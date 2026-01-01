Verbinden Sie Käufer mit den benötigten Teilen mit einer .parts Domain

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Für das erste Jahr
.parts

Über die .parts-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .parts-Domain hilft.

Was ist eine .parts Domain?

.parts ist eine generische Top-Level-Domain, die für Produkt-, Komponenten- und Ersatzteilseiten erstellt wurde und keine bekannten Registrierungslimits hat.

Für wen ist eine .parts Domain?

Eine .parts Domain eignet sich hervorragend für Autoteilehändler, Reparaturwerkstätten, Industriezulieferer und Ersatzteilmarktplätze, die eine klare, produktorientierte Webadresse wünschen und eignet sich sowohl für lokale Unternehmen als auch für wachsende Online-Kataloge.

Warum eine .parts Domain wählen?

Eine .parts Domain hilft Besuchern, Ihr Angebot auf einen Blick zu verstehen, unterstützt eine klare Markenerkennung und verleiht Ihrer Website und E-Mail eine einheitliche, professionelle Identität.

Domaininformationen für .parts

TLD
.parts
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-Gebühr
0,17 €

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
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Kostenloser Domain-Datenschutz
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Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
Top-Domains sind schnell vergriffen – suchen und sichern Sie sich Ihre noch heute.Suche starten

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.parts Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Eine .parts Domain schlägt eine Website über Teile, Komponenten oder Ersatzteile vor und wird häufig von Unternehmen in den Bereichen Automobil, Fertigung, Reparatur und Lieferketten verwendet.
Ja. .parts ist eine gültige generische Top-Level-Domain und löst sich wie andere Standard-Domains in Browsern und E-Mail auf. Sie wird in der IANA-Root-Zone delegiert, mit Identity Digital als Registrierung.
Ja, wenn es bei Ihrer Website um Teile, Reparaturen oder Komponenten geht.Suchmaschinen behandeln sie genauso wie andere Erweiterungen für SEO. Ihr Inhalt und Ihre Relevanz sind also wichtiger als das Ende.
Wählen Sie .parts, wenn Sie einen Namen wünschen, der zu einem teilbezogenen Unternehmen oder Produkt passt und Ihre bevorzugte .com nicht verfügbar ist.Wählen Sie .com, wenn Ihr Publikum die bekannteste Endung / Erweiterung erwartet oder Sie die breiteste Anerkennung wünschen.
Jeder kann eine .parts Domain registrieren, die Privatpersonen, Unternehmen und Organisationen offen steht, ohne dass eine lokale Präsenz erforderlich ist.
Es gibt keine speziellen Namensbeschränkungen, die über die Standard-Domain Regeln hinausgehen. Einige Namen können von der Registrierungsstelle reserviert werden. Registrierungen müssen den Richtlinien der Registrierungsstelle und den geltenden Sanktionsregeln folgen.
Bei Hostinger kostet eine .parts Domain im ersten Jahr 8,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 41,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

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