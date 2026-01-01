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.repair

Über die .repair-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .repair-Domain hilft.

Was ist eine .repair Domain?

.repair ist eine generische Top-Level-Domain für reparaturbezogene Geschäfte und Dienstleistungen, die keine allgemeinen Berechtigungseinschränkungen hat und daher eine flexible Wahl für Werkstätten, Auftragnehmer und Support Marken ist.

Für wen ist eine .repair Domain?

Eine .repair Domain eignet sich hervorragend für Kfz-Werkstätten, Gerätetechniker, Hausreparaturservices und Wartungsteams, die eine klare, serviceorientierte Webadresse wünschen.

Warum eine .repair Domain wählen?

Eine .repair Domain hilft Besuchern, Ihre Website sofort zu verstehen und Ihre Marke leichter wiederzuerkennen.

Domaininformationen für .repair

TLD
.repair
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-Gebühr
0,17 €

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
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Kostenloser Domain-Datenschutz
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Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
Top-Domains sind schnell vergriffen – suchen und sichern Sie sich Ihre noch heute.Suche starten

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.repair Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Eine .repair Domain signalisiert normalerweise Reparaturarbeiten, Reparaturen oder Wiederherstellungsarbeiten. Sie begann als generische Endung / Erweiterung, wird aber heute häufig von Mechanikern, Technikern und Serviceunternehmen verwendet.
Ja. .repair ist eine gültige Top-Level-Domain im globalen DNS und erscheint in der Root Zone Database von IANA. Sie funktioniert normalerweise in Browsern, E-Mails und Suchmaschinen.
Ja, wenn es auf Ihrer Website um Reparaturen, Wartung oder damit verbundene Dienste geht.Suchmaschinen behandeln .repair genauso wie andere Erweiterungen. Inhalte und Relevanz sind also wichtiger als die TLD.
Wählen Sie .repair, wenn Sie möchten, dass der Name einen reparaturorientierten Service beschreibt, und .com, wenn Sie die breiteste Vertrautheit wünschen. .com kann allgemeine Marken ansprechen, während .repair für Nischenpublikum klarer ist.
Jeder kann eine .repair Domain registrieren, es handelt sich um eine offene TLD, es bestehen also keine besonderen Mitgliedschafts- oder Residenzanforderungen.
Es gelten Standard-Domain Regeln, wie z.B. gültige Zeichen und Längenbegrenzungen. Einige Namen können von der Registry reserviert oder als Premium-Namen verkauft werden.
Bei Hostinger kostet eine .repair Domain im ersten Jahr 7,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 36,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

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