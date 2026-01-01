Finden Sie Hausbesitzer, die Sie jetzt mit einer .plumbing Domain benötigen

73,99/Jahr7,99/1. Jahr
89 % sparen
Für das erste Jahr
.plumbing

Über die .plumbing-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .plumbing-Domain hilft.

Was ist eine .plumbing Domain?

.plumbing ist eine generische Top-Level-Domain für Sanitärunternehmen, Dienstleistungen und Industriestandorte, die keine weitreichenden geografischen Einschränkungen aufweist und sich somit eindeutig für Klempner, Lieferanten und handelsorientierte Websites eignet.

Für wen ist eine .plumbing Domain?

Eine .plumbing Domain eignet sich hervorragend für Klempner, Bauunternehmer, Hausreparatur-Services und Klempner-Lieferanten, die eine klare, professionelle Webadresse wünschen.

Warum eine .plumbing Domain wählen?

Eine .plumbing Domain hilft Besuchern, Ihre Website auf einen Blick zu verstehen und Ihre Marke leichter zu identifizieren.Sie unterstützt klare Website, E-Mail und Marketing-Nutzung, wenn Ihr Unternehmen wächst.

Domaininformationen für .plumbing

TLD
.plumbing
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-Gebühr
0,17 €

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
24/7 Experten-Support
Kostenloser Domain-Datenschutz
Kostenlose „Demnächst verfügbar“-Seite oder Link in Bio-Website
Wettbewerbsfähige Preise
Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
Top-Domains sind schnell vergriffen – suchen und sichern Sie sich Ihre noch heute.Suche starten

Weitere Domainendungen entdecken

.de

Deutschlands meistgenutzte Webadresse

11,99 €0,99/1. JahrVerfügbarkeit prüfen

.com

Die beliebteste Domain der Welt

16,99 €0,01/1. JahrVerfügbarkeit prüfen

.online

Ihr Unternehmen – rund um die Uhr geöffnet

33,99 €0,99/1. JahrVerfügbarkeit prüfen

.io

Die Domain, die jedes Startup haben möchte

65,99 €27,99/1. JahrVerfügbarkeit prüfen

.icu

Weisen Sie auf Ihre kreative Einzigartigkeit hin.

14,99 €1,99/1. JahrVerfügbarkeit prüfen

.xyz

Frisch. Modern. Grenzenlos flexibel.

18,99 €1,99/1. JahrVerfügbarkeit prüfen

.pro

Zeigen Sie der Welt, was Sie am besten können

29,99 €2,99/1. JahrVerfügbarkeit prüfen

.cloud

Wo moderne Unternehmen arbeiten

24,99 €1,99/1. JahrVerfügbarkeit prüfen

.plumbing Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Eine .plumbing Domain ist eine Webadressen Endung / Erweiterung für Klempner-Websites und wird häufig von Klempnern, Klempnerbetrieben, Lieferanten und Dienstleistungsverzeichnissen verwendet.
Ja. .plumbing ist eine gültige Top-Level-Domain mit einer offiziellen Registrierung, so dass es normal in Browsern, E-Mail und Suchmaschinen funktioniert. Vertrauen hängt mehr von der Website selbst ab als von der Endung / Erweiterung.
Ja, wenn es auf Ihrer Website um Sanitär- oder verwandte Dienstleistungen geht. Suchmaschinen behandeln sie genauso wie andere Erweiterungen für SEO. Inhalte, Relevanz und Links sind also wichtiger als das Ende.
Wählen Sie .plumbing, wenn Sie eine klare, themenspezifische Adresse wünschen und Ihre ideale .com nicht verfügbar ist.Wählen Sie .com, wenn Sie die bekannteste Endung / Erweiterung für ein breites Publikum wünschen.
Jeder kann eine .plumbing Domain registrieren, die Privatpersonen, Unternehmen und Organisationen ohne besondere Berechtigung offen steht.
Es gelten Standard-Domain Regeln, einschließlich erlaubter Zeichen, Längenbegrenzungen und Namen, die nicht registriert werden können.
Bei Hostinger kostet eine .plumbing Domain im ersten Jahr 7,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 73,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.