Füllen Sie jede Tour mit den richtigen Reisenden mit einer .tours Domain

63,99/Jahr5,99/1. Jahr
91 % sparen
Für das erste Jahr
.tours

Über die .tours-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .tours-Domain hilft.

Was ist eine .tours Domain?

.tours ist eine generische Top-Level-Domain für Reise- und Tourismus-Websites, die keine speziellen Registrierungslimits hat, sodass Unternehmen, Agenturen und Ersteller damit reisebezogene Inhalte signalisieren können.

Für wen ist eine .tours Domain?

Eine .tours Domain eignet sich hervorragend für Reisebüros, Reiseveranstalter, Reiseleiter und Reiseblogger, die eine klare, einprägsame Webadresse für Reiseeinträge, Reiserouten und buchungsorientierte Inhalte wünschen.

Warum eine .tours Domain wählen?

Eine .tours-Domain hilft Besuchern, Ihre Website auf einen Blick zu verstehen und erleichtert Ihnen die Erinnerung an Ihre Marke.Sie unterstützt eine klare Website, E-E-Mail- und Marketingnutzung und bietet Ihrem Unternehmen eine einfache, professionelle Domain, wenn es wächst.

Domaininformationen für .tours

TLD
.tours
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-Gebühr
0,17 €

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
24/7 Experten-Support
Kostenloser Domain-Datenschutz
Kostenlose „Demnächst verfügbar“-Seite oder Link in Bio-Website
Wettbewerbsfähige Preise
Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
Top-Domains sind schnell vergriffen – suchen und sichern Sie sich Ihre noch heute.Suche starten

Weitere Domainendungen entdecken

.de

Deutschlands meistgenutzte Webadresse

11,99 €0,99/1. JahrVerfügbarkeit prüfen

.com

Die beliebteste Domain der Welt

16,99 €0,01/1. JahrVerfügbarkeit prüfen

.online

Ihr Unternehmen – rund um die Uhr geöffnet

33,99 €0,99/1. JahrVerfügbarkeit prüfen

.io

Die Domain, die jedes Startup haben möchte

65,99 €27,99/1. JahrVerfügbarkeit prüfen

.icu

Weisen Sie auf Ihre kreative Einzigartigkeit hin.

14,99 €1,99/1. JahrVerfügbarkeit prüfen

.xyz

Frisch. Modern. Grenzenlos flexibel.

18,99 €1,99/1. JahrVerfügbarkeit prüfen

.pro

Zeigen Sie der Welt, was Sie am besten können

29,99 €2,99/1. JahrVerfügbarkeit prüfen

.cloud

Wo moderne Unternehmen arbeiten

24,99 €1,99/1. JahrVerfügbarkeit prüfen

.tours Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Eine .tours Domain wird für Reisetouren, geführte Reisen und Sehenswürdigkeiten genutzt und kann auch für Unternehmen oder Projekte mit Schwerpunkt auf Touren, Routen und Reiseerlebnissen genutzt werden.
Ja. .tours ist eine gültige Top-Level-Domain, die in Browsern, E-Mails und Suchergebnissen wie andere Standard-Endungen funktioniert. Sie wird über eine offizielle Registrierung verwaltet.
Ja, wenn es auf Ihrer Website um Touren, Reisen oder lokale Erlebnisse geht. Suchmaschinen behandeln sie genauso wie andere Erweiterungen für SEO. Inhalte und Relevanz sind also wichtiger als das Suffix.
.tours funktioniert gut, wenn Sie eine klare Übereinstimmung für ein Reise- oder Tourgeschäft wünschen und der .com-Name vergeben ist.Wählen Sie .com, wenn Ihr Publikum die bekannteste Endung / Erweiterung erwartet oder Sie eine breitere Markenpassung wünschen.
Jede/r kann eine .tours Domain registrieren, es gibt keine besonderen Berechtigungsregeln, daher steht sie Privatpersonen, Unternehmen und Organisationen offen.
Ja, es gibt Standardregeln für die Benennung von Domains: Der Name muss zulässige Zeichen verwenden, innerhalb der Längenbegrenzungen bleiben und reservierte oder markenrechtlich geschützte Namen vermeiden, die von der Registrierung festgelegt wurden.
Bei Hostinger kostet eine .tours Domain im ersten Jahr 5,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 63,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.