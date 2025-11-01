Hostinger Horizons vs Firebase Studio

Vous explorez des alternatives à Firebase Studio ? Comparez Hostinger Horizons et Firebase Studio en un coup d'œil pour trouver le meilleur créateur d'applications web propulsé par l'IA.

Pourquoi choisir Hostinger Horizons ?

Arrêtez de rêver et commencez à créer. Notre plateforme tout-en-un simplifie le processus, vous donnant le pouvoir de créer une application web réussie sans effort.

Support expert 24 h/24 et 7 j/7

Que vous soyez en train de créer des requêtes, de faire du dépannage ou prêt(e) à publier, notre équipe de support expérimentée est disponible 24 h/24 et 7 j/7 pour vous aider.

Publiez votre projet en un clic

Aucune compétence en codage n'est requise. Notre plateforme intuitive simplifie la publication de votre application web, vous pouvez ainsi tester et itérer rapidement et la publier en quelques minutes.

Intégration fluide

Hostinger Horizons regroupe votre hébergement, votre nom de domaine et votre email professionnel en un seul endroit, éliminant les tracas liés à la gestion de services tiers.

Comparaison directe

Comparez les prix et les fonctionnalités en un coup d'œil.
Hostinger Horizons
FirebaseStudio

Prix*

À partir de 6,99 €/month
Variable en fonction de l'utilisation

Supabase integration

Oui
Oui

Stripe integration

Oui
Oui

Figma integration

Non
Non

Hosting & domain included

Oui
Hosting only

Email included

Oui
Non

Support multilingue

Oui, + 8 langues
English only

*Date de comparaison : 1 novembre 2025.

Loved by users, recommended by industry leaders

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Le vide coding réduit le temps de développement de 45 %. Des outils comme Hostinger Horizons permettent de passer du langage naturel à un prototype fonctionnel en quelques heures, alors qu'avant, il fallait compter plusieurs semaines. Créer un logiciel devient beaucoup plus accessible.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Spécialiste du numérique

Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Découvrez à quel point il est facile de créer ce que vous souhaitez pour votre site web et vos clients grâce à l'IA HORIZONS de Hostinger ! C'est vraiment incroyable. Essayez-le par vous-même !

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Créateur de contenu

Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !

techmano
techmano
@nice_gamin60974

J'adore la tournure que prennent les choses avec @Hostinger Horizons ! La nouvelle mise à jour de l'IA est un vrai plaisir à utiliser. Elle a vraiment révolutionné les choses pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Je me demande comment Hostinger a réussi à créer Horizons… C'est fou la vitesse à laquelle il permet à n'importe qui de déployer le front-end et le back-end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Je ne saurais même pas dire depuis combien de temps ce projet traînait sur ma to-do list… Et puis vous avez lancé l'IA Horizons. Je n'y connais absolument rien en développement d'applications web. Et pourtant, ça y est, le projet de mes rêves pour aider les autres existe enfin. Je suis ravie !

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondateur

Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionné !

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Vous pouvez désormais créer des applications web en une requête sur Hostinger Horizons. C'est vraiment génial !

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.

Pricing

Outgrown the free trial? There's a Hostinger Horizons plan to fit your needs. Upgrade anytime.

Launch in three steps

01

Décrivez votre idée

Décrivez simplement votre idée à l'IA et laissez-la créer votre projet. Faites des requêtes avec du texte ou des images.

02

Améliorez et modifiez

Envie d'un changement ? Demandez à l'IA de modifier n'importe quel élément : texte, design, structure ou mise en page.

03

Go live with 1 click

Publish your project under a custom domain straight from the interface – all it takes is a single click.

