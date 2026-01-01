Teilen Sie Lebensmittel, die Menschen immer wieder mit einer .recipes Domain kochen

78,99/Jahr6,99/1. Jahr
91 % sparen
Für das erste Jahr
.recipes

Über die .recipes-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .recipes-Domain hilft.

Was ist eine .recipes Domain?

.recipes ist eine generische Top-Level-Domain für Lebensmittel- und Kochstellen, die keine öffentlichen Berechtigungseinschränkungen hat und daher für Rezepteblogs, Lebensmittelmarken und kulinarische Communities geeignet ist.

Für wen ist eine .recipes Domain?

Eine .recipes Domain eignet sich hervorragend für Foodblogger, Rezeptersteller, Kochbuchprojekte und Kochgemeinschaften, die ein klares, unvergessliches Zuhause für Gerichte, Essensideen und Kücheninhalte suchen.

Warum eine .recipes Domain wählen?

Eine .recipes Domain hilft Besuchern, Ihre Website sofort zu verstehen und Ihre Marke leichter wiederzuerkennen.Sie unterstützt klare Namensgebung für Websites, E-Mail Adressen und Marketing, wenn Ihr Unternehmen wächst.

Domaininformationen für .recipes

TLD
.recipes
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-Gebühr
0,17 €

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
24/7 Experten-Support
Kostenloser Domain-Datenschutz
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Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
Top-Domains sind schnell vergriffen – suchen und sichern Sie sich Ihre noch heute.Suche starten

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.recipes Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Eine .recipes Domain signalisiert, dass es bei einer Website um Essen, Kochen oder Rezepte-Sharing geht.Sie wurde für rezeptorientierte Websites erstellt, wird aber heute häufig von Bloggern, Köchen und Lebensmittelmarken verwendet.
Ja. .recipes ist eine gültige Top-Level-Domain mit einer offiziellen Registrierung, die in Browsern, E-Mail und Suche funktioniert. Vertrauen hängt mehr vom Inhalt und der Sicherheit Ihrer Website ab als von der Endung / Erweiterung selbst.
Ja, wenn es auf Ihrer Website um Kochen, Essensideen oder Rezept-Inhalte geht.Suchmaschinen behandeln sie genauso wie andere TLDs für SEO. Relevanz und nützliche Inhalte sind also wichtiger als die Endung / Erweiterung.
Wählen Sie .recipes, wenn Sie eine klare, themenspezifische Webadresse wünschen und Ihr Publikum Lebensmittel-Inhalte erwartet.Wählen Sie .com, wenn Sie die bekannteste Endung / Erweiterung wünschen oder eine größere Flexibilität bei der Marke benötigen.
Jeder kann eine .recipes Domain registrieren, die öffentlich zugänglich ist, ohne besondere Branchen- oder Standortanforderungen.
Ja, es gelten Standard-Domain Regeln. Ihr Name muss gültige Buchstaben, Zahlen oder Bindestriche verwenden. Einige Namen können von der Registrierung reserviert oder nicht verfügbar sein, wenn sie bereits vergeben wurden.
Bei Hostinger kostet eine .recipes Domain im ersten Jahr 6,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 78,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

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