Decidim on osallistavan demokratian kehys, joka alun perin rakennettiin Barcelonan kaupungille ja jota nyt käyttävät kansalliset hallitukset, alueelliset neuvostot, yliopistot ja kansalaisjärjestöt yli kolmessakymmenessä maassa järjestääkseen kansanäänestyksiä, osallistavia budjetteja, kansalaiskokouksia ja politiikan yhteiskehittämisprosesseja verkossa.

Decidimin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kansalaisten tiedot, äänestystulokset ja keskusteluhistorian täysin omassa hallinnassasi – ei koskaan kolmannen osapuolen SaaS-palvelussa – samalla kun saat täyden Ruby on Rails -koodikannan AGPL-3.0-lisenssillä laajentaaksesi, tarkastaaksesi ja yhdistääksesi sen muihin Decidim-instansseihin.