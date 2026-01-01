Lago er en open source-målings- og faktureringsplatform bygget til SaaS-, fintech- og infrastrukturvirksomheder, der har brug for fleksibel, forbrugsbaseret prissætning. Den tilbyder real-time hændelsesindtagelse, abonnementsstyring, fakturagenerering og et udviklerfokuseret API til at understøtte komplekse prismodeller – fra pr. sæde-planer til graduerede, pakke- og procentbaserede niveauer.

Selvhosting af Lago på din egen VPS holder hver kundehændelse, faktura og prisregel under din direkte kontrol, fjerner transaktionsgebyrer opkrævet af hostede faktureringsværktøjer og lader dig skræddersy integrationer og datalagring til dine specifikke compliance- og produktkrav.