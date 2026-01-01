Erstellen Sie die Bewertungsplattform, an die sich jeder Käufer mit einer .reviews Domain wendet

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Für das erste Jahr
.reviews

Über die .reviews-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .reviews-Domain hilft.

Was ist eine .reviews Domain?

.reviews ist eine generische Top-Level-Domain für Review-fokussierte Websites und Seiten, eine uneingeschränkte gTLD, so dass sie von jedem verwendet werden kann, insbesondere für Produkt-, Service- oder Geschäftsbewertungen.

Für wen ist eine .reviews Domain?

Eine .reviews Domain eignet sich gut für Review-Websites, Vergleichsblogs, Produkttester und lokale Serviceverzeichnisse, die Vertrauen Erstellen und Feedback leicht finden möchten und eignet sich sowohl für Nischenprojekte als auch für Plattformen mit größeren Inhalten.

Warum eine .reviews Domain wählen?

Eine .reviews-Domain macht Ihren Website-Zweck auf einen Blick klar und hilft den Menschen sofort zu verstehen, was Ihr Unternehmen bietet.Sie kann die Wiedererkennung verbessern, Vertrauen Support und Ihre Online-Präsenz leicht merken, während Sie wachsen.

Domaininformationen für .reviews

TLD
.reviews
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-Gebühr
0,17 €

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
24/7 Experten-Support
Kostenloser Domain-Datenschutz
Kostenlose „Demnächst verfügbar“-Seite oder Link in Bio-Website
Wettbewerbsfähige Preise
Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
Top-Domains sind schnell vergriffen – suchen und sichern Sie sich Ihre noch heute.Suche starten

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.reviews Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Eine .reviews Domain signalisiert, dass sich eine Website auf Bewertungen, Bewertungen oder Meinungen konzentriert und wird häufig von Publishern, Blogs und Unternehmen verwendet, die Produkt-, Service- oder Kundenfeedback teilen.
Ja. .reviews ist eine gültige Top-Level-Domain mit einer offiziellen Registrierung, daher funktioniert sie normal in Browsern, E-Mail und Suchmaschinen. Vertrauen hängt mehr von der Website und Inhalt als von der Endung / Erweiterung ab.
Ja, wenn Ihre Website auf Bewertungen oder Vergleiche ausgerichtet ist. Suchmaschinen behandeln sie genauso wie andere Erweiterungen für SEO. Nützliche Inhalte und Relevanz sind also wichtiger als das Ende.
Wählen Sie .reviews, wenn Sie eine Endung / Erweiterung wünschen, die Review-Inhalte beschreibt und die .com-Version nicht verfügbar ist.Wählen Sie .com, wenn Ihr Publikum die vertrauteste universelle Domain erwartet.
Jeder kann eine .reviews Domain registrieren, es handelt sich um eine offene Endung / Erweiterung, daher gibt es keine besonderen Berechtigungsbedingungen für Einzelpersonen, Unternehmen oder Organisationen.
Ja, wie alle Domains muss sie den Standard-Namensregeln folgen. Der Name darf keine Leerzeichen oder ungültigen Zeichen enthalten. Einige Namen können von der Registrierung reserviert werden.
Bei Hostinger kostet eine .reviews Domain im ersten Jahr 4,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 63,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

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