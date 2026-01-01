Mit einer .reisen Domain deutsche Reisende begeistern

20,99/Jahr14,99/1. Jahr
29 % sparen
Für das erste Jahr
.reisen

Über die .reisen-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .reisen-Domain hilft.

Was ist eine .reisen Domain?

.reisen ist eine generische Top-Level-Domain für reisebezogene Websites, deren Name für Reisen in deutscher Sprache steht und die ohne bekannte Berechtigungsgrenzen für eine allgemeine Registrierung offen steht.

Für wen ist eine .reisen Domain?

Eine .reisen Domain eignet sich hervorragend für Reisebüros, Reiseveranstalter, Reiseblogger und Destination Guides, die eine klare, einprägsame Webadresse für deutschsprachige Zielgruppen wünschen.

Warum eine .reisen Domain wählen?

Eine .reisen Domain hilft Besuchern, Ihre Website sofort zu verstehen und Ihre Marke besser wiederzuerkennen, unterstützt eine klare Positionierung, ist praktisch für Websites und E-Mail und funktioniert gut, wenn Ihre Onlinepräsenz wächst.

Domaininformationen für .reisen

TLD
.reisen
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-Gebühr
0,17 €

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
24/7 Experten-Support
Kostenloser Domain-Datenschutz
Kostenlose „Demnächst verfügbar“-Seite oder Link in Bio-Website
Wettbewerbsfähige Preise
Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
Top-Domains sind schnell vergriffen – suchen und sichern Sie sich Ihre noch heute.Suche starten

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.reisen Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

.reisen ist ein deutsches Wort für „reisen“ oder „reisen“ und wird von Reiseunternehmen, Blogs und Tourismusseiten vor allem im deutschsprachigen Raum verwendet.
Ja. .reisen ist eine gültige Top-Level-Domain mit einer offiziellen Registrierung, so dass sie normal in Browsern, E-Mail und Suchmaschinen funktioniert. Vertrauen hängt mehr von der Website und dem Inhaber als von der Endung / Erweiterung ab.
Ja, wenn es auf Ihrer Website um Reisen, Reisen oder Tourismus geht und Sie einen klaren lokalen oder thematischen Namen wünschen.Suchmaschinen behandeln sie genauso wie andere ErweiterungenInhalt und Relevanz sind daher für SEO wichtiger.
Wählen Sie .reisen, wenn sich Ihre Marke auf Reisen konzentriert und Sie einen Namen wünschen, der zum Thema passt oder einfacher zu bekommen ist.Wählen Sie .com, wenn Ihr Publikum die bekannteste globale Endung / Erweiterung erwartet oder Sie die breiteste tägliche Anerkennung wünschen.
Eine .reisen Domain kann von jedem registriert werden, es gibt keine generelle Berechtigungsbeschränkung und sie steht Privatpersonen, Unternehmen und Organisationen offen.
Ja, es gelten Standardregeln für die Domain-Namensgebung: Der Name muss gültig sein, zulässige Zeichen verwenden und reservierte oder bereits registrierte Namen vermeiden, die von der Registrierung festgelegt wurden.
Bei Hostinger kostet eine .reisen Domain im ersten Jahr 14,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 20,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

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