Ota Decidim käyttöön yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin osallistavan demokratian alusta kansalaiskuulemisiin, osallistavaan budjetointiin ja yhteistyöhön perustuvaan päätöksentekoon.
Decidim – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Decidim – mitä sillä voi rakentaa?
Decidim on osallistavan demokratian kehys, joka alun perin rakennettiin Barcelonan kaupungille ja jota nyt käyttävät kansalliset hallitukset, alueelliset neuvostot, yliopistot ja kansalaisjärjestöt yli kolmessakymmenessä maassa järjestääkseen kansanäänestyksiä, osallistavia budjetteja, kansalaiskokouksia ja politiikan yhteiskehittämisprosesseja verkossa.
Decidimin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kansalaisten tiedot, äänestystulokset ja keskusteluhistorian täysin omassa hallinnassasi – ei koskaan kolmannen osapuolen SaaS-palvelussa – samalla kun saat täyden Ruby on Rails -koodikannan AGPL-3.0-lisenssillä laajentaaksesi, tarkastaaksesi ja yhdistääksesi sen muihin Decidim-instansseihin.
Decidim – tärkeimmät ominaisuudet
Osallistuva budjetointi
Järjestä monivaiheisia budjettikonsultaatioita, joissa kansalaiset ehdottavat, tukevat ja äänestävät julkisten varojen jakamisesta, sisäänrakennetuilla äänestyssäännöillä ja tulosten julkaisulla.
Kansalaiskokoukset
Järjestä harkintaprosesseja ehdotusten, keskustelujen, kokousten ja vastuullisuuden seurannan avulla, jotta jokainen kansalaisen panos on jäljitettävissä ideasta lopputulokseen.
Moniasiakasjärjestelmäksi suunniteltu
Isännöi useita itsenäisiä osallistumistiloja — kaupunkeja, osastoja tai organisaatioita — yhdellä Decidim-instanssilla eristetyllä sisällöllä ja ylläpitäjillä.
Auditoitavissa olevat päätökset
Jokainen ehdotus, äänestys ja muutosehdotus kirjataan läpinäkyvälle aikajanalle, jonka kansalaiset, toimittajat ja valvontaelimet voivat tarkastaa milloin tahansa.
Avoimien standardien integrointi
SAML- ja OAuth-kertakirjautuminen, REST- ja GraphQL-rajapinnat sekä ActivityPub-tuki mahdollistavat Decidimin integroitumisen olemassa oleviin kansalaisidentiteettijärjestelmiin ja laajempaan fediverseen.
Lokalisoitu yli 60 kielelle
Toimitetaan käännettynä hallitusten ja ruohonjuuritason organisaatioiden käyttöön maailmanlaajuisesti, sisäänrakennetuilla työkaluilla sisällön kääntämiseen kussakin osallistumistilassa.
Decidim – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
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