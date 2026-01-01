Reach jeden Spieler und Fan mit einer .tennis Domain

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Für das erste Jahr
.tennis

Über die .tennis-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .tennis-Domain hilft.

Was ist eine .tennis Domain?

.tennis ist eine generische gTLD für Tennis-bezogene Websites, die für eine breitere Nutzung offen ist, aber besonders für Vereine, Spieler, Veranstaltungen, Einzelhändler und Fangemeinden geeignet ist.

Für wen ist eine .tennis Domain?

Eine .tennis Domain eignet sich hervorragend für Tennisclubs, Trainer, Akademien, Turniere und Equipment-Händler, die eine übersichtliche, sportspezifische Online-Präsenz wünschen, und eignet sich praktisch für Community-Websites und wachsende Tennis-Unternehmen.

Warum eine .tennis Domain wählen?

Eine .tennis-Domain hilft, Ihren Website-Zweck auf einen Blick klar zu machen und kann eine stärkere Markenbekanntheit Support.Sie funktioniert auch gut für die konsistente Nutzung auf Ihrer Website, E-E-Mail und Marketing, wenn Ihre Online-Präsenz wächst.

Domaininformationen für .tennis

TLD
.tennis
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-Gebühr
0,17 €

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
24/7 Experten-Support
Kostenloser Domain-Datenschutz
Kostenlose „Demnächst verfügbar“-Seite oder Link in Bio-Website
Wettbewerbsfähige Preise
Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
Top-Domains sind schnell vergriffen – suchen und sichern Sie sich Ihre noch heute.Suche starten

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.tennis Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

.tennis ist eine Domainendung, die an Tennis gebunden ist und in der Regel als klares Signal gelesen wird, dass es auf einer Website um den Sport geht, wie z.B. Vereine, Spieler, Events oder Ausrüstung.
Ja. .tennis ist eine gültige Top-Level-Domain, die über eine offizielle Registrierung betrieben wird, so dass sie wie andere Domain Endungen in Browsern, E-Mail und Suche funktioniert.
Ja, wenn es bei Ihrer Website um Tennis oder eine verwandte Nische geht. Suchmaschinen behandeln sie genauso wie andere Erweiterungen. Relevanz und Inhalt sind also wichtiger als das Ende.
Wählen Sie .tennis, wenn Sie einen Namen wünschen, der sofort zeigt, dass Ihre Website Tennis-fokussiert ist, oder wenn die .com-Version verwendet wird.Wählen Sie .com, wenn Sie die breiteste bekannte Option für ein allgemeines Publikum wünschen.
Jeder kann eine .tennis Domain registrieren, die Privatpersonen, Unternehmen und Organisationen ohne besondere Berechtigung offen steht.
Ja, es gelten Standard-Domain Regeln. Der Name muss eindeutig sein, erlaubte Zeichen verwenden und kein reservierter oder verbotener Begriff sein, der von der Registrierung festgelegt wurde.
Bei Hostinger kostet eine .tennis Domain im ersten Jahr 46,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 65,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

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