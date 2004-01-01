Mikä on .app-verkkotunnus? .app on turvallinen geneerinen ylätason verkkotunnus, joka on suunniteltu sovelluksille, kehittäjille ja teknologiaprojekteille. Se käyttää oletuksena HTTPS:ää, joten se sopii erinomaisesti ohjelmisto-, mobiili- ja verkkosovellussivustoille.

Kenelle .app-verkkotunnus on tarkoitettu? .app-verkkotunnus on ihanteellinen sovelluskehittäjille, ohjelmistoalan startup-yrityksille, SaaS-tuotteille ja mobiilipelistudioille, jotka haluavat turvallisen ja tunnistettavan kodin latauksille, päivityksille ja tuotesivuille eri alustoilla.