Bringen Sie Ihre deutsche Schulgemeinschaft mit einer .schule Domain online

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Für das erste Jahr
.schule

Über die .schule-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .schule-Domain hilft.

Was ist eine .schule Domain?

.schule ist eine generische Top-Level-Domain für Schulen und bildungsnahe Seiten, die auf Deutsch „Schule“ bedeutet und für die allgemeine Registrierung offen steht.

Für wen ist eine .schule Domain?

.schule-Domains passen zu Schulen, Lehrern, Tutoren, Ausbildungszentren und Bildungsprojekten, die eine klare, deutschsprachige Webadresse wünschen.

Warum eine .schule Domain wählen?

Eine .schule Domain hilft Besuchern, Ihre Website sofort zu verstehen und unterstützt eine klare, einprägsame Marke.Sie funktioniert gut über Websites, E-Mail und Marketing hinweg und gibt Ihrer Onlinepräsenz eine konsistente, professionelle Grundlage, wenn sie wächst.

Domaininformationen für .schule

TLD
.schule
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-Gebühr
0,17 €

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
24/7 Experten-Support
Kostenloser Domain-Datenschutz
Kostenlose „Demnächst verfügbar“-Seite oder Link in Bio-Website
Wettbewerbsfähige Preise
Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
Top-Domains sind schnell vergriffen – suchen und sichern Sie sich Ihre noch heute.Suche starten

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.schule Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

„.schule“ bedeutet auf Deutsch „Schule“ und wird von Schulen, Lehrern, Nachhilfediensten und Bildungsprojekten, insbesondere für deutschsprachige Zielgruppen, häufig verwendet.
Ja. .schule ist eine gültige Top-Level-Domain und funktioniert normalerweise in Browsern, E-Mail und Suchmaschinen. Sie wird über eine offizielle Domain Registry betrieben, so dass sie Standard DNS Regeln folgt.
Ja, wenn es auf Ihrer Seite um Bildung, Schulen oder Deutschlernen geht. Suchmaschinen behandeln sie genauso wie andere Erweiterungen. Inhalte und Relevanz sind also wichtiger als das Ende.
Wählen Sie .schule, wenn Sie einen Namen wünschen, der eindeutig zu Bildung oder einem deutschsprachigen Publikum passt.Wählen Sie .com, wenn Sie die breiteste Anerkennung und eine höhere Chance wünschen, dass der genaue Name bereits verfügbar ist.
Jeder kann eine .schule Domain registrieren, die nicht auf Schulen oder Bildungsanbieter beschränkt ist.
Es gibt keine besonderen Berechtigungseinschränkungen, aber der Name muss trotzdem den normalen Domain Regeln folgen, d.h. keine Leerzeichen, keine ungültigen Zeichen und keine Namen, die von der Registry reserviert werden.
Bei Hostinger kostet eine .schule Domain im ersten Jahr 10,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 28,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

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