, αποφεύγει τις τιμές ανά θέση καθώς ο στόλος αυξάνεται και παρέχει στους προγραμματιστές άμεση πρόσβαση στο REST API, τα γεγονότα υποδοχής και τα webhooks που απαιτούνται για τη δημιουργία προσαρμοσμένων οδηγών ή εφαρμογών πελατών.
Βασικά χαρακτηριστικά του Fleetbase
Κονσόλα επιχειρήσεων στόλου
Διαχείριση παραγγελιών, οδηγών, οχημάτων, περιοχών εξυπηρέτησης και τιμών από ένα ενιαίο πίνακα που έχει σχεδιαστεί για ομάδες αποστολής.
Ζωντανή παρακολούθηση οχημάτων
Ακολουθήστε οδηγούς και οχήματα σε έναν ζωντανό χάρτη με ενημερώσεις θέσης και πλήρη ιστορικό δραστηριοτήτων.
Σχεδιασμός διαδρομής
Σχεδιάστε διαδρομές πολλαπλών σταθμών και εκτιμήστε τους χρόνους παράδοσης χρησιμοποιώντας δεδομένα απόστασης και διάρκειας που τροφοδοτούνται από OSRM.
Εγγραφή επέκτασης
Εγκαταστήστε επεκτάσεις όπως Fleet-Ops, Storefront και Pallet για να προσθέσετε δυνατότητες αποστολής, εμπορίου και αποθήκευσης.
API προσανατολισμένο στον προγραμματιστή
Δημιουργήστε προσαρμοσμένες εφαρμογές οδηγών και πελατών με ένα τεκμηριωμένο REST API με webhooks και συμβάντα υποδοχής σε πραγματικό χρόνο.
Γιατί να τρέξω Fleetbase στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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