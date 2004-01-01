Bitwarden on Bitwarden Inc:n rakentama ja ylläpitämä virallinen salasanojen hallintapalvelin. Tämä malli ottaa käyttöön Bitwarden liten, toimittajan yhden kontainerin jakelun, yhdessä erillisen MariaDB-tietokannan kanssa. Toisin kuin yhteisön toteuttamat Bitwarden API:n uudelleenversiot, tämä käyttää samaa palvelinkoodia, jonka Bitwarden toimittaa omille asiakkailleen, joten holvin toiminta, kryptografia ja päivitystahti tulevat suoraan toimittajalta.

Itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää jokaisen holvin kohteen, liitteen ja tiedoston hallitsemassasi infrastruktuurissa, samalla kun laitteesi käyttävät edelleen virallisia Bitwarden-selainlaajennuksia, työpöytäsovelluksia, mobiilisovelluksia ja CLI:tä. Traefik asettaa kontainerin eteen automaattiset Let's Encrypt -varmenteet, täyttäen Bitwarden-asiakkaiden vaatiman HTTPS-vaatimuksen. Bitwarden suosittelee lite-versiota henkilökohtaiseen käyttöön ja kotilaboratorioihin.