Tee brändistäsi unohtumaton .fun -verkkotunnuksella
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Tietoja domainista .fun
Lyhyt yleiskatsaus domainin .fun valintaan ja rekisteröintiin
Mikä on .fun-verkkotunnus?
.fun-verkkotunnus on yleinen ylätason verkkotunnus (TLD), joka on suunniteltu viihteeseen, harrastuksiin ja leikkisiin projekteihin. Se on avoin kaikille ja sitä käytetään usein peleissä, tapahtumissa, huumorisivustoilla ja luovissa yhteisöissä.
Kenelle .fun-verkkotunnus on tarkoitettu?
.fun-verkkotunnus sopii viihdeblogeille, peliyhteisöille, tapahtumajärjestäjille, juhlapalveluille ja huumorin tekijöille, jotka haluavat esitellä leikkisää sisältöä, rakentaa mieleenpainuvia brändejä ja viestiä kevyistä kokemuksista.
Miksi valita .fun-verkkotunnus?
.fun-verkkotunnus viestii selvästi viihdyttävästä sisällöstä, auttaa kävijöitä ymmärtämään verkkosivustosi yhdellä silmäyksellä ja tekee nimestäsi mieleenpainuvan. Se tukee johdonmukaista brändäystä sivustollasi, sähköpostissasi ja markkinointikanavissasi.
Verkkotunnuksen tiedot .fun
Ylätason verkkotunnus
.fun
Ylätason tason tyyppi
gTLD
Vähimmäisrekisteröintiaika
1 vuosi
Rekisteröinnin enimmäisaika
3 vuotta
Domainin yksityisyydensuoja
Ilmainen
Premium-domainsuojaus
Lisäosa
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-maksu
0,17 €
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1. Sisällytä brändisi nimi
Käytä brändisi nimeä tai siihen liittyviä avainsanoja tehostaaksesi sen tunnistamista ja näkyvyyttä hakutuloksissa.
2. Pidä se ytimekkäänä
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.fun-domainin UKK
What does a .fun domain mean?
A .fun domain is a generic web address ending that suggests entertainment, hobbies, or lighthearted content. Today, it’s often used for personal projects, events, games, and playful brands.
Is a .fun domain trusted?
Yes. .fun is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email systems, and search engines like other standard domain endings.
Is a .fun a good domain?
Yes, if your site is about entertainment, games, events, or a casual brand name. Search engines treat it the same as other TLDs for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Should I choose a .fun domain or .com domain?
Choose .fun if you want a name that matches a playful theme and a .com is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Who can register a .fun domain?
Anyone can register a .fun domain. It is an open extension, so there are no local presence or industry-only eligibility rules.
Are there restrictions on .fun domains?
Yes, but they are standard domain rules, such as using allowed characters and avoiding reserved names. Availability is checked by the registry, and some names may be blocked or already registered.
How much does a .fun domain cost?
At Hostinger, a .fun domain costs 0,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 36,99 €/vuosi. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.