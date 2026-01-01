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Deepseek Harness

Deploy Deepseek Harness med ét klik

Gratis automatisk ugentlig sikkerhedskopiering
Malwarescanner
Hostinger Agent AI assistent
40,99kr./md.
Vælg pakke
30 dages garanteret returret
Deepseek harness

Vælg din perfekte Deepseek Harness plan

69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
Datacentre i hele verden
Gratis ugentlige sikkerhedskopier
Firewalladministration
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
AI-webterminal
Gratis domæne i 1 år
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
Datacentre i hele verden
Gratis ugentlige sikkerhedskopier
Firewalladministration
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
AI-webterminal
Gratis domæne i 1 år

Alle pakker betales på forhånd. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Smartere arbejdsgange til dybere analyse

Deepseek Harness er et open source-rammeværk, hvor hver kapacitet er et plugin. Modeller, værktøjer, færdigheder og endda andre kodningsagenter kan udskiftes og omkomponeres, hvilket giver dig fuld kontrol over, hvordan dine AI-agenter er bygget og kørt uden at røre kernen.

Ved at køre Deepseek Harness på en VPS kan du holde fuld kontrol over ressourcer, samtidig med at du tilpasser kapaciteten til projektets behov. Denne indstilling understøtter konsekvent ydeevne til flere analyser og gør det lettere at administrere arbejdsbyrder sikkert over tid.
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Deepseek Harness

Alt hvad du behøver til din Deepseek Harness

Giv dine Deepseek Harness agenter dedikerede ressourcer til at køre tungere arbejdsbyrder med den ydeevne og kontrol, du har brug for.

Avanceret sikkerhed

Fang alle skadelige filer med en malware-scanner. Sikr din server med DDoS-beskyttelse og en indbygget firewall. Kontroller din hjemmesides tilgængelighed med en dedikeret IP-adresse.

Deepseek Harness

Førsteklasses ydeevne

Din server vil køre på AMD EPYC-processorer og NVMe SSD-lager, og du får en infrastruktur på 300 Mb/s til dine behov. Hvis du har brug for flere VPS-ressourcer, kan du opgradere når som helst med et par klik.

Deepseek Harness

Fuld kontrol med en udvej

Konfigurer din Deepseek Harness med fuld root-adgang, som du ønsker. Før du foretager større ændringer, skal du tage et gratis manuelt snapshot. Hvis noget, gendanne dine data ved hjælp af den nyeste gratis automatiske sikkerhedskopi.

Deepseek Harness

Avanceret sikkerhed

Fang alle skadelige filer med en malware-scanner. Sikr din server med DDoS-beskyttelse og en indbygget firewall. Kontroller din hjemmesides tilgængelighed med en dedikeret IP-adresse.

Deepseek Harness

Førsteklasses ydeevne

Din server vil køre på AMD EPYC-processorer og NVMe SSD-lager, og du får en infrastruktur på 300 Mb/s til dine behov. Hvis du har brug for flere VPS-ressourcer, kan du opgradere når som helst med et par klik.

Deepseek Harness

Fuld kontrol med en udvej

Konfigurer din Deepseek Harness med fuld root-adgang, som du ønsker. Før du foretager større ændringer, skal du tage et gratis manuelt snapshot. Hvis noget, gendanne dine data ved hjælp af den nyeste gratis automatiske sikkerhedskopi.

Deepseek Harness

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lokal indsættelse. Global rækkevidde

Boost indlæsningshastigheden ved at vælge en serverplacering, der er så tæt som muligt på din målgruppe. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.

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Deepseek Harness du kan stole på

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Jeg er utrolig glad for Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i top og holder min hjemmeside kørende. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske kundeservice været hurtige, kyndige og meget hjælpsomme.

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Deepseek Harness

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Google
Rating:
4.8/5
1,237
anmeldelser
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
anmeldelser
WpBeginner
Rating:
4.7
874
anmeldelser

Læs mere om Deepseek Harness VPS

Få svar på de oftest stillede spørgsmål om Deepseek Harness-tjenester.
DeepSeek Harness er et open-source agent harness, der giver en plug-in-baseret runtime til AI-agenter, især til kodning og automatisering af arbejdsprocesser. På en VPS kan du køre dens web- eller terminal-UI, tilslutte LLM-udbydere som DeepSeek og orchestrere plug-ins til opgaver som koderedigering, projektrefaktorering, databehandling og andre agentdrevne arbejdsprocesser.
Hvis du kører DeepSeek Harness på en VPS, er agentmiljøet altid aktiveret, så langvarige opgaver og baggrundsarbejdsprocesser kan fortsætte, selv når din bærbare computer er offline. En VPS centraliserer også dine konfigurationer, plugins og arbejdsområder på ét tilgængeligt sted, hvilket er nyttigt, hvis du ønsker at få adgang til harnessen fra flere enheder eller samarbejde med teammedlemmer via sikre forbindelser.
Med en VPS har du typisk root- eller sudo-adgang, så du kontrollerer den fulde DeepSeek Harness-stack: Node.js-versioner, miljøvariabler, firewall-regler, procesledere og lagringslayout. Du kan administrere plugins fra Git-kilder, oprette brugerdefinerede værktøjer og modelendpoint og scriptsystemniveauautomatisering omkring harnessen med shell, cron, Docker eller andre orkestreringsværktøjer, der matcher dit arbejdsproces.
En VPS er velegnet til DeepSeek Harness, fordi du kan vælge CPU-, hukommelses- og diskprofiler, der matcher dine agentarbejdsbelastninger, og skalere dem op efterhånden som brugen vokser. Du kan holde harness-processen overvåget med værktøjer som systemd eller Docker, bruge snapshots og backups til gendannelse og placere serveren i områder tæt på dine modelendpoint for at minimere latency for API-opkald.
Denne opsætning er ideel til udviklere, datapraktikere og små teams, der ønsker en vedvarende, delt AI-armatur til kodning og automatiseringsprojekter. Den passer også til kraftfulde brugere, der ofte arbejder fra flere maskiner, har brug for reproducerbare miljøer til eksperimenter eller ønsker at host en tilpasselig agentarbejdsområde, der kan udvikle sig med plugins og nye arbejdsprocesser over tid.

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