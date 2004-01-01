Asenna ExcaliDash yhdellä klikkauksella.
Itse isännöity hallintapaneeli Excalidraw-piirustustesi järjestämiseen, hallintaan ja yhteistyöhön versiohistorialla ja turvallisella linkkien jakamisella.
ExcaliDash – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
ExcaliDash – mitä sillä voi rakentaa?
ExcaliDash on itse isännöity hallintakerros Excalidraw'lle, joka muuttaa hajallaan olevien piirustusten kokoelman järjestäytyneeksi, haettavaksi työtilaksi. Sen sijaan, että jongleeraisit yksittäisten .excalidraw-tiedostojen kanssa, saat keskitetyn hallintapaneelin, jossa luonnokset ovat kokoelmissa, jokainen muutos tallennetaan versiohistoriaan ja kaavioita voi jakaa rajatuilla linkeillä. Se yhdistää täyden Excalidraw-editorin kevyen taustaohjelman kanssa, joten piirtäminen, tallentaminen ja järjestely tapahtuvat kaikki yhdessä yksityisessä instanssissa.
ExcaliDashin käyttäminen omalla VPS:lläsi pitää jokaisen kaavion, arkkitehtuuriluonnoksen ja ideointitaulun kokonaan infrastruktuurissasi. Käyttäjäkohtaisia maksuja ei ole, eikä kolmansilla osapuolilla ole pääsyä tietoihisi, kun taas valinnaiset monen käyttäjän tilit ja OIDC-kertakirjautuminen antavat tiimien tehdä yhteistyötä turvallisesti omassa hallinnassasi.
ExcaliDash – tärkeimmät ominaisuudet
Keskitetty piirustuskojelauta
Järjestä kaikki Excalidraw-luonnoksesi kokoelmiin pikkukuvien ja haun avulla, jotta kaaviot on helppo löytää sen sijaan, että ne olisivat hajallaan irrallisissa tiedostoissa.
Versiohistoria
Jokaisesta muokkauksesta otetaan automaattisesti tilannekuva, jonka ansiosta voit tarkastella aiempia tiloja ja palauttaa minkä tahansa piirustuksen aikaisempia versioita virheiden sattuessa.
Rajattu linkin jakaminen
Jaa yksittäisiä piirustuksia käyttöoikeuksin suojattujen linkkien kautta antaen yhteistyökumppaneille tai sidosryhmille katselu- tai muokkausoikeuden paljastamatta koko työtilaasi.
Reaaliaikainen yhteistyö
Useampi henkilö voi työskennellä samalla piirtoalustalla yhdessä WebSocketsin kautta, tehden reaaliaikaisista ideointi- ja suunnittelusessioista sujuvia hajautetuille tiimeille.
Joustava todennus
Suorita yhden käyttäjän tilassa tai ota käyttöön monen käyttäjän tilit OIDC-kertakirjautumisella, sopien niin henkilökohtaiseen käyttöön kuin suuremmille tiimeillekin.
ExcaliDash – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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