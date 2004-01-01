Asenna Openship yhdellä klikkauksella.
Avoimen lähdekoodin, itse isännöitävä käyttöönottoalusta sisäänrakennetulla CI/CD:llä minkä tahansa pinon käyttöönottoon omille palvelimillesi.
Openship – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Openship – mitä sillä voi rakentaa?
Openship on avoimen lähdekoodin, itse isännöitävä käyttöönottualusta, joka muuttaa minkä tahansa palvelimen omaksi alusta palveluna -ratkaisuksesi. Osoita se Git-repositorioon, ja se tunnistaa pinon, rakentaa kontin, varaa tietokannat, verkkotunnukset ja TLS:n sekä toimittaa tuloksen – ilman ylläpidettäviä putkitiedostoja tai YAML-tiedostoja. Push-to-deploy, esikatseluympäristöt, vaiheistus- ja tuotantovirrat sekä yhden napsautuksen palautukset ovat sisäänrakennettuja.
Openshipin itseisännöinti pitää rakennusputkesi, sovellustietosi ja infrastruktuurisi kokonaan hallitsemillasi koneilla, ilman käyttäjäkohtaista hinnoittelua tai toimittajalukitusta. Hallitse kaikkea verkkopaneelista, työpöytäsovelluksesta, komentoriviltä tai REST API:sta, ja siirrä standardeja Docker-kontteja palveluntarjoajien välillä milloin haluat.
Openship – tärkeimmät ominaisuudet
Sisäänrakennettu CI/CD
Push-to-deploy-käyttöönotto esikatseluympäristöineen, vaiheistus- ja tuotantotyönkuluineen sekä yhden napsautuksen palautuksineen – putkistotiedostoja ei tarvitse kirjoittaa.
Mikä tahansa pino, mikä tahansa palvelin
Ota käyttöön Node, Python, Go, Rust, PHP, Ruby, Java, .NET, Docker tai monorepoja mihin tahansa VPS:ään, dedikoituun palvelimeen tai kotilabiin.
Täysin hallittu taustaohjelmisto
Tarjoa Postgres, MySQL, MongoDB ja Redis työkoneiden, WebSockets-yhteyksien ja objektitallennustilan rinnalla yhdestä ohjauspaneelista.
Domainit ja SSL
Automaattiset HTTPS-varmenteet, yleismerkkien tuki ja rajoittamattomat verkkotunnukset, joiden automaattinen uusinta hoidetaan jokaisessa käyttöönotossa.
Kolme tapaa työskennellä
Hallitse käyttöönottoja täydestä työpöytäsovelluksesta, tiimin verkkohallintapaneelista tai skriptattavasta komentoriviliittymästä, jota tukee REST-rajapinta.
Konttien siirrettävyys
Kaikki toimii standardeina Docker-kontteina, joten voit siirtää työkuormia palveluntarjoajien tai itse isännöidyn laitteiston välillä vapaasti.
Openship – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.