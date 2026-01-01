Remix-Hosting

Remix-Apps schneller bereitstellen auf Hostinger

Domain für 1 Jahr inklusive
Kostenlose Business E-Mail für 1 Jahr
Serverstandort Deutschland/EU wählbar
ab3,99/Mon.
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30 Tage Geld-zurück-Garantie
Remix-Hosting

Einfache monatliche Preisgestaltung, keine versteckten Gebühren

Hosten Sie Ihre Remix-App vertrauensvoll auf einer zuverlässigen, produktionsreifen Infrastruktur. Testen Sie es risikofrei mit unserer 30 Tage Geld-zurück-Garantie.
BESTSELLER
79 % Rabatt
Business
Mehr Tools und Leistung für Wachstum
18,99
3,99/Mon.
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Erhalten Sie 48 Monate für 191,52 € (regulärer Preis 911,52 €). Verlängerungspreis: 16,99 €/Mon.
5 Web-Apps
Websites: 50
2 CPU-Kerne
3 GB RAM
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Business-Vorteile:

Inkl. Connector
KOSTENLOS
Erstellen mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, KI Builder
Kostenlose Domain für 1 Jahr
Verwaltete SSL-Zertifikate
KOSTENLOS
Globales internes CDN
KOSTENLOS
GitHub-Integration mit automatischen Bereitstellungen
IDE-basierte Bereitstellungen
NEU
Tägliche und On-Demand-Backups
Web Application Firewall
KI-Bots Traffic-Verwaltung
Unbegrenzte Bandbreite
Verwaltete MySQL-Datenbank
69 % Rabatt
Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
25,99
7,99/Mon.
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Erhalten Sie 48 Monate für 383,52 € (regulärer Preis 1.247,52 €). Verlängerungspreis: 23,99 €/Mon.
10 Web-Apps
NEU
Websites: Unbegrenzt
4 CPU-Kerne
4 GB RAM
100 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
Unbegrenzt Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alles aus Business, plus:

24/7 Experten-Prioritätssupport
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
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Business
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Der angezeigte Preis ist der monatliche Nettopreis (ohne MwSt.). An der Kasse wird der Gesamtbetrag für die gewählte Laufzeit fällig und inklusive gesetzlicher MwSt. ausgewiesen.

Remix-Hosting – entwickelt für höchste Geschwindigkeit

Stellen Sie Ihre Remix-App ohne zusätzlichen Aufwand auf Node.js Hosting bereit. Laden Sie Ihren Code hoch, und Ihre Routen, Ladefunktionen und Aktionen laufen in einer serverbereiten Umgebung, die speziell für Full-Stack-Webanwendungen entwickelt wurde. Ihr Projekt bleibt auf einer verwalteten Infrastruktur mit der erforderlichen Verfügbarkeit und Skalierbarkeit für den Produktionsverkehr. Das bedeutet weniger Zeitaufwand für die Serverwartung und mehr Zeit für die Entwicklung neuer Funktionen für Ihre Nutzer.
Remix-Hosting

Einfach Code übertragen. Wir übernehmen den Rest.

1. Ihr Projekt verbinden

1. Ihr Projekt verbinden

GitHub verbinden, ZIP-Datei hochladen oder über KI Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und schon können Sie versenden.

2. Sofort bereitstellen

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Veröffentlichen Sie Ihre Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles wird für Sie übernommen.

3. Verwalten und skalieren

3. Verwalten und skalieren

Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie selbstsicher. Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal bereitstellen. Global verfügbar.

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort oder ein CDN in der Nähe Ihres Publikums – z. B. in Deutschland. Unsere Rechenzentren und CDNs sind weltweit vertreten: Europa, Nordamerika, Asien, Südamerika, Südafrika und Australien.
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Remix Hosting: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu den Hosting-Diensten von Remix.
Remix-Hosting bedeutet, eine Remix-Anwendung in einer Node.js-Umgebung bereitzustellen, die ihren Servercode ausführen und echten Datenverkehr verarbeiten kann. Dies ist wichtig, da Remix eine Laufzeitumgebung benötigt, die die vollständige Anfrageverarbeitung unterstützt und nicht nur das Hosting statischer Dateien.
Bei einem VPS verwalten Sie Betriebssystem, Node-Version, Prozessmanager, Updates und Sicherheit selbst. Mit unserem Remix-Hosting übernehmen wir die Laufzeitumgebung und Serverkonfiguration für Sie, sodass Sie Ihre Anwendung bereitstellen können, ohne den Server selbst warten zu müssen.
Ja. Verbinde dein GitHub-Konto, gewähre Zugriff auf das private Repository und deploye vom gewünschten Branch. Zukünftige Push-Vorgänge können neue Builds auslösen, genau wie bei öffentlichen Repositories.
Es fallen keine versteckten Gebühren für die Überschreitung des Datenvolumens an. Sollte Ihre App die im Tarif enthaltenen Grenzen überschreiten, müssen Sie auf einen höherwertigen Tarif umsteigen oder Ihre Nutzung anpassen, damit der Dienst innerhalb der zugewiesenen Ressourcen weiterhin ausgeführt werden kann.
Lade dein Remix-Projekt auf GitHub hoch, verbinde das Repository mit Hostinger und stelle den gewünschten Branch bereit. Wenn du von einem anderen Hoster migrierst, behalte den Anwendungscode und die Umgebungsvariablen bei und leite den Traffic nach dem Testen auf die neue Bereitstellung um.

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