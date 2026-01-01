AiToEarn er en open source AI-indholdsmarkedsføringsagent, der hjælper skabere, enkeltmandsvirksomheder og brands med at generere, planlægge og distribuere indhold på tværs af Douyin, Xiaohongshu (Rednote), Kuaishou, Bilibili, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Threads, X (Twitter), Pinterest og LinkedIn fra en enkelt grænseflade.

Ved at selv-hoste AiToEarn på din egen VPS holder du kontotokens, genereret medieindhold og publiceringsanalyser under din kontrol, fjerner sædebaserede SaaS-gebyrer og giver dig mulighed for at integrere dine egne AI-udbydere og Relay-legitimationsoplysninger til OAuth uden at registrere dig som udvikler på hver platform.