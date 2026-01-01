Füllen Sie Ihr Terminbuch mit einer .salon Domain

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Für das erste Jahr
.salon

Über die .salon-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .salon-Domain hilft.

Was ist eine .salon Domain?

.salon ist eine generische Top-Level-Domain für Salon- und Beauty-Websites, die keine großen Registrierungsbeschränkungen hat und daher für Unternehmen, Fachleute und Projekte in diesem Bereich offen ist.

Für wen ist eine .salon Domain?

Eine .salon Domain eignet sich hervorragend für Friseure, Schönheitsstudios, Nageltechniker und Spa-Unternehmen, die eine klare, professionelle Webadresse wünschen, und ist eine praktische Ergänzung für lokale Dienstleistungen und wachsende Kosmetikmarken.

Warum eine .salon Domain wählen?

Eine .salon Domain hilft Besuchern, Ihre Website sofort zu verstehen und Ihre Marke leichter zu merken.Sie unterstützt eine klare, professionelle Online-Identität für Websites, E-Mail und Marketing, während Ihr Unternehmen wächst.

Domaininformationen für .salon

TLD
.salon
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-Gebühr
0,17 €

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
24/7 Experten-Support
Kostenloser Domain-Datenschutz
Kostenlose „Demnächst verfügbar“-Seite oder Link in Bio-Website
Wettbewerbsfähige Preise
Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
Top-Domains sind schnell vergriffen – suchen und sichern Sie sich Ihre noch heute.Suche starten

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.salon Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Eine .salon Domain ist eine Webadresse für Salons, Stylisten und Beauty-Unternehmen und wird häufig von Haar-, Nagel-, Spa- und Friseurservices genutzt, um auf einen Blick zu zeigen, was das Unternehmen tut.
Ja. .salon ist eine gültige Top-Level-Domain und funktioniert in Browsern, E-Mail und Suchergebnissen wie andere Domain Endungen. Sie wird über eine offizielle Registrierung verwaltet, die dazu beiträgt, dass sie erkannt und nutzbar bleibt.
Ja, wenn Ihr Unternehmen der Schönheits- oder Körperpflegebranche dient.Suchmaschinen behandeln .salon genauso wie andere Endungen für SEO. Klare Inhalte und lokale Relevanz sind also wichtiger als das Ende.
Wählen Sie .salon, wenn Sie einen Namen wünschen, der sofort zu einem Salon oder einer Beautymarke passt, und die .com-Version nicht verfügbar ist.Wählen Sie .com, wenn Ihr Publikum die bekannteste Endung / Erweiterung erwartet oder Sie eine breitere allgemeine Verwendung wünschen.
Eine .salon Domain kann von jedem registriert werden, es ist nicht erforderlich, dass man ein lizenzierter Saloninhaber ist oder in einem bestimmten Land lebt.
Ja, wie die meisten Domains müssen auch .salon-Namen den Standard-Domain Regeln folgen. Sie können keine ungültigen Zeichen verwenden. Einige Namen können von der Registrierung reserviert oder nicht verfügbar sein, da sie bereits registriert sind.
Bei Hostinger kostet eine .salon Domain im ersten Jahr 10,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 57,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

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