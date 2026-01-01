Tout ce dont vous avez besoin pour gérer le marketing par e-mail pour WordPress

Création d'e-mails IA Transformez une courte description en un modèle d'e-mail avec l'IA. Modifiez la mise en page et le contenu pour l'adapter à votre marque, puis envoyez une fois prêt.

Collection d'abonnés Collectez des abonnés via des formulaires intégrés ou connectez des plugins populaires comme WPForms et Contact Form 7. Reach ajoute automatiquement les nouveaux contacts, sans configuration supplémentaire.

Synchronisation automatique des contacts Tous les abonnés de votre site WordPress se synchronisent avec Reach en temps réel. Aucune exportation manuelle, aucun fichier CSV et aucune liste corrompue.

Délivrabilité intégrée Reach s'occupe de la configuration technique en coulisses pour que vos e-mails arrivent dans les boîtes de réception, et non dans les courriers indésirables. Vous n'avez pas besoin de configurer quoi que ce soit vous-même.

Envoi de campagne Envoyer des newsletters, des annonces et des mises à jour depuis un seul tableau de bord, ou automatiser les e-mails lorsque vous publiez du contenu ou lancez quelque chose de nouveau.