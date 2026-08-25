ActiveCampaign vs. Hostinger Reach

Vous choisissez entre ActiveCampaign et Hostinger Reach ? ActiveCampaign est puissant mais conçu pour les équipes marketing. Reach permet de garder l'email simple pour les petites entreprises comme la vôtre. Comparez les deux ci-dessous.
Voir la comparaisonEssayer gratuitement

Garantie de remboursement de 30 jours

Reach est simple à exécuter, juste à payer, facile à démarrer

Pas de courbe d'apprentissage

Reach est conçu pour les propriétaires d'entreprises, pas pour les équipes marketing. Pas de labyrinthe d'automatisation à maîtriser. Commencez à envoyer en quelques minutes.

Payez pour qui vous envoyez un courriel

Stockez autant de contacts que vous le souhaitez. Votre plan Reach suit les personnes que vous rejoignez, donc une liste plus longue n'est pas une facture surprise.

Commencez libre, grandissez quand vous êtes prêt

Essayez Hostinger Reach gratuitement pendant toute une année. Passez à une formule payante uniquement lorsque votre audience le fait.

Comparaison des caractéristiques

Voici comment ActiveCampaign et Hostinger Reach se comparent parmi les fonctionnalités qui comptent le plus pour le marketing par courriel des petites entreprises.
Hostinger Reach
Campagne active

Configuration conviviale pour débutants

Oui
Courbe d'apprentissage raide

Essayez gratuitement

1 AN GRATUIT
14 jours d'essai seulement

Tout en un tableau de bord

Oui
Non

Importation de contacts CSV

Oui
Oui

Payer par destinataire, pas par contact

Oui
Non

Rédaction d'emails IA

Oui
Oui, sur tous les plans

Contrôle de qualité en un clic

Oui
Non

Templates d'emails

Reach crée des emails de marque pour vous
Plus de 150 modèles

Glisser-déposer éditeur

Oui
Oui

Style automatique de la marque

Oui
Oui

Formulaires d'inscription au RGPD

Oui
Oui

10 plus plugins de formulaire WordPress

Oui
Limité

Synchronisation des inscriptions AI Builder

Oui
Non

Segmentation de l'IA

Oui
Règles suggérées ou manuelles par l'IA

Authentification automatique par courriel

Oui
Configuration manuelle

Temps d'envoi intelligent

Oui
Sur les plans supérieurs

Nettoyage de liste en un clic

Oui
Manuel

Analyse en temps réel

Oui
Oui

Campagnes SMS

Email focus
Ajouter, Plus plan

Campagnes WhatsApp

BIENTÔT DISPONIBLE
Régime payé distinct

Courriel transactionnel

Pas encore
Via Postmark ajouter

ChatGPT et Claude intégration

MCP bientôt disponible
Non

Accueil et suivi des flux

Oui
Oui

Panier et poster des emails d'achat

Oui
Oui

Automatisation avancée

Basic
Oui

Construit en CRM

Pas encore
Oui

Pointage en tête

Pas encore
CRM add on required

Test A/B

Pas encore
Oui
Essayer gratuitement

*Date de comparaison : August 25, 2026.

Quand ActiveCampaign pourrait mieux convenir
Besoin d’une automatisation avancée, d’un CRM intégré, d’un lead scoring ou d’un SMS ? ActiveCampaign va plus loin, mais attendez-vous à une courbe d’apprentissage et à des coûts croissants. Si vous voulez un e-mail simple et rapide, Reach est le choix le plus fort.

Conçu pour le marketing par courriel des petites entreprises

Intégrations tierces

Importez des contacts par CSV et capturez des inscriptions à partir des plugins de formulaire WordPress que vous utilisez déjà, ainsi que de votre site AI Builder. Votre liste s’allonge d’elle-même.

Récupérer les ventes perdues

Configurez un panier abandonné et des e-mails post-achat une fois, et Reach les envoie pour vous automatiquement, regagnant ainsi les ventes perdues.

Suivre ce qui fonctionne

Suivez les ouvertures, les clics et l'engagement en temps réel, avec des rapports clairs qui montrent quoi envoyer ensuite et où vous pouvez améliorer les résultats.

