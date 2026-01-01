Show the world your best work with a .photo domain

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.photo

Über die .photo-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .photo-Domain hilft.

What is a .photo domain?

.photo is a generic top-level domain for photography-related sites. It has no special registration restrictions, so individuals, studios, and businesses can use it for portfolios, galleries, or visual brands.

Who is a .photo domain for?

A .photo domain works well for photographers, studios, visual artists, and portfolio sites that want a clear, memorable web address for showcasing images and services. It suits both personal work and growing creative businesses.

Why choose a .photo domain?

A .photo domain helps visitors understand your website at a glance and gives your brand a clear, memorable identity. It supports trustworthy website, email, and marketing use, while staying flexible as your business grows.

Domaininformationen für .photo

TLD
.photo
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
3 Jahre
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
IDN-Domains
DNSSEC
ICANN-Gebühr
0,17 €

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
24/7 Experten-Support
Kostenloser Domain-Datenschutz
Kostenlose „Demnächst verfügbar“-Seite oder Link in Bio-Website
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Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
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.photo Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

A .photo domain signals a site about photography or photos. It’s commonly used by photographers, studios, portfolios, and image-focused brands, and it was created to make those sites easy to recognize.
Yes. .photo is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email, and search engines like other standard domain extensions.
Yes, if your site is about photography, visual work, or photo sharing. Search engines treat it the same as other TLDs for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Choose .photo if you want a clear, niche name that matches your content and the .com version is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want a broader, general-purpose domain.
Anyone can register a .photo domain. There are no special industry, location, or membership requirements to qualify.
Yes. The name must follow standard domain rules, and reserved or premium names may not be available. Some registrations may also need to meet registry policies.
At Hostinger, a .photo domain costs 22,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 31,99 €/Jahr. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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