Brevo vs. Hostinger Reach

Vous cherchez une alternative Brevo ? Hostinger Reach est un marketing par e-mail conçu pour les petites entreprises et les créateurs. Comparez les deux outils côte à côte et trouvez le moyen le plus simple de toucher plus de clients.
Voir la comparaisonEssayer gratuitement

Garantie de remboursement de 30 jours

Pourquoi choisir Hostinger Reach ?

Nous avons conçu Reach pour les propriétaires de petites entreprises occupées, pas pour les équipes marketing. Pas de configuration maladroite, pas de menus dispersés, pas de courbe d'apprentissage. Créez, envoyez et suivez simplement des e-mails professionnels sur la marque en toute simplicité.

Lancez des campagnes en quelques minutes

Décrivez ce que vous voulez dire et Atteindre rédige la copie, la mise en page et le public pour vous. Modifiez, envoyez et ne faites plus jamais face à une page blanche.

Atterrissez dans la boîte de réception à chaque fois

Avec les serveurs de noms Hostinger, Reach configure votre authentification et vérifie chaque campagne pour détecter les risques de spam et les erreurs avant qu'elle ne sorte.

Tout dans un tableau de bord

Exécutez votre site Web, votre domaine, votre messagerie professionnelle et vos campagnes à partir d'un seul compte Hostinger, sans outils supplémentaires pour vous connecter ou gérer.

Comparaison des caractéristiques

Voici comment Brevo et Hostinger Reach se comparent parmi les fonctionnalités qui comptent le plus pour le marketing par courriel des petites entreprises.
Hostinger Reach
Brevo

Configuration conviviale pour débutants

Oui
Plus à apprendre

Tout en un tableau de bord

Oui
Non

Importation de contacts CSV

Oui
Oui

Rédaction d'emails IA

Oui
Copie seulement

Création d'images IA

Oui
Non

Contrôle de qualité en un clic

Oui
Non

Templates d'emails

Reach crée des emails de marque pour vous
Plus de 50 modèles

Glisser-déposer éditeur

Oui
Oui

Style automatique de la marque

Oui
Oui

Formulaires d'inscription au RGPD

Oui
Oui

10 plus plugins de formulaire WordPress

Oui
Limité

Synchronisation des inscriptions AI Builder

Oui
Non

Segmentation de l'IA

Oui
Top plan seulement

Authentification automatique par courriel

Oui
Configuration manuelle

Temps d'envoi intelligent

Oui
Sur les plans supérieurs

Nettoyage de liste en un clic

Oui
Non

Analyse en temps réel

Oui
Oui

ChatGPT et Claude intégration

MCP bientôt disponible
Non

Campagnes WhatsApp

BIENTÔT DISPONIBLE
Oui

SMS et web push

Email focus
Oui

Courriel transactionnel

Pas encore
Oui

Construit en CRM

Pas encore
Oui

Test A/B

Pas encore
Oui

Accueil et suivi des flux

Oui
Oui

Panier et poster des emails d'achat

Oui
Oui
Essayer gratuitement

*Date de comparaison : August 25, 2026.

Quand Brevo pourrait être le mieux adapté
Brevo est un choix fort si l'email est un élément d'un plus grand mélange avec SMS, push web et un CRM. Reach s'adresse à tous ceux qui veulent l'email au même endroit que le reste de leur entreprise. Il côtoie votre site, domaine et magasin sur Hostinger, de sorte que tout fonctionne ensemble dès le premier jour. Et lorsque vous avez besoin d'une campagne, son IA vous aide à en rédiger une rapidement, de sorte que vous n'êtes jamais bloqué à une page blanche.

Conçu pour le marketing par courriel des petites entreprises

Intégrations tierces

Importez des contacts par CSV et capturez des inscriptions à partir des plugins de formulaire WordPress que vous utilisez déjà, ainsi que de votre site AI Builder. Votre liste s’allonge d’elle-même.

Récupérer les ventes perdues

Configurez un panier abandonné et des e-mails post-achat une fois, et Reach les envoie pour vous automatiquement, regagnant ainsi les ventes perdues.

