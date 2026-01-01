Erstellen Sie das Ziel, zu dem Kunden mit einer .shopping Domain zurückkehren

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.shopping

Über die .shopping-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .shopping-Domain hilft.

Was ist eine .shopping Domain?

.shopping ist eine generische gTLD für Retail- und E-Commerce-bezogene Websites.Sie hat keine speziellen geografischen Zulassungsregeln, aber Namen werden von einer Registry verwaltet, so dass die Verfügbarkeit je nach Registrar variieren kann.

Für wen ist eine .shopping Domain?

Eine .shopping Domain eignet sich gut für Online-Händler, Produktrezensenten, Deal-Websites und Shopping-Guides, die eine klare, einprägsame Webadresse wünschen und eignet sich für E-Commerce Projekte, Affiliate Inhalte und Nischenmarktplätze.

Warum eine .shopping Domain wählen?

Eine .shopping Domain hilft Besuchern, Ihre Website auf einen Blick zu verstehen und Ihre Marke leichter zu merken.Sie unterstützt klare, konsistente Namensgebung auf Ihrer Website, E-Mail und Marketing, wenn Ihr Unternehmen wächst.

Domaininformationen für .shopping

TLD
.shopping
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-Gebühr
0,17 €

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
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Kostenloser Domain-Datenschutz
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Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
Top-Domains sind schnell vergriffen – suchen und sichern Sie sich Ihre noch heute.Suche starten

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.shopping Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Eine .shopping Domain signalisiert, dass es bei einer Website um Einkaufen, Einzelhandel oder zum Verkauf stehende Produkte geht und wird häufig von Geschäften, Marktplätzen und Deal-Websites verwendet, um den Zweck der Website klar zu machen.
Ja. .shopping ist eine gültige Top-Level-Domain, die wie andere Domain Endungen über eine offizielle Registrierung verwaltet wird und normalerweise in Browsern, E-Mails und Suchmaschinen funktioniert.
Ja, wenn es auf Ihrer Website um Produkte, Angebote oder Online-Käufe geht. Suchmaschinen behandeln sie genauso wie andere Erweiterungen. Relevanz und Inhalt sind also wichtiger als das Ende.
Wählen Sie .shopping, wenn Sie einen Namen wünschen, der Ihre Website sofort zum Einkaufen oder Einzelhandel anzeigt.Wählen Sie .com, wenn Ihr Publikum die bekannteste Endung / Erweiterung erwartet oder wenn diese Version für Ihre Marke verfügbar ist.
Jeder kann eine .shopping-Domain registrieren, es gibt keine generelle Berechtigungsgrenze, die an eine Geschäftsart oder einen Standort gebunden ist.
Ja, wie alle Domains muss ein Name gültige Zeichen verwenden und die Regeln für die Registrierungsbenennung erfüllen.Reservierte oder Premium-Namen können je nach Registrierung auch nicht verfügbar sein.
Bei Hostinger kostet eine .shopping Domain im ersten Jahr 7,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 30,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

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