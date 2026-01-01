Deepseek Harness
Deploy Deepseek Harness med ét klik
Vælg din perfekte Deepseek Harness plan
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
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Alt hvad du behøver til din Deepseek Harness
Avanceret sikkerhed
Fang alle skadelige filer med en malware-scanner. Sikr din server med DDoS-beskyttelse og en indbygget firewall. Kontroller din hjemmesides tilgængelighed med en dedikeret IP-adresse.
Førsteklasses ydeevne
Din server vil køre på AMD EPYC-processorer og NVMe SSD-lager, og du får en infrastruktur på 300 Mb/s til dine behov. Hvis du har brug for flere VPS-ressourcer, kan du opgradere når som helst med et par klik.
Fuld kontrol med en udvej
Konfigurer din Deepseek Harness med fuld root-adgang, som du ønsker. Før du foretager større ændringer, skal du tage et gratis manuelt snapshot. Hvis noget, gendanne dine data ved hjælp af den nyeste gratis automatiske sikkerhedskopi.
Avanceret sikkerhed
Fang alle skadelige filer med en malware-scanner. Sikr din server med DDoS-beskyttelse og en indbygget firewall. Kontroller din hjemmesides tilgængelighed med en dedikeret IP-adresse.
Førsteklasses ydeevne
Din server vil køre på AMD EPYC-processorer og NVMe SSD-lager, og du får en infrastruktur på 300 Mb/s til dine behov. Hvis du har brug for flere VPS-ressourcer, kan du opgradere når som helst med et par klik.
Fuld kontrol med en udvej
Konfigurer din Deepseek Harness med fuld root-adgang, som du ønsker. Før du foretager større ændringer, skal du tage et gratis manuelt snapshot. Hvis noget, gendanne dine data ved hjælp af den nyeste gratis automatiske sikkerhedskopi.
Deepseek Harness du kan stole på
Jeg er utrolig glad for Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i top og holder min hjemmeside kørende. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske kundeservice været hurtige, kyndige og meget hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det hårde arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles bundsolidt.
Jeg kontaktede Hostinger kundeservice efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
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