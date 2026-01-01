Svelte Hosting

Svelte-Apps in Minuten, nicht in Stunden bereitstellen

Domain für 1 Jahr inklusive
Kostenlose Business E-Mail für 1 Jahr
Serverstandort Deutschland/EU wählbar
ab3,99/Mon.
Jetzt starten
30 Tage Geld-zurück-Garantie
schlankes Hosting

Einfaches Svelte Hosting, transparente monatliche Preise

Hosten Sie Ihre Svelte-App auf einer zuverlässigen, produktionsreifen Infrastruktur. Dank unserer 30 Tage Geld-zurück-Garantie können Sie sie bedenkenlos bereitstellen.
BESTSELLER
79 % Rabatt
Business
Mehr Tools und Leistung für Wachstum
18,99
3,99/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für 191,52 € (regulärer Preis 911,52 €). Verlängerungspreis: 16,99 €/Mon.
5 Web-Apps
Websites: 50
2 CPU-Kerne
3 GB RAM
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Business-Vorteile:

Inkl. Connector
KOSTENLOS
Erstellen mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, KI Builder
Kostenlose Domain für 1 Jahr
Verwaltete SSL-Zertifikate
KOSTENLOS
Globales internes CDN
KOSTENLOS
GitHub-Integration mit automatischen Bereitstellungen
IDE-basierte Bereitstellungen
NEU
Tägliche und On-Demand-Backups
Web Application Firewall
KI-Bots Traffic-Verwaltung
Unbegrenzte Bandbreite
Verwaltete MySQL-Datenbank
69 % Rabatt
Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
25,99
7,99/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für 383,52 € (regulärer Preis 1.247,52 €). Verlängerungspreis: 23,99 €/Mon.
10 Web-Apps
NEU
Websites: Unbegrenzt
4 CPU-Kerne
4 GB RAM
100 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
Unbegrenzt Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alles aus Business, plus:

24/7 Experten-Prioritätssupport
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
BESTSELLER
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Business
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Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
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Der angezeigte Preis ist der monatliche Nettopreis (ohne MwSt.). An der Kasse wird der Gesamtbetrag für die gewählte Laufzeit fällig und inklusive gesetzlicher MwSt. ausgewiesen.

Gebaut für die Art und Weise, wie Svelte-Schiffe

Bereiten Sie Ihre Svelte-App mit einer unkomplizierten Lösung vor. Laden Sie Ihren Code hoch, und Hostingers Node.js Hosting stellt Ihnen die benötigte Laufzeitumgebung bereit. So laden Seiten schnell und Ihr Build läuft mit minimalem manuellem Aufwand. Ihre App läuft auf einer verwalteten Infrastruktur, die für die Bewältigung des Datenverkehrs ohne ständige Optimierung ausgelegt ist. Das bedeutet weniger zu verwaltende Bereitstellungsaufgaben und mehr Zeit für die Entwicklung von Funktionen, die Ihre Nutzer tatsächlich verwenden können.
schlankes Hosting

Einfach Code übertragen. Wir übernehmen den Rest.

1. Ihr Projekt verbinden

1. Ihr Projekt verbinden

GitHub verbinden, ZIP-Datei hochladen oder über KI Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und schon können Sie versenden.

2. Sofort bereitstellen

2. Sofort bereitstellen

Veröffentlichen Sie Ihre Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles wird für Sie übernommen.

3. Verwalten und skalieren

3. Verwalten und skalieren

Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie selbstsicher. Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.

Pläne ansehen

Empfohlener Serverstandort:

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Lokal bereitstellen. Global verfügbar.

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort oder ein CDN in der Nähe Ihres Publikums – z. B. in Deutschland. Unsere Rechenzentren und CDNs sind weltweit vertreten: Europa, Nordamerika, Asien, Südamerika, Südafrika und Australien.
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Svelte Hosting: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu den Hosting-Diensten von Svelte.
Svelte Hosting ist eine Node.js Hosting-Lösung für die Bereitstellung von mit Svelte entwickelten Anwendungen auf einem Live-Server. Dies ist wichtig, da Ihre Anwendung eine Laufzeitumgebung, einen Build-Prozess und einen Bereitstellungsworkflow benötigt, um Seiten zuverlässig auszuliefern und Aktualisierungen im Produktivbetrieb zu verarbeiten.
Bei herkömmlichem VPS Hosting verwalten Sie Betriebssystem, Node.js, Prozessmanager, Updates und Sicherheit selbst. Mit dem Node.js Hosting von Hostinger werden diese Serveraufgaben für Sie übernommen, sodass Sie sich ganz auf Ihre Svelte-Anwendung und deren Bereitstellung konzentrieren können.
Ja. Sie können Ihr GitHub-Konto verbinden, Zugriff auf das private Repository gewähren und von dem gewünschten Branch aus bereitstellen. Anschließend können Push-Vorgänge in diesen Branch Aktualisierungen auslösen, wie bei jeder anderen Git-basierten Bereitstellung.
Es gibt Tarifbeschränkungen für Ressourcen und Datenverkehr. Wenn Ihre App diese überschreitet, ist möglicherweise ein Upgrade erforderlich. Für die normale Nutzung fallen keine zusätzlichen Gebühren an, bei dauerhaft hohem Datenverkehr empfiehlt sich jedoch ein größerer Tarif.
Laden Sie die App in ein Git-Repository hoch, verbinden Sie sie mit Hostinger und legen Sie die Build- und Startbefehle im Panel fest. Wenn Ihre App bereits lokal läuft, beschränkt sich die Migration in der Regel auf die Anpassung von Umgebungsvariablen und Bereitstellungseinstellungen.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

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