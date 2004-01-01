Anna äänellesi koti verkkotunnuksella .blog

26,99/vuosi1,99/1. vuosi
Säästä 93 %
Ensimmäisen vuoden ajan
.blog
Hanki ilmainen .blog domain ja premium-webhotelli 12 kuukaudeksi.

Tietoja domainista .blog

Lyhyt yleiskatsaus domainin .blog valintaan ja rekisteröintiin

Mikä on .blog-verkkotunnus?

.blog-verkkotunnus on yleinen ylätason verkkotunnus (TLD), joka on luotu blogeille ja henkilökohtaiseen tai ammatilliseen julkaisemiseen. Se on avoin kaikille ja sitä käyttävät laajalti kirjoittajat, brändit ja sisältöön keskittyvät verkkosivustot.

Kenelle .blog-verkkotunnus on tarkoitettu?

.blog-verkkotunnus sopii kirjoittajille, sisällöntuottajille, markkinoijille ja mediatiimeille, jotka haluavat selkeän paikan artikkeleille ja ajatusjohtajuudelle. Se sopii henkilökohtaisille blogeille, yritysten uutiskeskuksille ja erikoisalojen julkaisuprojekteille.

Miksi valita .blog-verkkotunnus?

.blog-verkkotunnus viestii selvästi sisältöön keskittyvistä sivustoista ja auttaa kävijöitä ymmärtämään verkkosivustosi välittömästi ja muistamaan sen helposti. Se tarjoaa johdonmukaisen ja ammattimaisen vaihtoehdon julkaisuillesi, sähköpostiosoitteillesi ja brändisi kasvulle pitkällä aikavälillä.

Verkkotunnuksen tiedot .blog

Ylätason verkkotunnus
.blog
Ylätason tason tyyppi
gTLD
Vähimmäisrekisteröintiaika
1 vuosi
Rekisteröinnin enimmäisaika
3 vuotta
Domainin yksityisyydensuoja
Ilmainen
RegistrarLock
ICANN-maksu
0,17 €

Miksi rekisteröidä domain Hostingerilla?

Teknistä osaamista ei vaadita
Asiantuntevaa tukea vuorokauden ympäri
Ilmainen domainin yksityisyydensuoja
Ilmainen tulossa pian -sivu tai linkki biossa -sivusto
Kilpailukykyinen hinnoittelu
Vinkkejä

Näin saat parhaan domainin

1. Sisällytä brändisi nimi

Käytä brändisi nimeä tai siihen liittyviä avainsanoja tehostaaksesi sen tunnistamista ja näkyvyyttä hakutuloksissa.
Alle kolmen sanan pituiset domainit ovat helpompia lukea ja muistaa.
Vältä yhdysviivoja, numeroita, slangia ja hankalasti kirjoitettavia sanoja.
Valitse laajennus, joka sopii kohdeyleisöllesi, oli se sitten paikallinen tai globaali.
Hyvät domainit myydään nopeasti – etsi ja varmista omasi jo tänään.Aloita haku

Tutustu muihin domainpäätteisiin

.com

Maailman suosituin verkkotunnus

16,99 €2,99/1. vuosiTarkista saatavuus

.online

Yrityksesi, avoinna 24/7

33,99 €0,99/1. vuosiTarkista saatavuus

.shop

Tee selaimista ostajia

32,99 €0,99/1. vuosiTarkista saatavuus

.io

Verkkotunnus, jonka jokainen startup haluaa

65,99 €27,99/1. vuosiTarkista saatavuus

.icu

Näytä asiakkaillesi, että hoidat liiketoimia .icussa.

14,99 €1,99/1. vuosiTarkista saatavuus

.xyz

Raikas. Moderni. Loputtoman joustava.

18,99 €1,99/1. vuosiTarkista saatavuus

.pro

Näytä maailmalle, mitä teet parhaiten

29,99 €2,99/1. vuosiTarkista saatavuus

.cloud

Missä nykyaikaiset yritykset toimivat

24,99 €1,99/1. vuosiTarkista saatavuus

.blog-domainin UKK

A .blog domain signals that a site is focused on blog content, such as articles, updates, or personal publishing. It is commonly used by writers, creators, and businesses that want a clear publishing identity.
Yes. A .blog domain is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site and its security than on the extension.
Yes, if you want your site to be clearly identified as a blog or publication. Search engines treat it the same as other domains for SEO, so content quality and relevance matter more than the extension.
Choose .blog if you want a name that immediately shows your site’s purpose, especially for publishing. Choose .com if you want the most familiar option or if the .blog name you want is unavailable.
Anyone can register a .blog domain. It is an open extension, so there are no special eligibility rules or location requirements for registration.
Yes. Like all domains, a .blog name must follow standard DNS rules, and some names may be reserved by the registry. It also cannot include spaces or unsupported characters.
At Hostinger, a .blog domain costs 1,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 26,99 €/vuosi. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

Huolehdimme yksityisyydestäsi

Tämä sivusto käyttää evästeitä, joita käytetään sivuston virheettömän toiminnan varmistamiseksi, tiedon saamiseksi vuorovaikutuksestasi sivuston kanssa sekä markkinointitarkoituksiin. Suostumuksellasi hyväksyt evästeiden tallentamisen laitteellesi mainosten kohdentamiseksi ja personoimiseksi sekä analyysitarkoituksiin tavalla, joka on eritelty evästekäytännössämme.