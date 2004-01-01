Julkaise sovelluksesi verkkotunnuksella .app
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Tietoja domainista .app
Lyhyt yleiskatsaus domainin .app valintaan ja rekisteröintiin
Mikä on .app-verkkotunnus?
.app on turvallinen geneerinen ylätason verkkotunnus, joka on suunniteltu sovelluksille, kehittäjille ja teknologiaprojekteille. Se käyttää oletuksena HTTPS:ää, joten se sopii erinomaisesti ohjelmisto-, mobiili- ja verkkosovellussivustoille.
Kenelle .app-verkkotunnus on tarkoitettu?
.app-verkkotunnus on ihanteellinen sovelluskehittäjille, ohjelmistoalan startup-yrityksille, SaaS-tuotteille ja mobiilipelistudioille, jotka haluavat turvallisen ja tunnistettavan kodin latauksille, päivityksille ja tuotesivuille eri alustoilla.
Miksi valita .app-verkkotunnus?
.app-verkkotunnus viestii selvästi ohjelmisto- tai mobiilipainotuksesta, auttaen käyttäjiä tunnistamaan sivustosi ja luottamaan siihen. Se tukee turvallisia ja mieleenpainuvia URL-osoitteita sekä johdonmukaista brändäystä eri verkkosivustoilla, sähköpostiosoitteissa ja markkinointimateriaaleissa.
Verkkotunnuksen tiedot .app
Ylätason verkkotunnus
.app
Ylätason tason tyyppi
gTLD
Vähimmäisrekisteröintiaika
1 vuosi
Rekisteröinnin enimmäisaika
1 vuosi
Domainin yksityisyydensuoja
Ilmainen
RegistrarLock
IDN-domainit
DNSSEC
ICANN-maksu
0,17 €
Miksi rekisteröidä domain Hostingerilla?
Teknistä osaamista ei vaadita
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Ilmainen domainin yksityisyydensuoja
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Vinkkejä
Näin saat parhaan domainin
1. Sisällytä brändisi nimi
Käytä brändisi nimeä tai siihen liittyviä avainsanoja tehostaaksesi sen tunnistamista ja näkyvyyttä hakutuloksissa.
2. Pidä se ytimekkäänä
Alle kolmen sanan pituiset domainit ovat helpompia lukea ja muistaa.
3. Vähemmän on enemmän
Vältä yhdysviivoja, numeroita, slangia ja hankalasti kirjoitettavia sanoja.
4. Ajattele yleisöäsi
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.app-domainin UKK
What does a .app domain mean?
A .app domain is a web address ending in .app. It’s commonly used for apps, software products, and digital services, and it signals a technology-focused site.
Is a .app domain trusted?
Yes. .app is a valid top-level domain with its own official registry, so it works like other domain extensions in browsers, email systems, and search tools. It’s also widely recognized for app-related sites.
Is a .app a good domain?
Yes, if your site is about an app, developer tool, or software product. Search engines treat .app the same as other extensions for SEO, so content and relevance matter more than the ending.
Should I choose a .app domain or .com domain?
Choose .app if you want a name that clearly fits an app or tech product, or if your preferred .com is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Who can register a .app domain?
Anyone can register a .app domain. There are no special eligibility requirements, so it is open to individuals, businesses, and organizations.
Are there restrictions on .app domains?
Yes. The name must follow standard domain rules, and some reserved or invalid names cannot be registered. For example, a domain name cannot include spaces, and registry rules still apply.
How much does a .app domain cost?
At Hostinger, a .app domain costs 8,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 17,99 €/vuosi. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.