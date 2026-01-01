Extension WordPress de marketing par e-mail

Transformer les e-mails en revenus, automatiquement

Installez le plugin, connectez vos formulaires, et laissez Hostinger Reach transformer chaque visiteur WordPress en client grâce à des e-mails et des campagnes basés sur l'IA.
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Recommandé par WordPress.org

Tout fonctionne mieux lorsque c'est connecté

Collecter des abonnés instantanément

Collecter des abonnés instantanément

Ajoutez des formulaires d'inscription à votre site WordPress et commencez à collecter des e-mails dès maintenant. Sans code, sans outils supplémentaires — publiez et développez simplement votre liste.

Créez des emails rapidement avec l'IA

Créez des emails rapidement avec l'IA

Transformez votre contenu en e-mails professionnels à l'aide de modèles basés sur l'IA. Choisissez une mise en page, personnalisez-la et envoyez-la en quelques minutes au lieu de plusieurs heures.

Apprendre de chaque e-mail

Apprendre de chaque e-mail

Suivez les ouvertures, les clics et l'engagement pour chaque e-mail que vous envoyez. Découvrez ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et utilisez ces informations pour optimiser votre prochaine campagne.

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Mise en place en quelques minutes

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Installez l'extension gratuite

Téléchargez Hostinger Reach depuis WordPress.org et activez-le comme n'importe quel autre plugin.

Connecter en un clic

Connectez votre site WordPress à Reach instantanément — aucune clé API ou étape technique.

Ajouter des formulaires et gagner des abonnés

Configurez des formulaires d'inscription sur WordPress et vous verrez de nouveaux contacts apparaître automatiquement dans Reach.

Envoyez votre première campagne

Rendez-vous sur Reach, choisissez un modèle basé sur l'IA, ajoutez votre image de marque et envoyez.
Commencer maintenant

Tout ce dont vous avez besoin pour gérer le marketing par e-mail pour WordPress

Création d'e-mails IA

Transformez une courte description en un modèle d'e-mail avec l'IA. Modifiez la mise en page et le contenu pour l'adapter à votre marque, puis envoyez une fois prêt.

Collection d'abonnés

Collectez des abonnés via des formulaires intégrés ou connectez des plugins populaires comme WPForms et Contact Form 7. Reach ajoute automatiquement les nouveaux contacts, sans configuration supplémentaire.

Synchronisation automatique des contacts

Tous les abonnés de votre site WordPress se synchronisent avec Reach en temps réel. Aucune exportation manuelle, aucun fichier CSV et aucune liste corrompue.

Délivrabilité intégrée

Reach s'occupe de la configuration technique en coulisses pour que vos e-mails arrivent dans les boîtes de réception, et non dans les courriers indésirables. Vous n'avez pas besoin de configurer quoi que ce soit vous-même.

Envoi de campagne

Envoyer des newsletters, des annonces et des mises à jour depuis un seul tableau de bord, ou automatiser les e-mails lorsque vous publiez du contenu ou lancez quelque chose de nouveau.

Analyses et informations

Suivez les ouvertures, les clics et l'engagement pour chaque campagne. Utilisez des métriques claires et en temps réel pour comprendre ce qui fonctionne et améliorer les futurs e-mails sans tâtonnement.
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Rejoignez des millions de clients satisfaits

“Avec Hostinger Reach, je collecte des prospects, je segmente et j'envoie sans avoir à jongler entre plusieurs outils. Tout est au même endroit.”

Leonardo Amoyr

Leonardo Amoyr

Entrepreneur et créateur de contenu

« J'aimais déjà l'hébergement de Hostinger, mais Reach m'a encore plus surpris. L'IA me fait gagner tellement de temps — pas besoin de partir de zéro. Il est aussi incroyablement facile de segmenter mon audience. Je le recommande vivement. »

Anthony O Connell

Anthony O Connell

Propriétaire d'entreprise

« Avec Reach, je peux envoyer des newsletters et créer un espace privé avec des personnes réellement intéressées par mon art – c'est bien plus personnel que les réseaux sociaux. »

Kim Keogh Creates

Kim Keogh Creates

Illustratrice / Créative polyvalente

FAQ sur le marketing par email pour WordPress

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur notre plugin.

Qu'est-ce que l'extension WordPress Hostinger Reach ?

C'est une extension gratuite qui connecte votre site WordPress à Hostinger Reach. Utilisez-la pour collecter des abonnés et synchroniser automatiquement les contacts — puis gérer des campagnes, rédiger des e-mails avec l'IA et développer votre liste depuis la plateforme Reach.

Faut-il de l'expérience technique ou marketing pour l'utiliser ?

Non. Le plugin fonctionne directement, et Reach fournit des modèles, des outils d'IA et un tableau de bord simple pour vous aider à démarrer rapidement.

Combien de temps faut-il pour configurer ?

Quelques minutes suffisent. Installez le plugin, connectez-le en un clic et commencez à collecter des abonnés immédiatement.

Le module est-il gratuit ?

Oui, l'extension WordPress est gratuite à installer, et vous pouvez commencer avec un plan Reach gratuit sans carte de crédit.

Puis-je l'utiliser avec mes formulaires WordPress existants ?

Oui. Le plugin fonctionne avec des constructeurs de formulaires populaires comme WPForms, Contact Form 7, Elementor et WooCommerce.

Cela va-t-il ralentir votre site WordPress ?

Non. Le plugin est léger et fonctionne en arrière-plan sans affecter les performances du site.

Qu'est-ce qui différencie le plugin Hostinger Reach ?

La plupart des outils d'e-mail vous obligent à importer les contacts manuellement et à partir de zéro. Reach se connecte à WordPress en un clic, synchronise les abonnés automatiquement et rédige des e-mails avec l'IA — vous permettant ainsi d'être prêt à envoyer en quelques minutes.

Quel type de support proposez-vous ?

Vous bénéficiez d'un support 24h/24 et 7j/7 de l'équipe d'experts de Hostinger, même avec le plan gratuit.

Gérez-vous une boutique WooCommerce ?

Reach synchronise automatiquement les informations des clients de chaque commande afin que vous puissiez récupérer les paniers abandonnés et envoyer des campagnes ciblées en pilote automatique.

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