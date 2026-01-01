Udrul AiToEarn med ét-klik-installation.
Open source AI content marketing-agent til enkeltmandsvirksomheder, skabere og brands til at udgive på tværs af mere end 12 sociale platforme.
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Hvad du kan bygge med AiToEarn
AiToEarn er en open source AI-indholdsmarkedsføringsagent, der hjælper skabere, enkeltmandsvirksomheder og brands med at generere, planlægge og distribuere indhold på tværs af Douyin, Xiaohongshu (Rednote), Kuaishou, Bilibili, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Threads, X (Twitter), Pinterest og LinkedIn fra en enkelt grænseflade.
Ved at selv-hoste AiToEarn på din egen VPS holder du kontotokens, genereret medieindhold og publiceringsanalyser under din kontrol, fjerner sædebaserede SaaS-gebyrer og giver dig mulighed for at integrere dine egne AI-udbydere og Relay-legitimationsoplysninger til OAuth uden at registrere dig som udvikler på hver platform.
Vigtige funktioner i AiToEarn
Multiplatformudgivelse
Udgiv videoer, artikler og opslag til 12+ netværk, herunder Douyin, TikTok, YouTube, Instagram, X og LinkedIn, fra én fælles arbejdsgang.
AI-indholdsgenerering
Indbygget AI-agent genererer tekst, udvider eller omskriver udkast og producerer billeder og korte videoer skræddersyet til hver målplatform.
OAuth via Relay
Forbind hver understøttet platform med en enkelt API-nøgle via AiToEarn Relay-tjenesten – ingen udviklerkonti pr. platform er påkrævet.
MCP og Agent Klar
Understøttelse af den native MCP-protokol lader dig drive AiToEarn fra Claude, Cursor og andre agent-runtime-miljøer via de samme API'er, som web-brugerfladen bruger.
Selvhostet lager
Inkluderer et indlejret S3-kompatibelt objektlager, MongoDB replikasæt og Redis-cache, så alle medier, konti og køer forbliver på din VPS.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre AiToEarn
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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