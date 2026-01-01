Helfen Sie mehr Menschen ihre Wiederherstellung mit einer .rehab Domain zu starten

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Für das erste Jahr
.rehab

Über die .rehab-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .rehab-Domain hilft.

Was ist eine .rehab Domain?

.rehab ist eine generische Top-Level-Domain, die für Gesundheits-, Erholungs- und Rehabilitationswebsites bestimmt ist und für die allgemeine Registrierung offen ist und keine besonderen Berechtigungseinschränkungen hat.

Für wen ist eine .rehab Domain?

Eine .rehab Domain eignet sich gut für Rehabilitationszentren, Physiotherapeuten, Suchthilfeprogramme und Wellnesskliniken, die eine klare, vertrauenswürdige Online-Präsenz wünschen, sowie für verwandte Support Services und Community-Ressourcen.

Warum eine .rehab Domain wählen?

Eine .rehab Domain hilft Besuchern, Ihre Website sofort zu verstehen und Ihre Marke leichter wiederzuerkennen.Sie unterstützt eine klare Namensgebung für Websites, E-Mail und Marketing und verleiht Ihrem Unternehmen eine fokussierte, professionelle Webadresse.

Domaininformationen für .rehab

TLD
.rehab
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-Gebühr
0,17 €

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
24/7 Experten-Support
Kostenloser Domain-Datenschutz
Kostenlose „Demnächst verfügbar“-Seite oder Link in Bio-Website
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Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
Top-Domains sind schnell vergriffen – suchen und sichern Sie sich Ihre noch heute.Suche starten

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.rehab Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

.rehab ist eine Domainendung im Zusammenhang mit Rehabilitationsleistungen und Reha-Themen und wird heute häufig von Kliniken, Therapeuten und Support Ressourcen genutzt.
Ja. .rehab ist eine gültige Top-Level-Domain mit einer offiziellen Registrierung, so dass sie in Browsern, E-Mail und Suchmaschinen wie andere Domains funktioniert. Vertrauen hängt mehr von der Website und dem Eigentümer als von der Endung / Erweiterung ab.
Ja, wenn es auf Ihrer Website eindeutig um Reha, Wiederherstellung oder damit verbundene Dienste geht.Suchmaschinen behandeln .rehab genauso wie andere Erweiterungen für SEO, sodass Inhalt und Relevanz wichtiger sind als das Ende.
Wählen Sie .rehab, wenn Sie eine Domain wünschen, die genau zu Ihrem Service oder Thema passt.Wählen Sie .com, wenn Sie die größte Anerkennung wünschen oder der gewünschte Name dort bereits verfügbar ist.
Eine .rehab Domain kann von jedem registriert werden, es ist keine spezielle professionelle Lizenz oder Mitgliedschaft erforderlich.
Es gelten Standard-Domain Regeln, einschließlich gültiger Zeichen und Längenbegrenzungen, die von der Registrierung festgelegt wurden.Reservierte oder Premium-Namen sind möglicherweise nicht verfügbar, aber es gibt keine besonderen Nutzungsbeschränkungen.
Bei Hostinger kostet eine .rehab Domain im ersten Jahr 7,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 36,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

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