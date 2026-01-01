Udrul Lago med ét kliks installation.
Open source-måling og forbrugsbaseret faktureringsplatform til SaaS-, fintech- og infrastrukturvirksomheder.
Vælg en VPS-pakke til Lago
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Lago
Lago er en open source-målings- og faktureringsplatform bygget til SaaS-, fintech- og infrastrukturvirksomheder, der har brug for fleksibel, forbrugsbaseret prissætning. Den tilbyder real-time hændelsesindtagelse, abonnementsstyring, fakturagenerering og et udviklerfokuseret API til at understøtte komplekse prismodeller – fra pr. sæde-planer til graduerede, pakke- og procentbaserede niveauer.
Selvhosting af Lago på din egen VPS holder hver kundehændelse, faktura og prisregel under din direkte kontrol, fjerner transaktionsgebyrer opkrævet af hostede faktureringsværktøjer og lader dig skræddersy integrationer og datalagring til dine specifikke compliance- og produktkrav.
Vigtige funktioner i Lago
Forbrugsbaseret fakturering
Fakturer efter API-kald, plads, GB eller enhver måleenhed uden at opbygge en tilpasset faktureringsinfrastruktur fra bunden.
Realtidsmåling
Registrer kundeaktiviteter, når de opstår, og vis nøjagtige forbrugsdata til fakturaer og dashboards.
Fleksible prismodeller
Kombiner faste, graduerede, pakke- og procentsatstrin inden for en enkelt plan for at modellere enhver prisstrategi.
Fakturagenerering
Generer og eksporter PDF-fakturaer automatisk baseret på abonnementsperioder og målt forbrug.
Udviklerfokuseret API
Integrer fakturering i dit produkt via en ren REST API og webhooks i stedet for hostede brugerflader.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Lago
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.