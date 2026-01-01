Mit einer .villas Domain Gäste anlocken, die das Beste erwarten

60,99/Jahr10,99/1. Jahr
82 % sparen
Für das erste Jahr
.villas

Über die .villas-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .villas-Domain hilft.

Was ist eine .villas Domain?

Generische TLD für Villen, Ferienhäuser und Immobilienseiten; offen für allgemeine Registrierung ohne besondere Fördergrenzen; häufig verwendet von Immobilien-, Gastgewerbe- und Vermietungsunternehmen.

Für wen ist eine .villas Domain?

Eine .villas Domain eignet sich hervorragend für Villenvermietungen, Luxusimmobilienverwalter, Reisebüros und Gastgewerbe, die eine klare, einprägsame Webadresse für gehobene Aufenthalte und Immobilienangebote wünschen.

Warum eine .villas Domain wählen?

Eine .villas Domain hilft Besuchern, Ihre Website auf einen Blick zu verstehen und Ihre Marke besser wiederzuerkennen.Sie verleiht Ihrer Onlinepräsenz eine klare, einprägsame Struktur, die sich über Websites, E-Mails und Marketing hinweg gut eignet, wenn Ihr Unternehmen wächst.

Domaininformationen für .villas

TLD
.villas
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-Gebühr
0,17 €

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.villas Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

.villas ist eine Domainendung, die mit Villen, Ferienhäusern und verwandten Immobilieneinträgen verknüpft ist und heute häufig von Immobilienunternehmen, Vermietungsseiten und standortbasierten Marken verwendet wird.
Ja. .villas ist eine gültige Top-Level-Domain mit einer offiziellen Registrierung, so dass sie normal auf Websites, E-Mail und Suchmaschinen funktioniert. Vertrauen hängt mehr von der Website dahinter ab als von der Endung / Erweiterung selbst.
Ja, wenn es auf Ihrer Website um Villen, Ferienwohnungen oder Immobiliendienstleistungen geht.Suchmaschinen behandeln sie genauso wie andere TLDs für Inhalt Relevanz sind also wichtiger als die Endung / Erweiterung.
Wählen Sie .villas, wenn Sie einen Namen wünschen, der eindeutig zu einem Villa-bezogenen Unternehmen oder Projekt passt.Wählen Sie .com, wenn Sie die breiteste Anerkennung und eine Domain wünschen, die viele Benutzer zuerst eingeben.
Jeder kann eine .villas Domain registrieren, es handelt sich um eine offene Endung / Erweiterung, daher gibt es für die meisten Registranten keine besonderen Berechtigungsbedingungen.
Die Hauptregeln sind Standard Domain Rules: Der Name muss erlaubte Zeichen verwenden und Längenbegrenzungen einhalten.Reservierte Namen können von der Registry blockiert werden, aber es gibt keine besonderen Nutzungsbeschränkungen für die Endung / Erweiterung.
Bei Hostinger kostet eine .villas Domain im ersten Jahr 10,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 60,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

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