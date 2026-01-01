Eine .rest Domain für Ihr Restaurant

28,99/Jahr1,99/1. Jahr
93 % sparen
Für das erste Jahr
.rest

Über die .rest-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .rest-Domain hilft.

Was ist eine .rest Domain?

.rest ist eine generische Top-Level-Domain für Restaurants und gastronomische Dienstleistungen, die jedoch von jedermann registriert werden kann.

Für wen ist eine .rest Domain?

Eine .rest Domain eignet sich gut für Restaurants, Cafés, Gastronomiebetriebe, Foodblogger und Gastronomiemarken, die eine klare, einprägsame Webadresse für Menüs, Buchungen und lokale Sichtbarkeit wünschen.

Warum eine .rest Domain wählen?

Eine .rest Domain hilft Besuchern, Ihre Website auf einen Blick zu verstehen und unterstützt eine klare, einprägsame Markenidentität.Sie funktioniert gut über Websites, E-Mail und Marketing hinweg und ist somit eine praktische Wahl für langfristiges Wachstum.

Domaininformationen für .rest

TLD
.rest
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
3 Jahre
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
IDN-Domains
DNSSEC
ICANN-Gebühr
0,17 €

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
24/7 Experten-Support
Kostenloser Domain-Datenschutz
Kostenlose „Demnächst verfügbar“-Seite oder Link in Bio-Website
Wettbewerbsfähige Preise
Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
Top-Domains sind schnell vergriffen – suchen und sichern Sie sich Ihre noch heute.Suche starten

Weitere Domainendungen entdecken

.de

Deutschlands meistgenutzte Webadresse

11,99 €0,99/1. JahrVerfügbarkeit prüfen

.com

Die beliebteste Domain der Welt

16,99 €0,01/1. JahrVerfügbarkeit prüfen

.online

Ihr Unternehmen – rund um die Uhr geöffnet

33,99 €0,99/1. JahrVerfügbarkeit prüfen

.io

Die Domain, die jedes Startup haben möchte

65,99 €27,99/1. JahrVerfügbarkeit prüfen

.icu

Weisen Sie auf Ihre kreative Einzigartigkeit hin.

14,99 €1,99/1. JahrVerfügbarkeit prüfen

.xyz

Frisch. Modern. Grenzenlos flexibel.

18,99 €1,99/1. JahrVerfügbarkeit prüfen

.pro

Zeigen Sie der Welt, was Sie am besten können

29,99 €2,99/1. JahrVerfügbarkeit prüfen

.cloud

Wo moderne Unternehmen arbeiten

24,99 €1,99/1. JahrVerfügbarkeit prüfen

.rest Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Eine .rest Domain ist eine Webadressen-Endung, die häufig von Restaurants, Gastronomiebetrieben und verwandten Unternehmen verwendet wird und dazu beiträgt, einer Website Informationen über Restaurants, Menüs, Buchungen oder Gastfreundschaft zu signalisieren.
Ja. .rest ist eine gültige Top-Level-Domain mit offizieller Registrierung, daher funktioniert sie normal in Browsern, E-Mail und Suchmaschinen. Vertrauen hängt mehr von der Website und dem Unternehmen dahinter ab als von der Endung / Erweiterung selbst.
Ja, wenn Ihre Website für ein Restaurant, eine Lebensmittelmarke oder einen Gastgewerbedienst bestimmt ist.Suchmaschinen behandeln .rest genauso wie andere Erweiterungen für SEO. Inhalte, Links und die Qualität der Website sind daher wichtiger.
Wählen Sie .rest, wenn Sie einen klaren, zweckbestimmten Namen für ein Restaurant oder eine gastronomische Seite wünschen.Wählen Sie .com, wenn Ihr Publikum die bekannteste Endung / Erweiterung erwartet oder wenn Ihr bevorzugter Name nur dort verfügbar ist.
Jeder kann eine .rest Domain registrieren, die nicht auf Restaurants, Unternehmen oder ein bestimmtes Land beschränkt ist.
Es gibt keine besonderen Berechtigungseinschränkungen, aber der Name muss normalen Domain Regeln folgen, er darf keine Leerzeichen enthalten und reservierte oder bereits registrierte Namen sind nicht verfügbar.
Bei Hostinger kostet eine .rest Domain im ersten Jahr 1,99 € Danach beträgt die Verlängerungsgebühr 28,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.