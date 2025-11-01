Hostinger Horizons vs Bubble
Pourquoi choisir Hostinger Horizons ?
Support d'experts. Disponible 24 h/24, 7 j/7
Besoin d'aide ? Notre équipe de support client dédiée et notre assistant IA sont là pour vous 24 h/24 et 7 j/7, prêts à vous aider pour tout, de la configuration de l'application au dépannage.
Concrétisez votre idée en quelques minutes
Passez du concept à l'application web publiée en quelques minutes. Avec un processus de déploiement simple, vous pouvez rendre votre application opérationnelle sans aucune expertise technique.
Hébergement et nom de domaine inclus
Pas besoin de jongler entre plusieurs services. Hostinger Horizons vous offre tout ce dont vous avez besoin pour votre application, y compris l'hébergement, le nom de domaine et l'email professionnel, le tout en un seul endroit.
Comparaison directe
Apprécié des utilisateurs, recommandé par les leaders du secteur
Le vide coding réduit le temps de développement de 45 %. Des outils comme Hostinger Horizons permettent de passer du langage naturel à un prototype fonctionnel en quelques heures, alors qu'avant, il fallait compter plusieurs semaines. Créer un logiciel devient beaucoup plus accessible.
J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎
Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.
Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.
Découvrez à quel point il est facile de créer ce que vous souhaitez pour votre site web et vos clients grâce à l'IA HORIZONS de Hostinger ! C'est vraiment incroyable. Essayez-le par vous-même !
Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !
J'adore la tournure que prennent les choses avec @Hostinger Horizons ! La nouvelle mise à jour de l'IA est un vrai plaisir à utiliser. Elle a vraiment révolutionné les choses pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres.
Je me demande comment Hostinger a réussi à créer Horizons… C'est fou la vitesse à laquelle il permet à n'importe qui de déployer le front-end et le back-end.
Je ne saurais même pas dire depuis combien de temps ce projet traînait sur ma to-do list… Et puis vous avez lancé l'IA Horizons. Je n'y connais absolument rien en développement d'applications web. Et pourtant, ça y est, le projet de mes rêves pour aider les autres existe enfin. Je suis ravie !
Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionnée !
Vous pouvez désormais créer des applications web en une requête sur Hostinger Horizons. C'est vraiment génial !
J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.
C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.
Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.
Donnez vie à votre idée en quelques minutes
Tarification
Fonctionnalités du plan Explorer :
Toutes les fonctionnalités du plan Explorer, plus :
Toutes les fonctionnalités du plan Starter, plus :
Toutes les fonctionnalités du plan Hobbyist, plus :
Lancement en trois étapes
Décrivez votre idée
Décrivez simplement votre idée à l'IA et laissez-la créer votre projet. Faites des requêtes avec du texte ou des images.
Améliorez et modifiez
Envie d'un changement ? Demandez à l'IA de modifier n'importe quel élément : texte, design, structure ou mise en page.
Go live with 1 click
Publish your project under a custom domain straight from the interface – all it takes is a single click.