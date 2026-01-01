Hébergement Svelte

Déployez des applications Svelte en quelques minutes, et non en quelques heures.

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse email professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
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Hébergement Svelte simple, tarification mensuelle transparente

Hébergez votre application Svelte sur une infrastructure fiable conçue pour la production. Déployez-la en toute confiance grâce à notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.
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Obtenez 48 mois pour 191,52 € (prix d'origine : 911,52 €). Renouvellement au prix de 16,99 €/mois.
5 applications web
50 sites web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Business :

Connecteur inclus
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Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL infogérés
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CDN interne mondial
GRATUIT
Intégration GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
Inédit
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application web
Gestion du trafic des bots IA
Bande passante illimitée
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20 fois plus de puissance pour vos sites web avec l'hébergement cloud
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Obtenez 48 mois pour 383,52 € (prix d'origine : 1 247,52 €). Renouvellement au prix de 23,99 €/mois.
10 applications web
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Nombre illimité sites web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Nombre illimité boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Business et :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
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Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes. Le prix total du pack à régler en une fois lors du paiement comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois de votre pack, ainsi que les taxes applicables.

Conçu pour la façon dont Svelte navigue

Déployez votre application Svelte en toute simplicité. Transférez votre code, et l'hébergement Node.js d'Hostinger vous fournit l'environnement d'exécution nécessaire pour un chargement rapide des pages et une configuration simplifiée. Votre application s'exécute sur une infrastructure gérée, conçue pour supporter le trafic sans réglages constants. Résultat : moins de tâches de déploiement à gérer et plus de temps consacré au développement de fonctionnalités utiles aux utilisateurs.
hébergement svelte

Poussez votre code et laissez-nous gérer le reste

1. Connectez votre projet

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Connectez GitHub, importez un fichier ZIP ou déployez votre projet via l'assistant IA. Votre framework est détecté automatiquement et les commandes sont gérées pour un déploiement rapide.

2. Déployez-le instantanément

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Lancez votre application web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et évolutivité : on s'occupe de tout.

3. Gérez et évoluez

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Suivez vos performances, connectez vos noms de domaine et redéployez votre projet automatiquement. Contrôle total et évolutivité garantis.

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Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
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FAQ sur l'hébergement Svelte

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement Svelte.
L'hébergement Svelte est une configuration d'hébergement Node.js permettant de déployer des applications développées avec Svelte sur un serveur de production. C'est essentiel car votre application nécessite un environnement d'exécution, un processus de compilation et un flux de déploiement pour servir les pages et gérer les mises à jour de manière fiable en production.
Avec un hébergement VPS classique, vous gérez vous-même le système d'exploitation, Node.js, le gestionnaire de processus, les mises à jour et la sécurité. Avec l'hébergement Node.js d'Hostinger, ces tâches serveur sont prises en charge, vous permettant ainsi de vous concentrer sur votre application Svelte et son déploiement.
Oui. Vous pouvez connecter votre compte GitHub, autoriser l'accès au dépôt privé et déployer à partir de la branche de votre choix. Ensuite, les modifications apportées à cette branche déclencheront des mises à jour comme pour tout autre déploiement basé sur Git.
Votre forfait comporte des limites de ressources et de trafic. Si votre application dépasse ces limites, vous devrez peut-être passer à un forfait supérieur. Nous n'appliquons pas de frais supplémentaires imprévus pour une utilisation normale, mais un trafic élevé et soutenu nécessite un forfait plus important.
Transférez l'application vers un dépôt Git, connectez-la à Hostinger et configurez les commandes de compilation et de démarrage depuis le panneau de configuration. Si votre application est déjà exécutée en local, la migration consiste généralement à ajuster les variables d'environnement et les paramètres de déploiement.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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