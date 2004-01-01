Mikä on .fun-verkkotunnus?

.fun-verkkotunnus on yleinen ylätason verkkotunnus (TLD), joka on suunniteltu viihteeseen, harrastuksiin ja leikkisiin projekteihin. Se on avoin kaikille ja sitä käytetään usein peleissä, tapahtumissa, huumorisivustoilla ja luovissa yhteisöissä.