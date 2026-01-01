Registrieren Sie Ihren .ng Domainnamen

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.ng

Über die .ng-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .ng-Domain hilft.

Was ist eine .ng Domain?

.ng ist Nigerias länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD), die von NiRA verwaltet wird. Sie ist für den allgemeinen Gebrauch geöffnet. Einige zweitrangige Namen wie .gov.ng und .edu.ng haben jedoch Berechtigungsregeln oder Genehmigungsanforderungen.

Für wen ist eine .ng Domain?

.ng-Domains funktionieren gut für nigerianische Unternehmen, lokale Startups, Agenturen, gemeinnützige Organisationen und persönliche Marken, die eine klare lokale Identität und Vertrauen beim Publikum in Nigeria wünschen.

Warum eine .ng Domain wählen?

Eine .ng Domain hilft Menschen dabei, Ihre Website sofort als mit Nigeria verbunden zu identifizieren, unterstützt Klarheit und Vertrauen und kann die Markenbekanntheit auf Ihrer Website, E-Mail und Marketing stärken, wenn Ihr Unternehmen wächst.

Domaininformationen für .ng

TLD
.ng
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
RegistrarLock
DNSSEC

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
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Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
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.ng Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Eine .ng Domain ist Nigerias Top-Level-Domain mit Ländercode. Sie wird häufig von nigerianischen Unternehmen, Organisationen und Privatpersonen verwendet.
Ja. .ng ist eine gültige Ländercode TLD mit einer offiziellen Registrierung, so dass es normal in Browsern, E-Mail und Suchmaschinen funktioniert. Vertrauen hängt auch von der Website ab, nicht nur von der Endung / Erweiterung.
Ja, wenn Ihre Website für Nigeria oder ein Publikum ist, das eine lokale Verbindung erwartet.Suchmaschinen behandeln .ng genauso wie andere Domains für SEO, so dass Inhalt und Relevanz wichtiger sind als die Endung / Erweiterung.
Wählen Sie .ng, wenn Sie eine lokale nigerianische Identität wünschen oder der .com-Name nicht verfügbar ist.Wählen Sie .com, wenn Sie die bekannteste globale Endung / Erweiterung für ein breites oder internationales Publikum wünschen.
Eine .ng Domain steht jedermann offen, Sie müssen nicht in Nigeria ansässig sein, um eine zu kaufen.
Ja. Der Name muss den Registrierungsregeln folgen, z. B. zulässigen Zeichen und Längenbeschränkungen. Reservierte oder geschützte Namen sind möglicherweise nicht verfügbar, und einige Optionen der zweiten Ebene können zusätzliche Anforderungen haben.
Bei Hostinger kostet eine .ng Domain im ersten Jahr 21,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 28,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

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