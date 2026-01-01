InvenTree er en webbaseret lager- og reservedelsstyringsplatform bygget til ingeniør- og produktionsteams. Den erstatter regnearksbaseret sporing og frakoblede værktøjer med et samlet system, der administrerer lagerniveauer, reservedelskataloger, BOM'er, leverandørinformation, indkøbsordrer og salgsordrer ét sted. Bygget med en ren REST API og en udvidelig plugin-arkitektur passer den ind i eksisterende ingeniørarbejdsgange i stedet for at tvinge teams til at tilpasse sig den.

Selv-hosting af InvenTree på din VPS holder din reservedelsdatabase, leverandørpriser og produktions-BOM'er på infrastruktur, du kontrollerer – særligt vigtigt for hardwareprojekter og producenter, der behandler komponentindkøbsdata som proprietære.