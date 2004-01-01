Mikä on .blog-verkkotunnus? .blog-verkkotunnus on yleinen ylätason verkkotunnus (TLD), joka on luotu blogeille ja henkilökohtaiseen tai ammatilliseen julkaisemiseen. Se on avoin kaikille ja sitä käyttävät laajalti kirjoittajat, brändit ja sisältöön keskittyvät verkkosivustot.

Kenelle .blog-verkkotunnus on tarkoitettu? .blog-verkkotunnus sopii kirjoittajille, sisällöntuottajille, markkinoijille ja mediatiimeille, jotka haluavat selkeän paikan artikkeleille ja ajatusjohtajuudelle. Se sopii henkilökohtaisille blogeille, yritysten uutiskeskuksille ja erikoisalojen julkaisuprojekteille.