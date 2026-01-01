Helfen Sie mehr Menschen, ihre Übereinstimmung mit einer .singles Domain zu finden

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.singles

Über die .singles-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .singles-Domain hilft.

Was ist eine .singles Domain?

.singles ist eine generische TLD ohne besondere Berechtigungseinschränkungen und wird häufig für Dating-, Matchmaking- und Solo-Lifestyle-Websites verwendet, aber jede Einzelperson oder jedes Unternehmen kann sie registrieren.

Für wen ist eine .singles Domain?

Eine .singles Domain eignet sich hervorragend für Dating-Plattformen, Matchmaking-Dienste, Beziehungscoaches und Solo-Lifestyle-Projekte, die eine klare, einprägsame Webadresse wünschen.

Warum eine .singles Domain wählen?

Eine .singles Domain hilft Ihnen, den Zweck Ihrer Website auf einen Blick klar zu machen, was die Wiedererkennung verbessern und Verwirrung reduzieren kann, und gibt Ihnen eine prägnante, einprägsame Webadresse, die über Websites, E-Mails und Marketing hinweg gut funktioniert.

Domaininformationen für .singles

TLD
.singles
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-Gebühr
0,17 €

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
24/7 Experten-Support
Kostenloser Domain-Datenschutz
Kostenlose „Demnächst verfügbar“-Seite oder Link in Bio-Website
Wettbewerbsfähige Preise
Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
Top-Domains sind schnell vergriffen – suchen und sichern Sie sich Ihre noch heute.Suche starten

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.singles Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Eine .singles Domain schlägt eine Seite für Singles, Dating oder beziehungsorientierte Inhalte vor.Sie wurde als generische Endung / Erweiterung erstellt. Heute wird sie hauptsächlich für persönliche Profile oder Matchmaking-Dienste genutzt.
Ja. .singles ist eine gültige Top-Level-Domain mit einer offiziellen Registrierung, so dass sie normal in Browsern, E-Mail und Suchergebnissen funktioniert. Vertrauen hängt auch von der Website selbst ab, nicht nur von der Endung / Erweiterung.
Ja, wenn es auf Ihrer Website um Dating, Matchmaking oder Single-Lifestyles geht.Suchmaschinen behandeln sie genauso wie andere Erweiterungen für SEO. Inhalte und Relevanz sind also wichtiger als das Ende.
Wählen Sie .singles, wenn Sie eine eindeutige Übereinstimmung für eine Dating- oder Single-fokussierte Marke wünschen oder wenn der gewünschte .com-Name nicht verfügbar ist.Wählen Sie .com, wenn Sie die breiteste Bekanntheit und eine allgemeinere Domain wünschen.
Jeder kann eine .singles Domain registrieren, es gibt keine besonderen Voraussetzungen für die Berechtigung von Privatpersonen oder Unternehmen.
Ja, es gelten Standard-Domain Regeln. Der Name muss zulässige Zeichen verwenden und kann kein reservierter oder blockierter Registrierungsname sein.
Bei Hostinger kostet eine .singles Domain im ersten Jahr 6,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 34,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

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