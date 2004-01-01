Openship on avoimen lähdekoodin, itse isännöitävä käyttöönottualusta, joka muuttaa minkä tahansa palvelimen omaksi alusta palveluna -ratkaisuksesi. Osoita se Git-repositorioon, ja se tunnistaa pinon, rakentaa kontin, varaa tietokannat, verkkotunnukset ja TLS:n sekä toimittaa tuloksen – ilman ylläpidettäviä putkitiedostoja tai YAML-tiedostoja. Push-to-deploy, esikatseluympäristöt, vaiheistus- ja tuotantovirrat sekä yhden napsautuksen palautukset ovat sisäänrakennettuja.

Openshipin itseisännöinti pitää rakennusputkesi, sovellustietosi ja infrastruktuurisi kokonaan hallitsemillasi koneilla, ilman käyttäjäkohtaista hinnoittelua tai toimittajalukitusta. Hallitse kaikkea verkkopaneelista, työpöytäsovelluksesta, komentoriviltä tai REST API:sta, ja siirrä standardeja Docker-kontteja palveluntarjoajien välillä milloin haluat.