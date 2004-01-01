Jopa 69 % alennus Decidim tuotteelle

Ota Decidim käyttöön yhdellä napsautuksella.

Avoimen lähdekoodin osallistavan demokratian alusta kansalaiskuulemisiin, osallistavaan budjetointiin ja yhteistyöhön perustuvaan päätöksentekoon.

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AI:n hallinnoima VPS
5,49/kk
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Ota Decidim käyttöön yhdellä napsautuksella.

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50 Gt NVMe-levytilaa
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Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
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16 Tt siirtonopeus
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64,99
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Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Decidim – mitä sillä voi rakentaa?

Decidim on osallistavan demokratian kehys, joka alun perin rakennettiin Barcelonan kaupungille ja jota nyt käyttävät kansalliset hallitukset, alueelliset neuvostot, yliopistot ja kansalaisjärjestöt yli kolmessakymmenessä maassa järjestääkseen kansanäänestyksiä, osallistavia budjetteja, kansalaiskokouksia ja politiikan yhteiskehittämisprosesseja verkossa.

Decidimin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kansalaisten tiedot, äänestystulokset ja keskusteluhistorian täysin omassa hallinnassasi – ei koskaan kolmannen osapuolen SaaS-palvelussa – samalla kun saat täyden Ruby on Rails -koodikannan AGPL-3.0-lisenssillä laajentaaksesi, tarkastaaksesi ja yhdistääksesi sen muihin Decidim-instansseihin.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Decidim – tärkeimmät ominaisuudet

Osallistuva budjetointi

Järjestä monivaiheisia budjettikonsultaatioita, joissa kansalaiset ehdottavat, tukevat ja äänestävät julkisten varojen jakamisesta, sisäänrakennetuilla äänestyssäännöillä ja tulosten julkaisulla.

Kansalaiskokoukset

Järjestä harkintaprosesseja ehdotusten, keskustelujen, kokousten ja vastuullisuuden seurannan avulla, jotta jokainen kansalaisen panos on jäljitettävissä ideasta lopputulokseen.

Moniasiakasjärjestelmäksi suunniteltu

Isännöi useita itsenäisiä osallistumistiloja — kaupunkeja, osastoja tai organisaatioita — yhdellä Decidim-instanssilla eristetyllä sisällöllä ja ylläpitäjillä.

Auditoitavissa olevat päätökset

Jokainen ehdotus, äänestys ja muutosehdotus kirjataan läpinäkyvälle aikajanalle, jonka kansalaiset, toimittajat ja valvontaelimet voivat tarkastaa milloin tahansa.

Avoimien standardien integrointi

SAML- ja OAuth-kertakirjautuminen, REST- ja GraphQL-rajapinnat sekä ActivityPub-tuki mahdollistavat Decidimin integroitumisen olemassa oleviin kansalaisidentiteettijärjestelmiin ja laajempaan fediverseen.

Lokalisoitu yli 60 kielelle

Toimitetaan käännettynä hallitusten ja ruohonjuuritason organisaatioiden käyttöön maailmanlaajuisesti, sisäänrakennetuilla työkaluilla sisällön kääntämiseen kussakin osallistumistilassa.

Decidim – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

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