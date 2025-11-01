Hostinger Horizons vs Bubble

Vous explorez des alternatives à Bubble ? Comparez Hostinger Horizons et Bubble en un coup d'œil pour trouver le meilleur créateur d'applications web propulsé par l'IA pour vos besoins.

Pourquoi choisir Hostinger Horizons ?

Hostinger Horizons facilite la création d'applications web. Transformez rapidement vos idées en réalité avec tout ce dont vous avez besoin à portée de main.

Support d'experts. Disponible 24 h/24, 7 j/7

Besoin d'aide ? Notre équipe de support client dédiée et notre assistant IA sont là pour vous 24 h/24 et 7 j/7, prêts à vous aider pour tout, de la configuration de l'application au dépannage.

Concrétisez votre idée en quelques minutes

Passez du concept à l'application web publiée en quelques minutes. Avec un processus de déploiement simple, vous pouvez rendre votre application opérationnelle sans aucune expertise technique.

Hébergement et nom de domaine inclus

Pas besoin de jongler entre plusieurs services. Hostinger Horizons vous offre tout ce dont vous avez besoin pour votre application, y compris l'hébergement, le nom de domaine et l'email professionnel, le tout en un seul endroit.

Comparaison directe

Comparez les prix et les fonctionnalités en un coup d'œil.
Hostinger Horizons
Bubble

Prix*

À partir de 6,99 €/month
À partir de 29 €/mois

Intégration de Supabase

Oui
Oui

Intégration Stripe

Oui
Oui

Intégration de Figma

Non
Oui

Hébergement et nom de domaine inclus

Oui
Hébergement uniquement

Email included

Oui
Non

Support multilingue

Oui, + 8 langues
Anglais seulement

*Date de comparaison : 1 novembre 2025.

Apprécié des utilisateurs, recommandé par les leaders du secteur

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Le vide coding réduit le temps de développement de 45 %. Des outils comme Hostinger Horizons permettent de passer du langage naturel à un prototype fonctionnel en quelques heures, alors qu'avant, il fallait compter plusieurs semaines. Créer un logiciel devient beaucoup plus accessible.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Spécialiste du numérique

Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Découvrez à quel point il est facile de créer ce que vous souhaitez pour votre site web et vos clients grâce à l'IA HORIZONS de Hostinger ! C'est vraiment incroyable. Essayez-le par vous-même !

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Créateur de contenu

Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !

techmano
techmano
@nice_gamin60974

J'adore la tournure que prennent les choses avec @Hostinger Horizons ! La nouvelle mise à jour de l'IA est un vrai plaisir à utiliser. Elle a vraiment révolutionné les choses pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Je me demande comment Hostinger a réussi à créer Horizons… C'est fou la vitesse à laquelle il permet à n'importe qui de déployer le front-end et le back-end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Je ne saurais même pas dire depuis combien de temps ce projet traînait sur ma to-do list… Et puis vous avez lancé l'IA Horizons. Je n'y connais absolument rien en développement d'applications web. Et pourtant, ça y est, le projet de mes rêves pour aider les autres existe enfin. Je suis ravie !

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondateur

Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionnée !

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Vous pouvez désormais créer des applications web en une requête sur Hostinger Horizons. C'est vraiment génial !

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.

Donnez vie à votre idée en quelques minutes

Publiez facilement vos idées en ligne, gagnez du temps et laissez l'IA gérer la partie technique – essayez gratuitement dès aujourd'hui.

Tarification

Vous avez dépassé le stade de l'essai gratuit ? Il existe un forfait Hostinger Horizons adapté à vos besoins. Passez à un forfait supérieur à tout moment.

Lancement en trois étapes

01

Décrivez votre idée

Décrivez simplement votre idée à l'IA et laissez-la créer votre projet. Faites des requêtes avec du texte ou des images.

02

Améliorez et modifiez

Envie d'un changement ? Demandez à l'IA de modifier n'importe quel élément : texte, design, structure ou mise en page.

03

Go live with 1 click

Publish your project under a custom domain straight from the interface – all it takes is a single click.

Prêt à transformer votre idée en réalité ?

Aucune carte de crédit requise.

Hostinger Horizons contre le reste

Hostinger Horizons vs Bolt.new

Hostinger Horizons vs Lovable

Hostinger Horizons vs V0

Hostinger Horizons vs Replit

Hostinger Horizons vs Firebase Studio