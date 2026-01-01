Inspirieren Sie mehr Menschen, Ihren nächsten Urlaub mit einer .vacations Domain zu buchen

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.vacations

Über die .vacations-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .vacations-Domain hilft.

Was ist eine .vacations Domain?

.vacations ist eine generische Top-Level-Domain für reisebezogene Websites, insbesondere für Inhalte zu Urlaubsplanung, Buchung und Reisezielen, die keine breiten öffentlichen Berechtigungsbeschränkungen hat und sich daher für Reiseunternehmen und auf Kurzurlaub ausgerichtete Marken eignet.

Für wen ist eine .vacations Domain?

.vacations-Domains eignen sich gut für Reisebüros, Reiseveranstalter, Reiseblogger und Vermieter, die eine klare, einprägsame Webadresse für Urlaubsplanung, Reiseinspiration und Buchung wünschen.

Warum eine .vacations Domain wählen?

Eine .vacations Domain hilft Besuchern, den Fokus Ihrer Website auf einen Blick zu verstehen und unterstützt ein klareres Branding in Web, E-Mail und Marketing.

Domaininformationen für .vacations

TLD
.vacations
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
DNSSEC

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
24/7 Experten-Support
Kostenloser Domain-Datenschutz
Kostenlose „Demnächst verfügbar“-Seite oder Link in Bio-Website
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Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
Top-Domains sind schnell vergriffen – suchen und sichern Sie sich Ihre noch heute.Suche starten

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.vacations Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Eine .vacations Domain ist eine generische Webadresse für Reisen, Reisen und Urlaubsplanung und wird in der Regel für Tourismusunternehmen, Buchungsseiten oder Inhalte zu Urlaubsideen und Reisezielen genutzt.
Ja. .vacations ist eine gültige Top-Level-Domain, die in Browsern, E-Mails und Suchmaschinen wie andere Domain Endungen funktioniert. Sie wird über eine offizielle Registrierung verwaltet, die dazu beiträgt, dass sie erkannt und stabil bleibt.
Ja, wenn es auf Ihrer Website um Reisen, Urlaub oder urlaubsbezogene Dienstleistungen geht.Suchmaschinen behandeln sie genauso wie andere Erweiterungen für SEO. Daher sind Inhalt und Relevanz wichtiger als das Suffix.
Wählen Sie .vacations, wenn Sie einen klaren, themenorientierten Namen wünschen und die .com-Version nicht verfügbar ist.Wählen Sie .com, wenn Ihr Publikum die bekannteste Endung / Erweiterung erwartet oder Sie die umfassendste Universaloption wünschen.
Jeder kann eine .vacations Domain registrieren, es handelt sich um eine offene Endung / Erweiterung, daher bestehen keine besonderen Berechtigungsbedingungen.
Ja. Wie bei den meisten Domains müssen auch hier Standard-Domain-Namensregeln wie zulässige Zeichen und Längenbegrenzungen verwendet werden. Einige Namen können auch von der Registrierungsstelle reserviert und nicht für die Registrierung verfügbar sein.
Bei Hostinger kostet eine .vacations Domain im ersten Jahr 5,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 39,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

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