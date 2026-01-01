Verbinden Sie Unternehmen mit der benötigten Versorgung mit einer .supplies Domain

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Für das erste Jahr
.supplies

Über die .supplies-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .supplies-Domain hilft.

Was ist eine .supplies Domain?

.supplies ist eine generische Top-Level-Domain für Unternehmen und Websites, die Waren, Materialien oder Dienstleistungen verkaufen, die keine geografischen oder Berechtigungseinschränkungen hat und für produktorientiertes Branding geeignet ist.

Für wen ist eine .supplies Domain?

Eine .supplies Domain eignet sich hervorragend für Großhändler, Händler, Distributoren und B2B-Dienstleister, die eine klare, produktorientierte Webadresse wünschen und sich für Inventar-, Beschaffungs- und versorgungsrelevante Unternehmen jeder Größe eignen.

Warum eine .supplies Domain wählen?

Eine .supplies Domain hilft Besuchern, Ihr Unternehmen auf einen Blick zu verstehen und Ihre Webadresse klar und einprägsam zu halten.Sie unterstützt eine professionelle Online-Präsenz auf Ihrer Website, E-Mail und Marketing, während Ihre Marke wächst.

Domaininformationen für .supplies

TLD
.supplies
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-Gebühr
0,17 €

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
24/7 Experten-Support
Kostenloser Domain-Datenschutz
Kostenlose „Demnächst verfügbar“-Seite oder Link in Bio-Website
Wettbewerbsfähige Preise
Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
Top-Domains sind schnell vergriffen – suchen und sichern Sie sich Ihre noch heute.Suche starten

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.supplies Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

.supplies ist eine beschreibende Domainendung für Unternehmen und Websites im Zusammenhang mit Lieferungen, Beschaffung oder Inventar und wird häufig von Einzelhändlern, Großhändlern und Dienstleistern verwendet, um auf einen Blick zu zeigen, was sie bieten.
Ja. .supplies ist eine gültige Top-Level-Domain und funktioniert normalerweise in Browsern, E-Mail und Suche. Sie wird über eine offizielle Registrierung geführt, was dazu beiträgt, dass sie eine standardmäßige, anerkannte Endung / Erweiterung im Web ist.
Ja, wenn es auf Ihrer Website um Produkte, Lagerbestände oder Lieferdienste geht. Suchmaschinen behandeln .supplies genauso wie andere Erweiterungen für SEO. Inhalte und Relevanz sind daher wichtiger als die TLD.
Wählen Sie .supplies, wenn Sie einen klaren, themenspezifischen Namen wünschen und die .com-Version verwendet wird.Wählen Sie .com, wenn Ihr Publikum eine vertraute, weit verbreitete Domain erwartet oder Sie die bekannteste Endung / Erweiterung wünschen.
Jeder kann eine .supplies-Domain registrieren, es besteht keine allgemeine Wohnsitz- oder Geschäftstypvoraussetzung, daher steht sie Einzelpersonen, Unternehmen und Organisationen offen.
Ja, es gelten die üblichen Domain Regeln: Namen müssen gültige Zeichen verwenden, und einige Namen können von der Registry reserviert oder nicht verfügbar sein, da sie bereits registriert sind.
Bei Hostinger kostet eine .supplies Domain im ersten Jahr 17,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 25,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

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