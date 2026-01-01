Erstellen des Go-to-Poker-Ziels mit einer .poker Domain

68,99/Jahr7,99/1. Jahr
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Für das erste Jahr
.poker

Über die .poker-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .poker-Domain hilft.

Was ist eine .poker Domain?

.poker ist eine generische Top-Level-Domain für Pokerseiten, von Spielerblogs bis hin zu Online-Communitys. Sie hat keine weitreichenden geografischen Einschränkungen, aber einige Glücksspielinhalte unterliegen möglicherweise lokalen Gesetzen und Registrierungsrichtlinien.

Für wen ist eine .poker Domain?

Eine .poker Domain eignet sich hervorragend für Pokerclubs, Turnierveranstalter, Gaming Communities und Trainingsseiten, die eine klare Nischen-Webadresse wünschen und für Projekte, die sich auf Spiel, Strategie und Events konzentrieren.

Warum eine .poker Domain wählen?

Eine .poker-Domain hilft Besuchern, Ihre Website sofort zu verstehen und macht Ihre Marke leichter wiederzuerkennen. Sie kann eine klare Website, E-E-Mail- und Marketingnutzung Support, während Ihr Unternehmen wächst, während Ihre Webadresse konzentriert und leicht zu merken bleibt.

Domaininformationen für .poker

TLD
.poker
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-Gebühr
0,17 €

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
24/7 Experten-Support
Kostenloser Domain-Datenschutz
Kostenlose „Demnächst verfügbar“-Seite oder Link in Bio-Website
Wettbewerbsfähige Preise
Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
Top-Domains sind schnell vergriffen – suchen und sichern Sie sich Ihre noch heute.Suche starten

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.poker Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

.poker ist eine Domainendung, die mit Pokerseiten, Clubs, Events und Dienstleistungen verknüpft ist und heute meist verwendet wird, um eine klare Verbindung zum Spiel oder zur Branche zu zeigen.
Ja. .poker ist eine gültige Top-Level-Domain mit einer offiziellen Registrierung, so dass es normal in Browsern, E-Mail und Suchmaschinen funktioniert. Vertrauen hängt mehr von der Website selbst ab als von der Endung / Erweiterung.
Ja, wenn es auf Ihrer Website um Poker geht, z. B. ein Team, eine News-Seite, ein Event oder ein Unternehmen. Suchmaschinen behandeln sie genauso wie andere Domains für SEO. Inhalte und Relevanz sind also wichtiger als die Endung / Erweiterung.
Wählen Sie .poker, wenn Sie einen Namen wünschen, der sofort eine Poker-fokussierte Website signalisiert.Wählen Sie .com, wenn Sie die bekannteste Option für ein breites Publikum wünschen oder wenn der gewünschte .poker-Name verwendet wird.
Es gibt keine generelle Berechtigungsgrenze, so dass Einzelpersonen, Unternehmen und Organisationen eine solche Domain beantragen können.
Wie alle Domain-Namen muss auch .poker die üblichen Namensregeln wie zulässige Zeichen und Längenbegrenzungen einhalten. Einige Namen können auch von der Registry reserviert oder nicht verfügbar sein, da sie bereits registriert sind.
Bei Hostinger kostet eine .poker Domain im ersten Jahr 7,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 68,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

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