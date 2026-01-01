Udrul InvenTree med ét klik
Open source-system til reservedels- og lagerstyring til sporing af lagerbeholdning, styklisteberegninger og leverandøroplysninger.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med InvenTree
InvenTree er en webbaseret lager- og reservedelsstyringsplatform bygget til ingeniør- og produktionsteams. Den erstatter regnearksbaseret sporing og frakoblede værktøjer med et samlet system, der administrerer lagerniveauer, reservedelskataloger, BOM'er, leverandørinformation, indkøbsordrer og salgsordrer ét sted. Bygget med en ren REST API og en udvidelig plugin-arkitektur passer den ind i eksisterende ingeniørarbejdsgange i stedet for at tvinge teams til at tilpasse sig den.
Selv-hosting af InvenTree på din VPS holder din reservedelsdatabase, leverandørpriser og produktions-BOM'er på infrastruktur, du kontrollerer – særligt vigtigt for hardwareprojekter og producenter, der behandler komponentindkøbsdata som proprietære.
Vigtige funktioner i InvenTree
Stykliste
Definer flerniveaustyklistestrukturer til komplekse samlinger, med automatisk lagerallokering og mangelberegninger for at planlægge produktionsopbygninger nøjagtigt.
Lagersporing
Spor lagerbeholdninger på tværs af flere lagerlokationer, med fuld bevægelseshistorik og lavlageradvarsler for hver del.
Leverandørstyring
Vedhæft leverandør- og producentlinks til hver del, inklusive prisniveauer, leveringstider og minimumsordrer til direkte indkøbssammenligning.
Indkøbsordrer
Opret og spor indkøbsordrer fra oprettelse til levering, med automatiske lageropdateringer når indgående forsendelser modtages.
REST API og plugins
En komplet REST API og pluginsystem forbinder InvenTree med stregkodescannere, etiketprintere, ERP-systemer og tilpassede automatiseringsarbejdsgange.
Salgsordrer
Administrer kundeordrer og tildel lager til ekspedition, og hold salg og lagerbeholdning synkroniseret uden et separat ordrestyringsværktøj.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre InvenTree
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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