Combien d'abonnés avez-vous ?

Envoyez vos campagnes au bon moment
L'envoi optimisé analyse les ouvertures précédentes pour déterminer automatiquement le meilleur moment d'envoi
Faites bonne impression dans chaque boîte de réception
Choisissez l'IA, l'éditeur par glisser-déposer ou HTML
Optimisez chaque message avant son envoi
Générez un nombre illimité d'objets d'email avec l'IA et vérifiez le risque de spam avant chaque envoi
Anticipez vos prochaines campagnes
Recevez chaque semaine des idées de campagnes adaptées à votre secteur d'activité et à la période de l'année
Emails de bienvenue et séquences
Accueillez automatiquement vos nouveaux abonnés et accompagnez-les pendant plusieurs jours ou semaines
Faites revenir vos visiteurs et vos clients
Récupérez les paniers abandonnés et assurez automatiquement le suivi après chaque achat

Nombre de destinataires :

0-500
Le plus populaire

24 mois

3 500 emails/mois
75 % de réduction
5,99
1,49/mois
offre groupée
Créez votre site et développez votre audience+ 2,99 €/mois. Nom de domaine et 2 boîtes mail gratuits pendant 1 an.

12 mois

1,99/mois

1 mois

5,99/mois

Facturation tous les 2 ans

Annulez à tout instant

Prix HT

Vous ne savez pas quoi choisir ?Essai gratuit · 100 destinataires/mois, accès limité aux fonctionnalités · Renouvellement à 0,99 €/mois

Essayer gratuitement

Facturation tous les 2 ans

Annulez à tout instant

Prix HT

Rejoignez des millions de clients satisfaits

« Avec Hostinger Reach, je collecte des prospects, je les segmente et je les envoie sans avoir à jongler avec plusieurs outils. Tout est centralisé. »

Image

Leonardo Amoyr

Entrepreneur et créateur de contenu

« Reach a un réel potentiel. Je peux envoyer des newsletters et créer un club privé de personnes réellement intéressées par mon art – c’est beaucoup plus personnel que les réseaux sociaux. »

Image

Kim Keogh Creates

Illustratrice / Créative polyvalente

« J'appréciais déjà l'hébergement Hostinger, mais Reach m'a encore plus surpris. L'IA me fait gagner un temps précieux : plus besoin de tout recommencer à zéro. Segmenter mon audience est également d'une simplicité déconcertante. Je le recommande vivement. »

Image

Anthony O Connell

propriétaire d'entreprise

FAQ ActiveCampaign vs Hostinger Reach

Oui, si vous voulez un e-mail simple et rapide sans courbe d'apprentissage abrupte. Reach vous aide à créer et à envoyer des campagnes professionnelles en quelques minutes. ActiveCampaign est le mieux adapté si vous avez besoin d'une automatisation avancée, d'un CRM intégré ou d'un lead scoring.
Oui. Reach est conçu pour les débutants et vous permet d'envoyer en quelques minutes. ActiveCampaign est puissant, mais son générateur d'automatisation a une courbe d'apprentissage plus raide que de nombreux utilisateurs mettent des semaines à maîtriser.
Atteignez les frais en fonction du nombre de personnes que vous envoyez par e-mail chaque mois, pas en fonction de chaque contact que vous stockez. Votre liste peut s'allonger sans bond surprise du prix, et il n'y a pas de modules complémentaires à courir après.
Oui. Exportez vos contacts d'ActiveCampaign en fichier CSV, puis importez-les dans Reach en quelques clics et commencez à envoyer immédiatement.
Oui. Reach comprend des flux de bienvenue et de suivi, ainsi que des e-mails de panier abandonné et de post-achat pour les magasins sur WooCommerce et Hostinger eCommerce. Pour les flux de travail de branchement avancés et un CRM, ActiveCampaign va plus loin.
Reach fonctionne mieux dans l'écosystème Hostinger, et certaines fonctionnalités, comme l'authentification automatique par e-mail, nécessitent que votre domaine utilise des serveurs de noms Hostinger.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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