Kampagnen ausführen, die mit einer .promo Domain konvertieren

25,99/Jahr10,99/1. Jahr
58 % sparen
Für das erste Jahr
.promo

Über die .promo-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .promo-Domain hilft.

Was ist eine .promo Domain?

.promo ist eine generische Top-Level-Domain für Werbe- und Marketingzwecke ohne besondere Berechtigungseinschränkungen und eignet sich für Verkaufsaktionen, Coupons und Markenangebote.

Für wen ist eine .promo Domain?

.promo-Domains eignen sich gut für Vermarkter, Einzelhändler, Eventveranstalter und Agenturen, die eine klare Möglichkeit benötigen, Angebote, Launches und Kampagnen zu teilen.

Warum eine .promo Domain wählen?

Eine .promo Domain hilft Besuchern, Ihre Website schnell zu verstehen und Ihr Branding in Web, E-Mail und Kampagnen klar zu halten.Sie unterstützt eine einfache Erkennung, einfaches Teilen und eine professionelle Onlinepräsenz, während Ihr Unternehmen wächst.

Domaininformationen für .promo

TLD
.promo
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-Gebühr
0,17 €

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
24/7 Experten-Support
Kostenloser Domain-Datenschutz
Kostenlose „Demnächst verfügbar“-Seite oder Link in Bio-Website
Wettbewerbsfähige Preise
Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
Top-Domains sind schnell vergriffen – suchen und sichern Sie sich Ihre noch heute.Suche starten

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.promo Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Eine .promo Domain schlägt Aktionen, Kampagnen, Rabatte oder Produkteinführungen vor und wird häufig für Marketingseiten, Sonderangebote und kurzfristige Kampagnenseiten verwendet.
Ja. .promo ist eine gültige Top-Level-Domain mit einer offiziellen Registrierung, so dass es normal in Browsern, E-Mail und Suchmaschinen funktioniert. Vertrauen hängt mehr vom Besitzer der Website ab als von der Endung / Erweiterung selbst.
Ja, wenn Ihre Website an Werbeaktionen, Angebote oder Werbung gebunden ist.Suchmaschinen behandeln sie genauso wie andere Erweiterungen für SEO. Inhalte und Relevanz sind also wichtiger als das Ende.
Wählen Sie .promo, wenn Sie eine eindeutige Übereinstimmung für eine Kampagne, ein Angebot oder eine Werbeseite wünschen.Wählen Sie .com, wenn Ihr Publikum die bekannteste Endung / Erweiterung erwartet oder Sie eine breitere Domain wünschen.
Jeder kann eine .promo Domain registrieren, die Privatpersonen, Unternehmen und Organisationen ohne besondere Berechtigung offen steht.
Ja, es gelten Standard-Domain Regeln: Der Name muss eindeutig sein, zulässige Zeichen verwenden und nicht mit reservierten oder markenrechtlich geschützten Begriffen übereinstimmen, die von der Registrierung blockiert werden.
Bei Hostinger kostet eine .promo Domain im ersten Jahr 10,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 25,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

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