Julkaise sovelluksesi verkkotunnuksella .app

17,99/vuosi8,99/1. vuosi
Säästä 50 %
Ensimmäisen vuoden ajan
.app

Tietoja domainista .app

Lyhyt yleiskatsaus domainin .app valintaan ja rekisteröintiin

Mikä on .app-verkkotunnus?

.app on turvallinen geneerinen ylätason verkkotunnus, joka on suunniteltu sovelluksille, kehittäjille ja teknologiaprojekteille. Se käyttää oletuksena HTTPS:ää, joten se sopii erinomaisesti ohjelmisto-, mobiili- ja verkkosovellussivustoille.

Kenelle .app-verkkotunnus on tarkoitettu?

.app-verkkotunnus on ihanteellinen sovelluskehittäjille, ohjelmistoalan startup-yrityksille, SaaS-tuotteille ja mobiilipelistudioille, jotka haluavat turvallisen ja tunnistettavan kodin latauksille, päivityksille ja tuotesivuille eri alustoilla.

Miksi valita .app-verkkotunnus?

.app-verkkotunnus viestii selvästi ohjelmisto- tai mobiilipainotuksesta, auttaen käyttäjiä tunnistamaan sivustosi ja luottamaan siihen. Se tukee turvallisia ja mieleenpainuvia URL-osoitteita sekä johdonmukaista brändäystä eri verkkosivustoilla, sähköpostiosoitteissa ja markkinointimateriaaleissa.

Verkkotunnuksen tiedot .app

Ylätason verkkotunnus
.app
Ylätason tason tyyppi
gTLD
Vähimmäisrekisteröintiaika
1 vuosi
Rekisteröinnin enimmäisaika
1 vuosi
Domainin yksityisyydensuoja
Ilmainen
RegistrarLock
IDN-domainit
DNSSEC
ICANN-maksu
0,17 €

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.app-domainin UKK

A .app domain is a web address ending in .app. It’s commonly used for apps, software products, and digital services, and it signals a technology-focused site.
Yes. .app is a valid top-level domain with its own official registry, so it works like other domain extensions in browsers, email systems, and search tools. It’s also widely recognized for app-related sites.
Yes, if your site is about an app, developer tool, or software product. Search engines treat .app the same as other extensions for SEO, so content and relevance matter more than the ending.
Choose .app if you want a name that clearly fits an app or tech product, or if your preferred .com is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Anyone can register a .app domain. There are no special eligibility requirements, so it is open to individuals, businesses, and organizations.
Yes. The name must follow standard domain rules, and some reserved or invalid names cannot be registered. For example, a domain name cannot include spaces, and registry rules still apply.
At Hostinger, a .app domain costs 8,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 17,99 €/vuosi. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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