Asenna Bitwarden yhdellä klikkauksella.
Virallinen itse ylläpidetty Bitwarden-salasananhallintapalvelin, yhdistettynä erilliseen MariaDB-tietokantapalveluun.
Bitwarden – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Bitwarden – mitä sillä voi rakentaa?
Bitwarden on Bitwarden Inc:n rakentama ja ylläpitämä virallinen salasanojen hallintapalvelin. Tämä malli ottaa käyttöön Bitwarden liten, toimittajan yhden kontainerin jakelun, yhdessä erillisen MariaDB-tietokannan kanssa. Toisin kuin yhteisön toteuttamat Bitwarden API:n uudelleenversiot, tämä käyttää samaa palvelinkoodia, jonka Bitwarden toimittaa omille asiakkailleen, joten holvin toiminta, kryptografia ja päivitystahti tulevat suoraan toimittajalta.
Itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää jokaisen holvin kohteen, liitteen ja tiedoston hallitsemassasi infrastruktuurissa, samalla kun laitteesi käyttävät edelleen virallisia Bitwarden-selainlaajennuksia, työpöytäsovelluksia, mobiilisovelluksia ja CLI:tä. Traefik asettaa kontainerin eteen automaattiset Let's Encrypt -varmenteet, täyttäen Bitwarden-asiakkaiden vaatiman HTTPS-vaatimuksen. Bitwarden suosittelee lite-versiota henkilökohtaiseen käyttöön ja kotilaboratorioihin.
Bitwarden – tärkeimmät ominaisuudet
Virallinen Bitwarden-palvelin
Suorittaa Bitwarden Inc:n rakentamaa ja ylläpitämää palvelinkoodia, joten tietoturvakorjaukset ja julkaisut tulevat suoraan toimittajalta.
Virallinen asiakasohjelman yhteensopivuus
Selaimen laajennukset, työpöytäsovellukset, mobiilisovellukset ja Bitwarden CLI yhdistyvät omaan palvelimeesi ilman muutoksia.
Päästä päähän -salattu holvi
Kohteet salataan laitteillasi nollatietomallin mukaisesti, joten palvelin ei koskaan näe pääsalasanaasi.
Organisaatiot ja jakaminen
Jaa tunnistetiedot perheenjäsenten tai kollegoiden kanssa organisaatioiden ja kokoelmien kautta käyttäjäkohtaisella pääsynhallinnalla.
Valinnaiset yrityspalvelut
SSO, SCIM-käyttöönotto ja tapahtumien kirjaaminen sisältyvät kuvaan, ja ne voidaan ottaa käyttöön, kun lisenssi sitä edellyttää.
Bitwarden – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
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Tutustu muihin käyttöönotettaviin sovelluksiin
Vaultwarden
Vaultwarden on kevyt, itse isännöitävä salasananhallintaohjelma, joka on yhteensopiva Bitwardenin kanssa.