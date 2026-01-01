Gatsby-Hostel

Gatsby-Websites in Minuten, nicht in Stunden bereitstellen

Domain für 1 Jahr inklusive
Kostenlose Business E-Mail für 1 Jahr
Serverstandort Deutschland/EU wählbar
ab3,99/Mon.
Jetzt starten
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Gatsby als Gastgeber

Unkomplizierte Preise für Gatsby Hosting

Hosten Sie Ihre Gatsby-App bedenkenlos auf zuverlässigem Node.js Hosting, das speziell für den Produktiveinsatz entwickelt wurde. Jedes Paket beinhaltet eine 30 Tage Geld-zurück-Garantie, sodass Sie es risikofrei testen können.
BESTSELLER
79 % Rabatt
Business
Mehr Tools und Leistung für Wachstum
18,99
3,99/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für 191,52 € (regulärer Preis 911,52 €). Verlängerungspreis: 16,99 €/Mon.
5 Web-Apps
Websites: 50
2 CPU-Kerne
3 GB RAM
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Business-Vorteile:

Inkl. Connector
KOSTENLOS
Erstellen mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, KI Builder
Kostenlose Domain für 1 Jahr
Verwaltete SSL-Zertifikate
KOSTENLOS
Globales internes CDN
KOSTENLOS
GitHub-Integration mit automatischen Bereitstellungen
IDE-basierte Bereitstellungen
NEU
Tägliche und On-Demand-Backups
Web Application Firewall
KI-Bots Traffic-Verwaltung
Unbegrenzte Bandbreite
Verwaltete MySQL-Datenbank
69 % Rabatt
Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
25,99
7,99/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für 383,52 € (regulärer Preis 1.247,52 €). Verlängerungspreis: 23,99 €/Mon.
10 Web-Apps
NEU
Websites: Unbegrenzt
4 CPU-Kerne
4 GB RAM
100 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
Unbegrenzt Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alles aus Business, plus:

24/7 Experten-Prioritätssupport
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
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Business
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Alle Funktionen anzeigen

Der angezeigte Preis ist der monatliche Nettopreis (ohne MwSt.). An der Kasse wird der Gesamtbetrag für die gewählte Laufzeit fällig und inklusive gesetzlicher MwSt. ausgewiesen.

Gebaut für die Gatsby-Performance

Stellen Sie Ihre Gatsby-Website ohne zusätzlichen Aufwand auf Node.js Hosting bereit. Laden Sie Ihren Code hoch, und Ihre statischen Seiten sowie Ihre Anwendungslogik werden von einer Laufzeitumgebung ausgeliefert, die für moderne JavaScript-Projekte optimiert ist. Ihr Projekt verbleibt auf einer verwalteten Infrastruktur, deren Verfügbarkeit und Skalierung automatisch gewährleistet sind. Das bedeutet weniger Aufwand bei der Bereitstellung und mehr Zeit für die Entwicklung von Funktionen, die Ihre Nutzer tatsächlich nutzen können.
Gatsby als Gastgeber

Einfach Code übertragen. Wir übernehmen den Rest.

1. Ihr Projekt verbinden

1. Ihr Projekt verbinden

GitHub verbinden, ZIP-Datei hochladen oder über KI Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und schon können Sie versenden.

2. Sofort bereitstellen

2. Sofort bereitstellen

Veröffentlichen Sie Ihre Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles wird für Sie übernommen.

3. Verwalten und skalieren

3. Verwalten und skalieren

Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie selbstsicher. Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal bereitstellen. Global verfügbar.

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort oder ein CDN in der Nähe Ihres Publikums – z. B. in Deutschland. Unsere Rechenzentren und CDNs sind weltweit vertreten: Europa, Nordamerika, Asien, Südamerika, Südafrika und Australien.
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Gatsby Hosting: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu Gatsby-Hosting-Diensten.
Gatsby-Hosting bedeutet, eine Gatsby-Anwendung oder -Website auf einer Laufzeitumgebung bereitzustellen, die das generierte Frontend ausliefert und die für Ihr Projekt benötigten Node.js-Komponenten unterstützt. Dies ist wichtig, da Produktionshosting Verfügbarkeit, Skalierung und Bereitstellung übernimmt, sodass Sie nicht alles lokal ausführen müssen.
Bei einem VPS verwalten Sie Server, Node.js-Version, Prozessmanager, Updates und Sicherheit selbst. Beim Managed Gatsby Hosting übernimmt die Plattform die Laufzeitumgebung und den Deployment-Prozess, sodass Sie sich auf Ihre Anwendung konzentrieren können, anstatt sich um die Serverkonfiguration zu kümmern.
Ja. Verbinden Sie Ihr GitHub-Konto, gewähren Sie Zugriff auf das private Repository und stellen Sie Änderungen aus dem gewünschten Branch bereit. Aktualisierungen können anschließend genauso wie bei einem öffentlichen Repository bereitgestellt werden.
Es gibt Tarifbeschränkungen für Ressourcen und Datenverkehr. Wenn ein Projekt diese überschreitet, müssen Sie Ihren Tarif upgraden, anstatt willkürliche Gebühren für die Überschreitung zu zahlen. Prüfen Sie die Tarifdetails auf die aktuellen Beschränkungen, bevor Sie Ihr Projekt in großem Umfang starten.
Verbinden Sie das Gatsby-Projekt mit Ihrem Git-Repository oder laden Sie den Quellcode hoch und stellen Sie ihn anschließend bei Hostinger bereit. Wenn Sie von einem anderen Hosting-Anbieter wechseln, aktualisieren Sie Ihre Umgebungsvariablen und Domain-Einstellungen und überprüfen Sie, ob Build und Laufzeitumgebung mit Ihrer aktuellen Konfiguration übereinstimmen.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

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