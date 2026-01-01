Extension WordPress de marketing par e-mail
Transformer les e-mails en revenus, automatiquement
Tout fonctionne mieux lorsque c'est connecté
Collecter des abonnés instantanément
Ajoutez des formulaires d'inscription à votre site WordPress et commencez à collecter des e-mails dès maintenant. Sans code, sans outils supplémentaires — publiez et développez simplement votre liste.
Créez des emails rapidement avec l'IA
Transformez votre contenu en e-mails professionnels à l'aide de modèles basés sur l'IA. Choisissez une mise en page, personnalisez-la et envoyez-la en quelques minutes au lieu de plusieurs heures.
Apprendre de chaque e-mail
Suivez les ouvertures, les clics et l'engagement pour chaque e-mail que vous envoyez. Découvrez ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et utilisez ces informations pour optimiser votre prochaine campagne.
Mise en place en quelques minutes
Installez l'extension gratuite
Connecter en un clic
Ajouter des formulaires et gagner des abonnés
Envoyez votre première campagne
Tout ce dont vous avez besoin pour gérer le marketing par e-mail pour WordPress
Création d'e-mails IA
Collection d'abonnés
Synchronisation automatique des contacts
Délivrabilité intégrée
Envoi de campagne
Analyses et informations
Rejoignez des millions de clients satisfaits
“Avec Hostinger Reach, je collecte des prospects, je segmente et j'envoie sans avoir à jongler entre plusieurs outils. Tout est au même endroit.”
« J'aimais déjà l'hébergement de Hostinger, mais Reach m'a encore plus surpris. L'IA me fait gagner tellement de temps — pas besoin de partir de zéro. Il est aussi incroyablement facile de segmenter mon audience. Je le recommande vivement. »
« Avec Reach, je peux envoyer des newsletters et créer un espace privé avec des personnes réellement intéressées par mon art – c'est bien plus personnel que les réseaux sociaux. »
FAQ sur le marketing par email pour WordPress
Qu'est-ce que l'extension WordPress Hostinger Reach ?
C'est une extension gratuite qui connecte votre site WordPress à Hostinger Reach. Utilisez-la pour collecter des abonnés et synchroniser automatiquement les contacts — puis gérer des campagnes, rédiger des e-mails avec l'IA et développer votre liste depuis la plateforme Reach.
Faut-il de l'expérience technique ou marketing pour l'utiliser ?
Non. Le plugin fonctionne directement, et Reach fournit des modèles, des outils d'IA et un tableau de bord simple pour vous aider à démarrer rapidement.
Combien de temps faut-il pour configurer ?
Quelques minutes suffisent. Installez le plugin, connectez-le en un clic et commencez à collecter des abonnés immédiatement.
Le module est-il gratuit ?
Oui, l'extension WordPress est gratuite à installer, et vous pouvez commencer avec un plan Reach gratuit sans carte de crédit.
Puis-je l'utiliser avec mes formulaires WordPress existants ?
Oui. Le plugin fonctionne avec des constructeurs de formulaires populaires comme WPForms, Contact Form 7, Elementor et WooCommerce.
Cela va-t-il ralentir votre site WordPress ?
Non. Le plugin est léger et fonctionne en arrière-plan sans affecter les performances du site.
Qu'est-ce qui différencie le plugin Hostinger Reach ?
La plupart des outils d'e-mail vous obligent à importer les contacts manuellement et à partir de zéro. Reach se connecte à WordPress en un clic, synchronise les abonnés automatiquement et rédige des e-mails avec l'IA — vous permettant ainsi d'être prêt à envoyer en quelques minutes.
Quel type de support proposez-vous ?
Vous bénéficiez d'un support 24h/24 et 7j/7 de l'équipe d'experts de Hostinger, même avec le plan gratuit.