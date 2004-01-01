ExcaliDash on itse isännöity hallintakerros Excalidraw'lle, joka muuttaa hajallaan olevien piirustusten kokoelman järjestäytyneeksi, haettavaksi työtilaksi. Sen sijaan, että jongleeraisit yksittäisten .excalidraw-tiedostojen kanssa, saat keskitetyn hallintapaneelin, jossa luonnokset ovat kokoelmissa, jokainen muutos tallennetaan versiohistoriaan ja kaavioita voi jakaa rajatuilla linkeillä. Se yhdistää täyden Excalidraw-editorin kevyen taustaohjelman kanssa, joten piirtäminen, tallentaminen ja järjestely tapahtuvat kaikki yhdessä yksityisessä instanssissa.

ExcaliDashin käyttäminen omalla VPS:lläsi pitää jokaisen kaavion, arkkitehtuuriluonnoksen ja ideointitaulun kokonaan infrastruktuurissasi. Käyttäjäkohtaisia maksuja ei ole, eikä kolmansilla osapuolilla ole pääsyä tietoihisi, kun taas valinnaiset monen käyttäjän tilit ja OIDC-kertakirjautuminen antavat tiimien tehdä yhteistyötä turvallisesti omassa hallinnassasi.