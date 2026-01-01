Ehre den Service mit einer .navy Domain

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.navy

Über die .navy-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .navy-Domain hilft.

Was ist eine .navy Domain?

.navy ist eine generische Top-Level-Domain für maritime und Marine-Themen, die keine allgemeinen Registrierungsbeschränkungen hat, obwohl ihr militärischer Verband sie zu einer Nischenwahl machen kann.

Für wen ist eine .navy Domain?

Eine .navy Domain eignet sich gut für militärische Organisationen, Verteidigungsunternehmen, maritime Projekte und Veteranengemeinschaften, die eine klare, vertrauenswürdige Identität wünschen, und eignet sich auch hervorragend für Markenkampagnen, die an das Meer oder an Dienstleistungen gebunden sind.

Warum eine .navy Domain wählen?

Eine .navy Domain hilft Besuchern, Ihre Website sofort zu verstehen und Ihre Marke besser wiederzuerkennen.Sie bietet eine klare, einprägsame Adresse, die gut für Websites, E-Mail und Marketing funktioniert, wenn Ihr Projekt wächst.

Domaininformationen für .navy

TLD
.navy
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-Gebühr
0,17 €

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
24/7 Experten-Support
Kostenloser Domain-Datenschutz
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Wettbewerbsfähige Preise
Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
Top-Domains sind schnell vergriffen – suchen und sichern Sie sich Ihre noch heute.Suche starten

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.navy Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Eine .navy Domain ist eine gebrandete Webadresse, die an das Wort „Marine“ gebunden ist. Sie wird häufig für Websites verwendet, die mit Marinethemen, Verteidigung oder maritimen Gemeinschaften verbunden sind.
Ja. Eine .navy Domain funktioniert wie andere gültige Domain Endungen in Browser, E-Mail und Suche. Es ist eine echte Top-Level-Domain mit einer offiziellen Registrierung dahinter.
Ja, wenn es bei Ihrer Website um Marinedienste, Geschichte, Produkte oder Communities geht.Suchmaschinen behandeln sie genauso wie andere Erweiterungen. Relevanz und Inhalt sind also wichtiger als das Ende.
Wählen Sie .navy, wenn Sie eine bestimmte Übereinstimmung für ein Marine-Theme wünschen oder wenn der Name einfacher zu bekommen ist.Wählen Sie .com, wenn Sie die breiteste, vertrauteste Option für allgemeine Zielgruppen wünschen.
Jeder kann eine .navy Domain registrieren, da es sich um eine offene Endung / Erweiterung handelt.
Ja, Standard-Domain Regeln gelten weiterhin. Der Name muss erlaubte Zeichen verwenden, und einige reservierte oder Premium-Namen sind möglicherweise nicht verfügbar.
Bei Hostinger kostet eine .navy Domain im ersten Jahr 28,99 €, danach beträgt die Verlängerungsgebühr 41,99 €/Jahr. Da Hostinger ein ICANN-akkreditierter Registrar ist, wird Ihre Domain sicher verwaltet. Die automatische Verlängerung verhindert das Ablaufen und es steht ein 24/7 Support zur Verfügung. Sie können Ihre Domain auch jederzeit zu Hostinger übertragen.

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