Svelte Hosting

Gebaut für die Art und Weise, wie Svelte-Schiffe

Bereiten Sie Ihre Svelte-App mit einer unkomplizierten Lösung vor. Laden Sie Ihren Code hoch, und Hostingers Node.js Hosting stellt Ihnen die benötigte Laufzeitumgebung bereit. So laden Seiten schnell und Ihr Build läuft mit minimalem manuellem Aufwand. Ihre App läuft auf einer verwalteten Infrastruktur, die für die Bewältigung des Datenverkehrs ohne ständige Optimierung ausgelegt ist. Das bedeutet weniger zu verwaltende Bereitstellungsaufgaben und mehr Zeit für die Entwicklung von Funktionen, die Ihre Nutzer tatsächlich verwenden können.