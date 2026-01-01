Docusaurus Hosting

Docusaurus-Websites in Minuten, nicht in Stunden bereitstellen

Domain für 1 Jahr inklusive
Kostenlose Business E-Mail für 1 Jahr
Serverstandort Deutschland/EU wählbar
ab3,99/Mon.
Jetzt starten
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Docusaurus-Hosting

Unkomplizierte Preise für Docusaurus Hosting

Hosten Sie Ihre Docusaurus-Website vertrauensvoll auf zuverlässigem Node.js Hosting, das speziell für den Produktiveinsatz entwickelt wurde. Jedes Paket beinhaltet unsere 30 Tage Geld-zurück-Garantie, sodass Sie es risikofrei testen können.
BESTSELLER
79 % Rabatt
Business
Mehr Tools und Leistung für Wachstum
18,99
3,99/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für 191,52 € (regulärer Preis 911,52 €). Verlängerungspreis: 16,99 €/Mon.
5 Web-Apps
Websites: 50
2 CPU-Kerne
3 GB RAM
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Business-Vorteile:

Inkl. Connector
KOSTENLOS
Erstellen mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, KI Builder
Kostenlose Domain für 1 Jahr
Verwaltete SSL-Zertifikate
KOSTENLOS
Globales internes CDN
KOSTENLOS
GitHub-Integration mit automatischen Bereitstellungen
IDE-basierte Bereitstellungen
NEU
Tägliche und On-Demand-Backups
Web Application Firewall
KI-Bots Traffic-Verwaltung
Unbegrenzte Bandbreite
Verwaltete MySQL-Datenbank
69 % Rabatt
Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
25,99
7,99/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für 383,52 € (regulärer Preis 1.247,52 €). Verlängerungspreis: 23,99 €/Mon.
10 Web-Apps
NEU
Websites: Unbegrenzt
4 CPU-Kerne
4 GB RAM
100 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
Unbegrenzt Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alles aus Business, plus:

24/7 Experten-Prioritätssupport
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
BESTSELLER
79 % Rabatt
Business
Mehr Tools und Leistung für Wachstum
18,99
3,99/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für 191,52 € (regulärer Preis 911,52 €). Verlängerungspreis: 16,99 €/Mon.
5 Web-Apps
Websites: 50
2 CPU-Kerne
3 GB RAM
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Business-Vorteile:

Inkl. Connector
KOSTENLOS
Erstellen mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, KI Builder
Kostenlose Domain für 1 Jahr
Verwaltete SSL-Zertifikate
KOSTENLOS
Globales internes CDN
KOSTENLOS
GitHub-Integration mit automatischen Bereitstellungen
IDE-basierte Bereitstellungen
NEU
Tägliche und On-Demand-Backups
Web Application Firewall
KI-Bots Traffic-Verwaltung
Unbegrenzte Bandbreite
Verwaltete MySQL-Datenbank
69 % Rabatt
Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
25,99
7,99/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für 383,52 € (regulärer Preis 1.247,52 €). Verlängerungspreis: 23,99 €/Mon.
10 Web-Apps
NEU
Websites: Unbegrenzt
4 CPU-Kerne
4 GB RAM
100 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
Unbegrenzt Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alles aus Business, plus:

24/7 Experten-Prioritätssupport
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
Alle Funktionen anzeigen

Der angezeigte Preis ist der monatliche Nettopreis (ohne MwSt.). An der Kasse wird der Gesamtbetrag für die gewählte Laufzeit fällig und inklusive gesetzlicher MwSt. ausgewiesen.

Entwickelt für Docusaurus-Dokumente, die skalierbar sind.

Stellen Sie Ihre Docusaurus-Website ohne zusätzlichen Einrichtungsaufwand auf Node.js Hosting bereit. Laden Sie Ihre Dokumentations-App hoch, und Hostinger kümmert sich um die Laufzeitumgebung. So ist Ihre Website sofort einsatzbereit und kann Seiten mit einem einfachen, vertrauten Workflow bereitstellen. Ihr Projekt läuft zudem auf einer zuverlässigen, verwalteten Infrastruktur. Dadurch verbringen Sie weniger Zeit mit der Serverwartung und mehr Zeit mit der Aktualisierung Ihrer Inhalte. Ihr Team erhält so eine stabile Dokumentationsumgebung, die mit dem Wachstum Ihrer Website Schritt hält.
Docusaurus-Hosting

Einfach Code übertragen. Wir übernehmen den Rest.

1. Ihr Projekt verbinden

1. Ihr Projekt verbinden

GitHub verbinden, ZIP-Datei hochladen oder über KI Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und schon können Sie versenden.

2. Sofort bereitstellen

2. Sofort bereitstellen

Veröffentlichen Sie Ihre Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles wird für Sie übernommen.

3. Verwalten und skalieren

3. Verwalten und skalieren

Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie selbstsicher. Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.

Pläne ansehen

Empfohlener Serverstandort:

Überprüfung...

Lokal bereitstellen. Global verfügbar.

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort oder ein CDN in der Nähe Ihres Publikums – z. B. in Deutschland. Unsere Rechenzentren und CDNs sind weltweit vertreten: Europa, Nordamerika, Asien, Südamerika, Südafrika und Australien.
Loslegen
Lokal bereitstellen. Global verfügbar.

Docusaurus Hosting: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu den Hosting-Diensten von Docusaurus.
Docusaurus-Hosting bedeutet, eine mit Docusaurus erstellte Website in einer Live-Node.js-Umgebung bereitzustellen, damit sie online zugänglich ist. Dies ist wichtig, da Ihre Dokumentation, Ihr Blog oder Ihre Projektwebsite eine Serverlaufzeitumgebung und einen stabilen Bereitstellungsprozess benötigt – nicht nur eine lokale Entwicklungsumgebung.
Bei einem VPS verwalten Sie Betriebssystem, Node.js-Version, Prozessstart, Updates und Sicherheit selbst. Mit dem Node.js Hosting von Hostinger für Docusaurus Hosting werden Laufzeitumgebung und Bereitstellung für Sie eingerichtet, sodass Sie sich auf Ihre Website konzentrieren können, anstatt Serverwartung zu betreiben.
Ja. Verbinde dein GitHub-Konto, gewähre Zugriff auf das private Repository und deploye vom gewünschten Branch. Danach können Pushs in diesen Branch Updates auslösen, genau wie bei einem öffentlichen Repository.
Der Datenverkehr ist an die Grenzen Ihres Hosting-Pakets gebunden. Wenn Ihre Docusaurus-Website diese überschreitet, ist möglicherweise ein Upgrade erforderlich. Wir verstecken keine Gebühren für die Überschreitung des Datenvolumens hinter unklaren Formulierungen. Prüfen Sie daher die Paketgrenzen vor dem Start.
Legen Sie die Website in einem Git-Repository ab, verbinden Sie es mit Hostinger und stellen Sie den Branch bereit, der Ihren Produktions-Build enthält. Wenn Sie von einem anderen Hoster migrieren, leiten Sie Ihre Domain nach der Bereitstellung um und überprüfen Sie, ob die Build-Einstellungen mit Ihrer bestehenden Konfiguration übereinstimmen.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.