Suivre ce qui fonctionne

Suivez les ouvertures, les clics et l'engagement en temps réel, avec des rapports clairs qui montrent quoi envoyer ensuite et où vous pouvez améliorer les résultats.

Combien d'abonnés avez-vous ?

Envoyez vos campagnes au bon moment
L'envoi optimisé analyse les ouvertures précédentes pour déterminer automatiquement le meilleur moment d'envoi
Faites bonne impression dans chaque boîte de réception
Choisissez l'IA, l'éditeur par glisser-déposer ou HTML
Optimisez chaque message avant son envoi
Générez un nombre illimité d'objets d'email avec l'IA et vérifiez le risque de spam avant chaque envoi
Anticipez vos prochaines campagnes
Recevez chaque semaine des idées de campagnes adaptées à votre secteur d'activité et à la période de l'année
Emails de bienvenue et séquences
Accueillez automatiquement vos nouveaux abonnés et accompagnez-les pendant plusieurs jours ou semaines
Faites revenir vos visiteurs et vos clients
Récupérez les paniers abandonnés et assurez automatiquement le suivi après chaque achat

Nombre de destinataires :

0-500
Le plus populaire

24 mois

3 500 emails/mois
75 % de réduction
5,99
1,49/mois
offre groupée
Créez votre site et développez votre audience+ 2,99 €/mois. Nom de domaine et 2 boîtes mail gratuits pendant 1 an.

12 mois

1,99/mois

1 mois

5,99/mois

Facturation tous les 2 ans

Annulez à tout instant

Prix HT

Vous ne savez pas quoi choisir ?Essai gratuit · 100 destinataires/mois, accès limité aux fonctionnalités · Renouvellement à 0,99 €/mois

Essayer gratuitement

Facturation tous les 2 ans

Annulez à tout instant

Prix HT

Rejoignez des millions de clients satisfaits

« Avec Hostinger Reach, je collecte des prospects, je les segmente et je les envoie sans avoir à jongler avec plusieurs outils. Tout est centralisé. »

Image

Leonardo Amoyr

Entrepreneur et créateur de contenu

« Reach a un réel potentiel. Je peux envoyer des newsletters et créer un club privé de personnes réellement intéressées par mon art – c’est beaucoup plus personnel que les réseaux sociaux. »

Image

Kim Keogh Creates

Illustratrice / Créative polyvalente

« J'appréciais déjà l'hébergement Hostinger, mais Reach m'a encore plus surpris. L'IA me fait gagner un temps précieux : plus besoin de tout recommencer à zéro. Segmenter mon audience est également d'une simplicité déconcertante. Je le recommande vivement. »

Image

Anthony O Connell

propriétaire d'entreprise

Brevo vs Hostinger Reach FAQs

Oui, si vous vous concentrez sur l'email. Reach aide les petites entreprises à créer et envoyer des campagnes professionnelles rapidement, sans équipe marketing. Brevo est le mieux adapté si vous avez également besoin de SMS, WhatsApp ou d'un CRM intégré.
Oui. Exportez vos contacts de Brevo en fichier CSV, puis importez-les dans Reach en quelques clics et commencez à envoyer immédiatement.
Non. Reach ne restreint les comptes que pour les comportements de spam, tels que le phishing, les escroqueries, le contenu illégal ou les listes de contacts achetées. Si vous envoyez des courriels à des personnes qui ont choisi de vous entendre, votre compte est sûr et le support de chat en direct est disponible 24h/24 et 7j/7 chaque fois que vous en avez besoin.
Oui. Reach comprend les flux de bienvenue et de suivi, ainsi que les e-mails de panier abandonné et de post-achat pour les magasins sur WooCommerce et Hostinger eCommerce.
Reach fonctionne mieux dans l'écosystème Hostinger, et certaines fonctionnalités, comme l'authentification automatique par e-mail, nécessitent que votre domaine utilise des serveurs de noms Hostinger.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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