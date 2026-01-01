Helfen Sie Patienten bei der Suche nach dem richtigen Chirurgen mit einer .surgery Domain

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.surgery

Über die .surgery-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .surgery-Domain hilft.

Was ist eine .surgery Domain?

.surgery ist eine generische Top-Level-Domain für medizinische und chirurgische Dienstleistungen, die ohne bekannte Zulassungsbeschränkungen für jedermann offen steht und häufig von Kliniken, Chirurgen und Gesundheitsmarken genutzt wird.

Für wen ist eine .surgery Domain?

Eine .surgery Domain eignet sich gut für Chirurgen, Kliniken, Krankenhäuser und Arztpraxen, die eine klare, professionelle Online-Identität wünschen und eignet sich auch für chirurgische Ausbildung und Patientenressourcen.

Warum eine .surgery Domain wählen?

Eine .surgery Domain hilft Besuchern, den Fokus Ihrer Website schnell zu verstehen und Ihre Online-Präsenz besser zu erkennen.Sie unterstützt klares Branding auf Ihrer Website, E-Mail und Marketing, wenn Ihr Unternehmen wächst.

Domaininformationen für .surgery

TLD
.surgery
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-Gebühr
0,17 €

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
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Kostenloser Domain-Datenschutz
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Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
Top-Domains sind schnell vergriffen – suchen und sichern Sie sich Ihre noch heute.Suche starten

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.surgery Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

.surgery ist eine Domainendung, die einen klaren Bezug zur Chirurgie oder chirurgischen Versorgung signalisiert und heute häufig von Kliniken, Chirurgen und Gesundheitsinformationsseiten verwendet wird.
Ja. .surgery ist eine gültige Top-Level-Domain und funktioniert in Browsern, E-Mail und Suchmaschinen wie andere Endungen. Sie wird über eine offizielle Registrierung verwaltet, die dazu beiträgt, dass sie normal funktioniert.
Ja, wenn es auf Ihrer Website um Chirurgie, eine chirurgische Spezialität oder damit verbundene medizinische Informationen geht.Suchmaschinen behandeln .surgery genauso wie andere Erweiterungen für SEO.Daher sind Inhalt und Relevanz wichtiger als das Ende.
Wählen Sie .surgery, wenn Sie einen Namen wünschen, der sofort zu einem medizinischen oder chirurgischen Thema passt.Wählen Sie .com, wenn Sie die breiteste Anerkennung wünschen oder wenn Sie eine Domain benötigen, die sich für Ihr Publikum allgemeiner anfühlt.
Jeder kann eine .surgery Domain registrieren, die Privatpersonen, Unternehmen und Organisationen ohne besondere Berechtigungsregeln offen steht.
Ja, es gelten Standardregeln für die Domain-Namensgebung: Der Name muss eindeutig sein, zulässige Zeichen verwenden und reservierte oder markenrechtlich geschützte Begriffe vermeiden, wenn die Registrierung sie blockiert.
Bei Hostinger kostet eine .surgery Domain im ersten Jahr 38,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 55,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

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